Stiri pe aceeasi tema

- Florian Coldea, fostul prim-adjunct al directorului SRI, va fi audiat din nou, joi, in Comisia de control parlamentar al activitatii SRI. El a fost audiat in comisie, timp de sapte ore, si in 13 martie, declararandu-le jurnalistilor, la finalul audierilor, ca a oferit “raspunsuri proactive” la toate…

- Audierile sunt programate de la ora 11.00. Potrivit sefului Comisiei SRI, Claudiu Manda, discutiile vor viza relatia SRI cu parchetele, cu partide politice si cu mass-media. "Eram la relatia domniei sale cu zona de Parchete, cu zona de partide politice, nu stiu cat am reusit sa aprofundam, plus zona…

- Florian Coldea, fostul prim-adjunct al directorului SRI, va fi audiat din nou, joi, in Comisia de control parlamentar al activitatii SRI. El a fost audiat in comisie, timp de sapte ore, si in 13 martie, declararandu-le jurnalistilor, la finalul audierilor, ca a oferit "raspunsuri proactive" la toate…

- Fostul prim-adjunct al SRI, Florian Coldea, va audiat, joi, de la ora 11.00, pentru a doua oara in Comisia de control SRI, fiind asteptat ca temele abordate sa fie relatia lui cu Parchetele, zona de partide politice, dar si zona de mass-media.

- Florian Coldea, fostul prim-adjunct al directorului SRI, va fi audiat din nou, in 5 aprilie, in Comisia de control parlamentar al activitatii SRI, a anuntat, marti, presedintele comisiei, Claudiu Manda. Manda a precizat ca Florian Coldea va fi audiat in 5 aprilie, de la ora 11.00. El a spus ca Florian…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu S-a ajuns intr-o situație imposibila. Tipica pentru un stat cu o democrație eșuata. Rapoartele de activitate ale Serviciului Roman de Informații din 2015, 2016 și 2017, daca Parlamentul iși face datoria, trebuie analizate și este obligatoriu sa primeasca un vot. Fie de aprobare,…

- Fostul numar doi din SRI, generalul Florian Coldea, a fost audiat timp de opt ore de Comisia parlamentara care are ca sarcina controlarea activitații principalului serviciu secret al Romaniei. Plecat prin demisie, in urma unui scandal cu implicații politice, Coldea și-a susținut atașamentul dovedit…

- Fostul prim-adjunct al directorului SRI, Florian Coldea, a declarat, fara a numi explicit, ca nu intelege sintagma “stat paralel” si ca el a servit “statul vertical”, “efort” la care “au participat si alte persoane care in prezent il redefinesc”. Acesta ...

- Fostul ofițer SRI, Daniel Dragomir, susține ca, deși Florian Coldea a fost audiat peste 8 ore in Comisia de Control a SRI, acesta a refuzat sa ofere detalii. Dragomir considera ca audierea a fost ”o bataie de joc” la adresa romanilor. Citește și: Florian Coldea AVERTIZEAZA, dupa audierea maraton:…

- Fostul prim-adjunct al directorului SRI, Florian Coldea, va fi audiat marti in Comisia de control parlamentar al activitatii SRI, condusa de senatorul PSD Claudiu Manda. Audierea a inceput la ora 11.00.

- Fostul adjunct al SRI, Florian Coldea, a ajuns, marti, la Parlament, urmand a fi audiat de Comisia de Control SRI. Audierea a fost initial stabilita pentru saptamana trecuta, insa s-a amanat din cauza unor probleme de sanatate ale fostului sef al Serviciului.

- Florian Coldea, fostul prin-adjunct al directorului SRI, este audiat marti, 13 martie, in Comisia parlamentara de control a activitatii SRI. La intrare, generalul (r) SRI a afirmat ca va raspunde tuturor intrebarilor comisiei."Am venit din respect pentru Parlamentul Romaniei, o institutie…

- Fostul prim-adjunct al directorului SRI, Florian Coldea audiat la parlament Fostul prim-adjunct al directorului SRI Florian Coldea va fi audiat marti în Comisia parlamentara pentru controlul activitatii SRI. Presedintele Comisiei, Claudiu Manda, a anuntat pe 5 martie ca a convenit…

- Fostul prim-adjunct al directorului SRI, Florian Coldea, va fi audiat marti in Comisia de control parlamentar al activitatii SRI, condusa de senatorul PSD Claudiu Manda. Coldea trebuia sa vina in fata comisiei in 6 martie, dar a invocat probleme de sanatate, iar audierea s-a amanat cu o saptamana.Audierea…

- Fostul adjunct al SRI, Florian Coldea, va fi audiat marti in Comisia de Control SRI, dupa ce saptamana trecuta audierea a fost amanata din cauza unor probleme de sanatate ale fostului sef al Serviciului.

- Fostul preAYedinte Traian BAƒsescu a declarat, luni searAƒ, cAƒ fostul adjunct al SRI, Florian Coldea, nu va "deAYerta" A®n Comisia parlamentarAƒ pentru controlul SRI toate secretele serviciului, afirmA¢nd cAƒ merge la audiere "pentru cAƒ a fost chemat".

