Stiri pe aceeasi tema

- Fostul prim-adjunct al sefului SRI, generalul Florian Coldea, preda doua ore pe saptamana la Universitatea ”Babes-Bolyai” (UBB) cursul de masterat ”Intelligence si decizie politica”, avand statut de cadru didactic asociat si fiind remunerat in regim de plata cu ora, transmite corespondentul MEDIAFAX

- Universitatea “Babes-Bolyai” (UBB) Cluj-Napoca sustine ca rectorul Ioan Aurel Pop nu a semnat scrisoarea prin care 45 de rectori si-au exprimat sprijinul pentru Valentin Popa ca ministru al Educatiei si nu a intreprins nicio actiune oficiala menita sa implice institutia in vreo atitudine politica.

- Sorina Pintea este propunerea pentru functia de ministru al Sanatatii in Guvernul condus de Viorica Dancila. Sorina Pintea este membru al Partidului Social Democrat PSD din 2009 prezent, conform http: alegeriparlamentare2016.ro. STUDIILicenta Economie, Universitatea "Babes Bolyai" Cluj Napoca, 1984…

- Guvernul Romaniei ii va ajuta pe elevii și profesorii romani din Ucraina oferindu-le burse și stagii de specializare la universitațile din țara. Decizia a fost luata in cadrul ședinței de Guvern și are scopul de a promova și proteja dreptul romanilor de a studia in limba materna. Elevii de etnie romana…

- Elevii de etnie romana din Ucraina vor beneficia de burse de studiu, iar profesorii lor vor putea urma stagii de specializare in universitati din Romania, a decis, joi, Guvernul interimar, condus de Mihai Fifor. Hotararea de Guvern a fost data, potrivit Executivului, in scopul promovarii si protejarii…

- La Editura “Școala Ardeleana” din Cluj-Napoca au aparut, de curand, doua volume de referința in domeniul lor, ambele vazand lumina tiparului in cadrul unui Proiect editorial dedicat Centenarului Marii Uniri sub egida Centrului de Cultura și Arta al Județului Salaj: “Philip E. Mosely despre Transilvania…

- Desi banii care se aduna la scoli din costul standard/elev niciodata nu au fost suficienti, pe scoli este o si mai mare presiune de la inceputul acestui an, de cand plata salariilor se face din nou prin intermediul ministerului, directorii fiind avertizati ca vor fi nevoiti sa se incadreze in buget.

- Un fost sef al SPP vine cu dezvaluiri socante din cadrul SRI. In prim-plan se regaseste, din nou, Florian Coldea si, surprinzator, adjunctul directorului SRI, Adrian Ciocirlan. Dumitru Iliescu sustine, intr-o postare pe Facebook, ca desi a fost demis, Coldea inca trage sfori in cadrul serviciului,…

- Rectorii celor mai prestigioase universitați din Romania sunt semnatarii unei scrisori deschise adresate Ministrului Educației, Liviu Marian Pop, in legatura cu situația Institutului Limbii Romane (ILR). Rectorul Universitații din București, prof. Mircea Dumitru, alaturi de rectorul Universitații ,,Babeș…

- Autoritatile sanitare din Dambovita sunt in alerta si au impus toate masurile necesare intr-o unitate scolara din comuna Bucsani, dupa ce un cadru didactic a fost diagnosticat cu tuberculoza in data de 22 decembrie 2017: „Referitoar la cazul de tuberculoza depistat la un cadru didactic, angajat al gradinitei…

- 11 copii si un cadru didactic au fost raniti in Rusia, in urma unui conflict iscat intre doi baieti inarmati cu cutite. Incidentul a avut loc la o scoala din Perm, un oras aflat la 1.000 de kilometri departare de Moscova, scrie BBC .

- O rafuiala intre doi elevi a degenerat intr-o adevarata drama intr-o scoala din orasul Perm, situat in zona Muntilor Ural. Conform autoritatilor locale, 14 elevi si un cadru didactic au suferit rani in urma incaierarii.

