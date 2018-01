Stiri pe aceeasi tema

- Avand in vedere informatiile aparute in spatiul public cu privire la incidentele petrecute cu ocazia manifestatiei din data de 20 ianuarie 2018, ce s a desfasurat in Piata Universitatii din Bucuresti, Biroul de informare si relatii publice din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a respins luni contestatia lui Radu Mazare impotriva deciziei prin care s-a decis arestarea sa preventiva, decizia fiind definitiva. Prin urmare, mandatul de arestare emis in lipsa pe numele sau ramane valabil. Contestatia lui Mazare de emitere a mandatului de…

- Fostul deputat PNL Nicolae Stan, denunțatorul lui Paul Stanescu, a confirmat luni, la Antena 3, ca a fost contactat de DNA la începutul anului, cu privire la dosarului vicepremierului. Deci, nu Stan s-a dus la DNA sa duca probe noi, ci procurorii au sunat pentru a încerca…

- Primarul comunei Sibot, Ilie Tomus, a ramas fara functie. Prefectul de Alba, Danut Halalai, a emis, ieri, 18 ianuarie 2018, ordinul de constatare a incetarii mandatului acestuia dupa ce Tomus a pierdut definitiv procesul cu Agentia Nationala de Integritate (ANI). In comuna vor fi organizate alegeri,…

- Trei avocati au fost trimisi in judecata de procurorii Sectiei de urmarire penala si criminalistica din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, intr-un dosar de conflict de interese. Potrivit unui...

- Familia politistului Bogdan Gigina are o cerere de ultima ora catre procurori DNA: grabirea rezolvarii dosarului in care fiul lor a murit in timp ce facea parte din coloana oficiala a lui Gabriel Oprea. Astfel, parintii politistului au facut demersuri la Inalta Curte de Casație și Justiție, dupa…

- ”Astazi am decis sa-mi incetez activitatea la cabinetul ministrului afacerilor interne. Nu pentru ca situația mea juridica s-ar fi schimbat cu ceva.Dupa cum am precizat, nu am fost informat despre vreo acuzație penala, iar comunicatul public al Parchetului de pe langa Inalta Curte de…

- Procurorii al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie (PICCJ) care au verificat modul in care colegii lor de Parchetele de pe langa Judecatoriile Sector 3 si 4 au instrumentat dosarele in care este cercetat consilierul ministrului de Interne Valentin Riciu au ajus la primele concluzii.…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat luni ca asteapta ca Inalta Curte de Casatie si Justitie sa mentina decizia de achitare in cazul dosarului sau, in care este judecat pentru folosire a influentei in scopul obtinerii unor foloase necuvenite. "Astept sa mi se faca dreptate, asa…

- Un procuror DNA baut a provocat un accident auto. Procurorul Direcției Naționala Anticorupție (DNA) Eugen Stoina, care – aflat sub influenta bauturilor alcoolice – a provocat un accident de circulatie in Capitala. In urma evenimentului, nicio persoana nu a fost spitalizata, iar procurorul se afla in…

- Politistii constanteni au inceput, miercuri, demersurile pentru a pune in executare mandatul de arestare emis de Inalta Curte de Casatie si Justitie pe numele fostul primar al municipiului Radu Mazare. Oamenii legii vor merge la domiciliul fostului edil, iar daca nu il vor gasi atunci vor face demersuri…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie ar urma sa decida miercuri daca judeca mai repede cererea de arestare in lipsa a fostului primar Radu Mazare.DNA a cerut emiterea unui mandat de arestare in lipsa pe numele lui Radu Mazare, in cadrul unui proces in care fostul edil este judecat pentru luare…

- Fostul senator Alexandru Mazare a plecat în vacanta în Madagascar, acolo unde se afla si fratele lui, Radu Mazare, a anuntat avocatul sau, luni, la Înalta Curte de Casatie si Justitie, scrie Agerpres.