- Florian Coldea, fostul adjunct al Serviciului Român de Informatii, va fi audiat marti, la ora 11.00, în Comisia de Control SRI. În urma cu o saptamâna, audierea a fost amânata din cauza starii de sanatate.

- "Domnul Manda mai minte din cand in cand si face referiri la colegii lui. Eu l-as ruga sa se abtina ca nu e la nivelul colegilor ca sa vorbeasca." a atentionat deputatul. Intrebat de Andra Miron pentru cine minte, in serviciul cui, Radulescu a spus: "Pai nu stiu, tre' sa spuna el in serviciul…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a cerut in mai multe randuri, in mod public, sa fie audiat in Comisia de Control a SRI.In cadrul Comisiei SRI s-a supus la vot audierea lui Liviu Dragnea pentru data de 20 martie, insa aceasta propunere a fost respinsa de coaliția PSD-ALDE. Pentru ca…

- Florian Coldea, fostul adjunct al Serviciului Roman de Informatii, nu va mai fi audiat marti in Comisia de Control SRI, din cauza starii de sanatate, audierea urmand sa aiba loc peste o saptamana, a declarat Caludiu Manda, presedintele comisiei.

- Florian Coldea, fostul adjunct al Serviciului Roman de Informatii, nu va mai fi audiat marti in Comisia de Control SRI, din cauza starii de sanatate, audierea urmand sa aiba loc peste o saptamana, a declarat Caludiu Manda, presedintele comisiei.

- Presedintele comisiei, senatorul PSD Claudiu Manda, anunta, la mijlocul lunii trecute, ca Florian Coldea a confirmat prezenta la audieri. "Am avut doua discutii cu domnul Coldea, prima in care m-a rugat sa ii transmitem o invitatie oficiala si a doua in care am stabilit ziua de 6 martie. (...)…

- Florian Coldea va fi audiat marti, 6 martie, de catre Comisia de Control al Serviciului Roman de Informatii, numele sau fiind pomenit de cei audiati pana acum ca fiind cel care coordona implicarea Serviciului in toate domeniile importante din stat, implicit Justitia.

- Analistul politic Cozmin Gușa susține ca saptamana viitoare va fi una extrem de importanta pentru Liviu Dragnea și viitorul sau politic. Gușa arata ca un element cheie va fi audierea fostului prim-adjunct al SRI, Florian Coldea, in Comisia de Control a SRI, iar daca acesta va confirma prezența lui…

- Horia Georgescu, fost presedinte al A.N.I., a vorbit miercuri seara, la Antena 3 despre cum intervenea George Maior in dosarele de integritate și cine erau invitații pe spranceana de la chermezele fostului șef al SRI. Reamintim ca, in Comisia parlamentara de control a activitații SRI a fost prezent,…

- George Maior, fost sef al SRI si actual ambasador al Romaniei in SUA, este audiat, la ora transmiterii stirii, in comisia de Control SRI, la intrare declarand ca a actionat in spiritul legalitatii atunci cand a luat decizii.

- Tariceanu susține ca s-a dus in Comisia de Control a SRI la audieri pentru a da un semnal public ca indiferent de funcție, oamenii sunt obligați sa vina in fața comisiilor parlamentare.”Daca șefa DNA crede ca este mai presus de lege denota un comportament și o atitudine pe care eu nu pot…

- Presedintele Senatului Calin Popescu Tariceanu a fost audiat marti, timp de doua ore, in comisia de control SRI, la final declarand ca audierea sa poate fi un exemplu pentru alte persoane publice care nu raspund invitatiilor comisiilor parlamentare, cum ar fi Laura Codruta Kovesi. "Am…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a fost audiat, marți, in Comisia de Control al SRI, dupa ce a acuzat, in mai multe iesiri publice, existenta unui stat paralel, al unui sistem care incearca sa acapareze toate institutiile statului. La finalul audierilor, Tariceanu…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, este audiat, la ora transmiterii stirii, in Comisia de Control al SRI, dupa ce a acuzat, in mai multe iesiri publice, existenta unui stat paralel, al unui sistem care ghideaza din umbra si incearca sa acapareze toate institutiile statului. …

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, este audiat, la ora transmiterii stirii, in Comisia de Control al SRI, dupa ce a acuzat, in mai multe iesiri publice, existenta unui stat paralel, al unui sistem care ghideaza din umbra si incearca sa acapareze toate institutiile statului.

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, urmeaza sa fie audiat marti, dupa sedinta de plen comun a Camerei Deputatilor si Senatului, la Comisia parlamentara pentru controlul SRI. Presedintele comisiei, Claudiu Manda, anunta saptamana trecuta ca marti va fi invitat la audieri ...