- Autoritațile sanitare din Dambovița sunt in alerta și au impus toate masurile necesare intr-o unitate școlara din comuna Bucșani, dupa ce un cadru didactic a fost diagnosticat cu tuberculoza in data de 22 decembrie 2017: “ Referitoar la cazul de tuberculoza depistat la un cadru didactic, angajat…

- Opt elevi si o profesoara au fost raniti luni intr-o scoala din Rusia in regiunea Permi (Ural), dupa un atac cu cutit intreprins de doi indivizi cu cagule pe cap, cei doi atacatorii fiind deja retinuti de politie, relateaza RIA Novosti si EFE. Alte media ruse informeaza ca bilantul atacului este…

- Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant atrage atentia ca angajatii din educatie au printre cele mai mici salarii din sistemul bugetar, in pofida majorarilor anuntate in acest an. Sindicalistii sustin ca sunt profesori platiti cu mult mai putini bani decat “secretarele sau soferii din primarii,…

- Presedintele Asociatiei Elevilor din Constanta, Constantin Alexandru Manda, a declarat joi, intr-o conferinta de presa, ca de-a lungul timpului au fost agresiuni fizice atat din partea profesorilor fata de elevi, dar si invers, precizand ca violenta in scolile din tara noastra este foarte mare.…

- Inmatricularile de autoturisme Dacia noi in Germania au urcat cu 27,6% in 2017, a treia mare crestere din piata la 62.678 de unitati, pe o piata care a avansat cu 2,7%, la peste 3,44 milioane de autoturisme.

- Anul Marii Reconcilieri. Așa ar putea fi descris 2017 in politica buzoiana, dupa ce apele s-au liniștit in principalul partid de guvernamant, iar actorii politici care decid soarta județului au ințeles miza prezenței lor in funcțiile cheie ale aparatului de stat. Spre [...] citește mai mult Post-ul…

- Alejandro Gutierrez, fost parlamentar si un apropiat al presedintelui mexican Enrique Pena Nieto, a fost arestat in cadrul unei investigatii privind utilizarea ilegala de fonduri publice pentru finantarea campaniilor electorale ale partidului de guvernamant, scrie cotidianul The New York Times.

- Universitatea din Pitesti a primit autorizarea Agentiei Romane de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Superior pentru infiintarea Colegiului Tertiar Nonuniversitar. Asta inseamna ca, din toamna anului 2018, va organiza cursuri postliceale pentru meserii cerute ...

- Zoltan și Mihaela Farcaș sunt concurenții care au pasit in platoul show-ului ”The Wall- Marele Zid” cu multa speranța,dar mai ales cu o mare dorința: aceea de a reuși sa caștige timp mai mult pentru a-l petrece cu cele doua minunate fetițe pe care le au, Alexa și Andra.

- Risc de TBC in doua scoli din județul Buzau, dupa ce o profesoara a fost diagnosticata cu teribila boala. Primele teste au ieșit pozitiv pentru 20 de elevi. Copiii urmeaza sa fie consultați de un medic specialist.

- Campanie inedita derulata in caminele unei instituții de invațamant superior de stat din capitala Banatului. Organizația Studenților din Universitatea de Vest din Timișoara, impreuna cu UVT, au lansat o inițiativa de reducere a consumului de energie electrica in caminele instituției. “Astfel, se va…

- Camelia Oneț, personalitate marcanta și iubita a orașului Abrud, s-a stins din viața din cauza unei boli necruțatoare. Aceasta reprezenta ALDE in consiliul local insa era cunoscuta mai ales pentru activitatea sa la Școala Gimnaziala ”Avram Iancu” din Abrud, ca diretor și apoi director adjunct. Vestea…

- Una dintre cele mai iubite personalitați ale orașului Abrud, s-a stins din viața din cauza unei boli necruțatoare. Camelia Oneț reprezenta ALDE in consiliul local insa activitatea sa principala se lega de generațiile de elevi care au invațat la Școala Gimnaziala ”Avram Iancu” din Abrud, unde a fost…

- Majoritatea oamenilor nu caștiga intr-o viața 11 milioane de dolari. Aceasta suma nu este imposibil de atins. O confirma copilul de șase ani care obține venituri de 11 milioane de dolari pe an din tutoriale pe YouTube.