- Victor Becali, condamnat in 2014 la patru ani si opt luni de inchisoare in dosarul ”Transferurilor”, a fost eliberat conditionat, transmite News.ro . UPDATE 1: Victor Becali a parasit Penitenciarul Jilava, joi seara, dupa ora 22.30, si a fost asteptat de o masina pentru a-l duce acasa. ”A fost o perioada…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie decide pe 10 ianuarie cand va discuta cererea de arestare in lipsa a fostului primar Radu Mazare, au declarat miercuri, pentru AGERPRES, surse judiciare. Citeste si: Lovitura din Parlament pentru ministrul Sanatatii: I se cere DEMISIAPotrivit surselor…

- Avocatul lui Radu Mazare, Ioana Focsa, a vorbit, recent, despre fuga din Romania a omului de afaceri. Femeia a declarat ca a aflat sambata despre plecarea fostului edil.Citeste si: Politia, prima REACTIE dupa fuga lui Radu Mazare: 'A fost sesizata Inalta Curte de Casatie si Justitie...'…

- Potrivit acestora, sambata, in jurul orei 12,00, politistii din cadrul Biroului Supravegherii Judiciare din cadrul Inspectoratului de Politie al Judetului Constanta s-au sesizat cu privire la faptul ca un barbat aflat in control judiciar, in baza unei decizii a Inaltei Curti de Casatie si Justitie,…

- Procurori ai Sectiei de urmarire penala si criminalistica din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie au finalizat cercetarile si au dispus trimiterea in judecata a inculpatei COMPANIA NATIONALA DE CAI FERATE C.F.R. S.A. sub aspectul savarsirii infractiunii de vatamare corporala…

- Cei mai importanti magistrati de la Inalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ), cea mai inalta instanța din Romania se reunesc intr-o sedinta foarte importanta. Judecatorii ar putea decide sa trimita la Curtea Constituționala prima dintre legile inițiate și votate de parlamentarii PSD-ALDE-UDMR,…

- Uniunea Salvați Romania – Filiala Valcea ia act de decizia Municipalitații de a schimba locul de desfașurare a concertului ce ar urma sa fie susținut de domnul Cristian Pomohaci in data de 23 decembrie, in urma solicitarii publice formulate de USR Valcea de a anula acest eveniment muzical. Aceasta solicitare…

- Judecatorii din Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei "intervinldquo; in procesul dintre Polaris si Municipiul Constanta Magistratii de la Curtea Suprema au stabilit primul termen in dosarul in care judecatorii din Iasi au constatat "admisibila sesizarea Inaltei Curti de Casatie si Justitie…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei a mentinut masura preventiva constand in interzicerea initierii si, respectiv, suspendarea procedurii de dizolvare sau lichidare, dispusa fata de Regia Autonoma Judeteana de Drumuri si Poduri Constanta. Hotararea este definitiva. Noul termen al cauzei a…

- Pentru doua persoane ce au avut legatura cu societatea comerciala Cupru Min SA Abrud, Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie a solicitat si obtinut redeschiderea urmaririi penale sub aspectul infractiunii de conflict de interese. Persoanele vizate sunt Pavel Nicolae Victor, fost director…

- Omul de afaceri Ilie Carabulea, condamnat in iunie la cinci ani de inchisoare in dosarul ASF-Carpatica, ramane in Penitenciarul Aiud. Carabulea și-a retras luni, la Tribunalul Alba, contestația formulata impotriva deciziei Judecatoriei Aiud care, luna trecuta, i-a respins ca „inadmisibila” cererea de…

- Magistratii Inaltei Curti de Casatie si Justitie ar urma sa decida luni daca judecatoarea Camelia Bogdan – care l-a condamnat pe Dan Voiculescu la zece ani de inchisoare in dosarul ICA si care a fost exclusa din magistratura in luna februarie – va fi reprimita in magistratura, transmite News.ro . Un…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat joi, 7 decembrie a.c., urmatoarele decrete:Decret pentru promulgarea Legii privind realizarea Monumentului Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918 Alba Iulia;Decret privind promulgarea Legii pentru instituirea Zilei Minoritatilor Nationale din Romania;Decret…

- Cristian David, fost ministru de Interne, a fost condamnat, marti, de magistratii Curtii Supreme, la cinci ani de inchisoare pentru fapte de coruptie. El a fost gasit, astfel, vinovat ca a primit 500.000 de euro pentru a interveni la prefectul judetului Buzau, Cristinel Bigiu. Decizia de marti nu este…

- Omul de afaceri Tiberiu Urdareanu este asteptat luni la Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) pentru a fi audiat in dosarul in care presedintele PNL, Ludovic Orban, este judecat pentru folosire a influentei in scopul obtinerii unor foloase necuvenite.