- Presedintele comisiei, Claudiu Manda, anunta saptamana trecuta ca marti va fi invitat la audieri Calin Popescu-Tariceanu. ”De adus in atenția comisiei”"Sunt aspecte care vizeaza activitatea domnului Tariceanu discutate in comisie - atunci cand era prim ministru al Romaniei si era…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, ar urma sa fie audiat marti la Comisia de control al SRI din Parlament. Manda preciza, saptamana trecuta, ca Tariceanu a confirmat prezenta sa la comisie, in 20 februarie, iar in 27 februarie la Comisia SRI va fi audiat George Maior, in 6 martie va fi…

- Fostul sef al SRI George Maior va fi audiat pe 27 februarie la Comisia parlamentara de control a activitatii SRI, iar fostul adjunct al serviciului Florian Coldea pe 6 martie, a anuntat marti presedintele comisiei, Claudiu Manda. Saptamana viitoare va fi audiat la comisia SRI presedintele Senatului,…

- Fostul prim-adjunct al sefului SRI, Florian Coldea, va fi audiat la Comisia parlamentara de control al activitatii SRI pe 6 martie, urmand ca fostul presedinte Traian Basescu sa fie audiat saptamana urmatoare, pe 13 martie, a anuntat marti presedintele comisiei, senatorul PSD Claudiu Manda.

- Claudiu Manda, seful Comisiei de Control al SRI, a anuntat marti datele la care vor fi audiati presedintele Senatului, fostul sef de stat, Traian Basescu, dar si fostii sefi ai Serviciului de Informatii, primul care va ajunge in fata parlamentarilor fiind Calin Popescu Tariceanu. Potrivit…

- „Urmeaza sa adresam (n.r. invitatia) si sa stabilim ziua in care sa il invitam pe domnul Coldea. Am inteles si am avut o discutie cu domnul Coldea. A spus ca doreste sa vina la Comisie, ca doreste sa lamureasca toate aceste aspecte si urmeaza sa stabilim o zi, sa trimitem invitatia oficiala si sa…

- Florian Coldea a anunțat ca vrea sa fie audiat in Comisia de Cotnrol SRI din Parlament.”Am avut o discuție cu el, a zis ca dorește sa vina la Comisie, vom stabili o zi. Domnul Dragnea va fi și el audiat, dupa.”, a spus Claudiu Manda. știre in curs de actualizare

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, sustine ca procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, si Florian Coldea, fost prim adjunct al sefului SRI, nu s-au prezentat pentru audieri la Comisia parlamentara de ancheta privind prezidentialele din 2009 pentru ca au incercat "sa se protejeze".…

- Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, va fi audiat in Comisia de Control a SRI. El a precizat ca a fost invitat de președintele acestei Comisii, Claudiu Manda, și a confirmat participarea.”Am discutat cu domnul Claudiu Manda. Dumnealui m-a invitat la Comisie și bineințeles ca voi…

- "Nu cred ca putem evita o comisie de ancheta parlamentara (...) L-am vazut pe domnul Vela ca se agita sa faca un fel de audiere sa-l acopere pe domnul Pahontu. Cred ca trebuie facuta o comisie parlamentara de ancheta (privind activitatea SPP - n.r.)", a afirmat Dragnea, la Palatul Parlamentului.…

- ”Nu cred ca vom putea evita o ancheta de comisie parlamentara (privind activitatea SPP, n.r.). Tot l-am vazut pe dl Vela ca se agita sa faca ceva, un fel de audiere sa-l acopere pe dl Pahonțu. Cred ca trebuie facuta o comisie de ancheta parlamentara.” a afirmat Liviu Dragnea. Intrebat daca…

- Fostul sef al SRI George Maior, in prezent ambasador al Romaniei in SUA, va fi audiat pe 27 februarie in cadrul comisiei parlamentare de control al activitatii SRI, a anuntat presedintele comisiei, senatorul PSD Claudiu Manda. Potrivit HotNews.ro, Manda a ...

- George Maior, Florian Coldea, Traian Basescu, Calin Popescu-Tariceanu si Victor Ponta vor fi invitati la audieri in cadrul Comisiei parlamentare pentru controlul activitatii SRI, a anuntat miercuri senatorul PSD Claudiu Manda, presedinte al comisiei, transmite Agerpres.

- "Sigur va fi invitat", a raspuns Claudiu Manda la intrebarea jurnalistilor legata de posibila audiere a liderului PSD Liviu Dragnea in Comisia de Control a SRI. Manda a confirmat ca data va fi stabilita cel mai probabil in sedinta care are loc saptamana viitoare, potrivit Mediafax. La…

- Claudiu Manda, seful Comisiei de Control al SRI, a declarat miercuri ca Liviu Dragnea va fi audiat in mod sigur in comisia de control, dupa ce si-a manifestat interesul in acest sens, data audierii urmand sa fie stabilita in prima sedinta. "Sigur va fi invitat", a raspuns Claudiu Manda…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, lider al PSD, a declarat luni seara ca, daca va fi chemat la Comisia parlamentara pentru controlul activitatii SRI, va denunta lucruri pe care le-a calificat ca fiind parte a unei "istorii negre" a Romaniei. Dragnea a negat in context ca…