- In clasamentul realizat de Unitatea de Management a Proiectelor cu Finantare Externa de la Ministerul Educatiei Nationale, proiectul TUIASI are 92,50 puncte si este pe prima pozitie din lista celor ce vor fi finantate, cu o suma estimata de aproximativ 906.000 de lei. Pe pozitia a doua este un proiect…

- Procurorii au decis ca nu exista probe sau fapte dupa ce au efectuat cercetari si mai multe audieri. La acea vreme, presedintele PMP, Traian Basescu, declara ca inregistrarile prezentate de Sebastian Ghita sunt reale, dar editate de autor. [citeste si] Sebastian Ghita a prezentat,…

- Consiliul Județean Satu Mare, Biblioteca Județeana Satu Mare și Editura Citadela invita publicul cititor la un nou eveniment editorial, avandu-l in centrul atenției pe scriitorul, matematicianul și dascalul Ovidiu T. Pop, cu cea mai recenta carte a sa, „Din jurnalul unui…matematician”. Evenimentul va…

- Un cadru didactic de la o scoala din Bucuresti a fost prins in timp ce primea suma de 400 de euro pentru a transfera un elev, informeaza un comunicat al DGA transmis vineri AGERPRES. "La data de...

- Unul dintre elevii de la scoala din Poroschia, judetul Teleorman, implicat in agresaresa unui cadru didactic, a fost retinut pentru 24 de ore, miercuri seara, de catre politisti, el fiind cercetat pentru infractiunile de lipsire de libertate si tulburarea ordinii si linistii publice.Citeste…

- Antrenorul echipei de fotbal FCSB, Nicolae Dica, a declarat, miercuri, intr-o conferința de presa, ca ''roș-albaștrii'' au nevoie de o victorie in meciul de joi cu FC Lugano pentru a caștiga Grupa G a Europa League. ''Este un joc important pentru noi mâine seara, ținând…

- Programul flexibil, zilele libere suplimentare si posibilitatea de a lucra de acasa, sunt doar unele dintre beneficiile primite de catre angajatii industriei serviciilor de afaceri din Romania, arata studiul „Perspective asupra sistemelor de compensatie si beneficii in Industria serviciilor de afaceri”,…

- Demi-Leigh Nel-Peters, reprezentanta Africii de Sud, a fost desemnata Miss Univers, in cadrul galei care a avut loc duminica seara, in Las Vegas, scrie Reuters. Nel-Peters, in varsta de 22 de ani, a dezvaluit un zambet mare cand a castigat, are o diploma in management, insa pasiunea sa pentru autoaparare…

- Nel-Peters, in varsta de 22 de ani, are o diploma in management, insa pasiunea sa pentru autoaparare a pornit dupa ce a fost amenintata cu arma la o luna dupa ce a castigat titlul de Miss Africa de Sud. Ea s-a pregatit pentru a fi actrita inca de la 16 ani. Dupa ce a absolvit o scoala de arta, ea s-a…

- Ben Sansum, un tanar in varsta de 35 de ani din Marea Britanie, traieste ca in anul 1946. Hainele lui, casa si muzica sunt toate din acea perioada. Barbatul nu foloseste un smartphone si nici un computer sau internet. Pentru a tine legatura cu apropiatii foloseste un telefon vechi, care nu mai functioneaza…

- 15 importante vizite regale la Cluj. Prima, imediat dupa Marea Unire O expoziție dedicata Casei Regale, care surprinde relația acesteia cu Clujul și care conține imagini și documente inedite din viața monarhilor Romaniei a fost deschisa vineri la Biblioteca Centrala Universitara "Lucian Blaga". Expoziția…