- La perchezitiile din vara, procurorii ar fi gasit un biletel roz pe care era scris codul numeric personal al lui Liviu Dragnea, iar in dreptul acestuia era indicativul "sefu", aceasta fiind proba anchetatorilor pentru acuzatiile din dosarul Tel Drum, sustine Maria Vasii, avocata liderului PSD. …

- Tatal fostului ministru de finanțe, Darius Valcov, a declarat, marți, la Inalta Curte de Casație și Justiție, ca in anul 2011 a cumparat trei lingouri de aur pentru a le face cadou nepoților, in timp ce Lavinia Șandru a vorbit ...

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie au respins vineri, ca neintemeiata, contestatia depusa de omul de afaceri Gabriel Puiu Popoviciu prin care acesta solicita anularea condamnarii de 7 ani inchisoare primita in dosarul "Baneasa", pedeapsa pe care a primit-o pe 3 august 2017.

- Biroul de informare si relatii publice din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie este imputernicit sa aduca la cunostinta opiniei publice urmatoarele: In cursul zilei de astazi, la sediul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție, a avut loc Conferința…

- Fostul lider al lumii interlope din Alba Iulia, Claudiu Sibișean va fi eliberat condiționat, probabil in curand, din Penitenciarul Aiud. Potrivit motivarii Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție, acesta și-a executat fracția de 2/3 din pedeapsa aplicata, a muncit și a obținut pe…

- Fostul vicepremier Gabriel Oprea s-a prezentat, marti, la Inalta Curte de Casatie si Justitie, in dosarul masinii de lux cumparate de catre Departamentul de Informatii si Protectie Interna (DIPI) pentru protectia demnitarilor si folosite de Oprea. Procesul, in care Gabriel Oprea este judecat pentru…

- Fostul senator Christian Gigi Chiru, de la ALDE, a fost condamnat definitiv luni de judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie la 6 luni inchisoare cu suspendare, el fiind acuzat ca a dat mita electorala in timpul campaniei pentru alegerile locale din 2012.ICCJ a respins ca nefondat…

- Inspecția Judiciara a anunțat, luni, ca a trimis la Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) raportul privind controlul efectuat la Parchetul General. "Joi, 9 noiembrie 2017, Inspecția Judiciara a transmis Secției pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii…

- Secretarul general-adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a vorbit, la Adevarul Live, despre persoanele care l-au „protejat” pe Liviu Dragnea in urma cu o luna la iesirea de la Inalta Curte de Casatie si Justitie, unde liderul PSD a fost audiat in dosarul privind abuzul in serviciul. Potrivit lui Stefanescu,…

- Pedepsele principale aplicate lui Puiu Popoviciu se justifica prin faptul ca acesta a fost "organizatorul din umbra" al ilegalitaților din dosarul "Baneasa", potrivit motivarii sentinței prin care Înalta Curte de Casație și Justiție

- Fostul ministru Valerian Vreme poate fi judecat in dosarul Microsoft, Inalta Curte de Casație și Justiție respingand excepțiile invocate de acesta, dosarul trecand astfel in faza judecarii pe fond.

- Judecatoarea Anamaria Tranca, din Curtea de Apel Bucuresti, a decis ca atat omul de afaceri Eduard Stelian Martin, administratorul societatii Polaris M Holding, cat si Marcel Daniel Banaga, presedinte al consiliului de administratie al societatii Polaris M Holding, sa ramana in arest.Decizia Curtii…

- Consiliul Economic si Social a dat aviz negativ modificarilor propuse de Guvern privind Codul Fiscal. Desi consultativ, avizul negativ reprezinta un semnal puternic din partea partenerilor sociali ai Executivului. In plin scandal, surse din zona puterii invoca faptul ca presedintele Consiliului Economic…

- Dan Sova a continuat activitatea infractionala in mod "voit si constient" din postura de senator, desi stia ca legislatia a fost modificata si prevedea pedepse mai mari pentru fapte penale comise de demnitari, se arata in motivarea sentintei de condamnare pronuntate de Inalta Curte de Casatie si…

- In dosarul cunoscut opiniei publice sub denumirea de „Cazul Colectiv”, instrumentat de procurori ai Secției de urmarire penala și criminalistica din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție, s-a emis, la data de 27 aprilie 2016, rechizitoriu prin care s-a dispus trimiterea…