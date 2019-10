"Stimata Doamna Prim Ministru,

Am trecut sub tacere episodul pe care l-am trait in ziua de vineri, 2 august 2019, cand ministrul Justiției, Ana Birchall, membru al Guvernului și al partidului pe care le conduceți, mi-a transmis pe telefonul personal mai multe mesaje jignitoare, pana astazi, cand un fapt similar i s-a intamplat colegei mele Oana Stancu, de la Antena 3, in direct", a scris Floriana Jucan.

Oana Zamfir a citit, in direct, un fragment dintr-un sms primit de la Ana Birchall, in care aceasta ii spunea: "Este nesimțire ce faci!".