- O veste cazuta ca un trasnet asupra apropiatilor si a colegilor unui tanar artist si cadru universitar lasa un gol in lumea artistica autohtona. Clujeanul Tudor Ciupeiu, dirijor si asistent universitar la Facultatea de Arte din Oradea, a fost gasit fara suflare. Si-a gasit sfarsitul la doar 32 de ani,…

- Daniel Dragomir, fostul subaltern al lui Florian Coldea, a declanșat o noua serie de acuzații la adresa șefei DNA. Fostul colonei SRI a povestit pe blog-ul sau cum i-ar fi dat Laura Codruța Kovesi unei martore un Porsche Cayenne pentru un denunț. "Ieri am avut o zi plina.O denunțatoare…

- Aproximativ 300 de cadre didactice din mai multe judete ale tarii au participat sambata, 11 noiembrie, la Zalau, la Conferinta nationala “Abordarile curriculare integrate si eficienta lor didactica”. Evenimentul s-a desfasurat la Sala Transilvania din Zalau, in organizarea Inspectoratului Școlar Județean…

- Ministerul Educatiei organizeaza o consultare publica privind tiparirea manualelor pentru diferite discipline din planurile-cadru atat pentru invatamantul primar, cat si pentru cel gimnazial, la care sunt invitati sa participe elevi, parinti si profesori prin completarea unui chestionar. Chestionarul…

- Florian Coldea, prim-adjunctul SRI, l-a sunat in 2010 pe Victor Ciutacu inainte de mitingul de protest organizat de acesta și Mircea Badea pentru ca se temea ca manifestația se va intinde pana la sediul SRI din fața Parlamentului. Sau cel puțin așa susține Victor Ciutacu, intr-un drept la replica pe…

- Reprezentantii unora dintre cele mai importante universitati din tara solicita Ministerului Educatiei finantarea institutiilor de invatamant superior si a cercetarii in functie de competitivitate. In acest sens, reprezentantii Universitatii „Al.I. Cuza" din Iasi, Universitatii din Bucuresti, de la Universitatea…

- Politicianul Renato Usatii este de parere ca noul interimat la Primarie este o ințelegere dintre Vlad Plahotniuc și socialiști. "Vechiul locțiitor al lui Plahotniuc in Chișinau a fost schimbat pe unul nou, mai tanar, mai exact-tanara. Acum in capitala va fi o locțiitoare. O combinație banala, in care,…

- Membrul CNA l-a taxat pe profesorul Florin Diaconu, de la Universitate, dupa ce cadrul didactic a avut un incident cu doua studente musulmane. ”Un "cadru didactic" de la ditamai Universitatea s-a ofuscat pentru ca doua studente siriene au venit cu baticul pe cap la cursuri. Si le-a dat afara…

- Actorul Dorel Vișan a fost propus cetațean de onoare al orașului Targu-Neamț de catre poetul Daniel Corbu. Acordarea titlului se va produce in cadrul ediției din acest an a Zilelor “Ion Creanga”, ce se vor desfașura in perioada 12-14 decembrie. Daniel CORBU și Dorel VIȘAN “Este o onoare pentru noi.…

- "Voi candida pentru un nou mandat. Mi-am afirmat aceasta intentie inca de la bun inceput si asta pentru ca impreuna am construit o echipa", a declarat, intr-o conferinta de presa, deputata PNL. Ea a amintit ca in PDL, organizatie politica din care provine, 40% din Biroul Politic National…

- Patronul media Adrian Sarbu a ajuns la Comisia SRI, acolo unde a fost invitat dupa dezvaluirile facute de fostul colonel SRI, Daniel Dragomir. Intrebat care este subiectul audierii sale, Adrian Sarbu a declarat, pentru agentia MEDIAFAX, ca va vorbi despre implicarea SRI in presa si urmarile…