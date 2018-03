Florian Coldea a venit la Comisia SRI

Stiri pe aceeasi tema

- "Audierea lui Florian Coldea va fi foarte tensionata", a spus Cozmin Gusa, luni seara, la Realitatea TV. Fostul prim-adjunct al directorului SRI, Florian Coldea, va fi audiat in 13 martie, de la ora 11.00, in Comisia pentru controlul activitații Serviciului Roman de Informații.Paul Stanescu…

- „Nu poti fi serios in momentul in care dupa ceva timp spui ca ai primit o diploma la care nu ai participat. Asta face parte din discutii de club, de seara cand te duci, bei ceva la club si pe urma spui dimineata ca nu stii ce s-a intamplat. Faptul ca actuala conducere a SRI a considerat ca trebuie…

- Colegiul National de Informatii, institutie de invatamant care face parte din Academia Nationala de Informatii „Mihai Viteazul“ (ANIMV), aflata in subordinea Serviciului Roman de Informatii (SRI), urmeaza sa fie desfiintat.

- Primul și cel mai recent numitor comun al celor trei personaje este ca fiecare, in felul lui, se izmenește in raport cu prezența și prestația sa in fața Comisiei de control a activitații Serviciului Roman de Informații. George Maior vine la Comisie doar cand aterizeaza in Romania și atunci spune…

- "Reprezentantul USR a propus audierea lui Liviu Dragnea in data de 20 martie. Aceasta propunere nu a fost acceptata ca data. Bineinteles, Liviu Dragnea va fi audiat la Comisia SRI si vom comunica data la care va fi audiat. Data de 20 nu se poate, ca s-au decalat audierile si nu are cum sa fie audiat…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, ramane fara șansa de a explica prezența la chermezele Serviciului Roman de Informații. Dragnea nu va fi audiat in Comisia de control al SRI, așa cum susținea ca iți dorește, deoarece membrii comisiei au respins prin vot propunerea de a-l chema pe Dragnea la…

- Florian Coldea va fi audiat marti, 6 martie, de catre Comisia de Control al Serviciului Roman de Informatii, numele sau fiind pomenit de cei audiati pana acum ca fiind cel care coordona implicarea Serviciului in toate domeniile importante din stat, implicit Justitia.

- Fostul adjunct al Serviciului Roman de Informatii, Florian Coldea, le va preda in acest semestru un curs pe teme de securitate globala masteranzilor de la Universitatea de Vest Timisoara (UVT), dupa ce Senatul a aprobat programa de studiu."Senatul UVT a aprobat ca Florian Coldea sa tina pe…

- Raportul de activitate al DNA pe 2017 Procurorul sef al Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kövesi, a sustinut miercuri, la prezentarea raportului de activitate pe 2017, ca institutia pe care o conduce trebuie sa îsi asume criticile venite dinspre societate, DNA devenind…

- Referindu-se la prezenta, deunazi, a fostului director al Serviciului Roman de Informatii la Parlament, la audiere la Comisia de control asupra activitatii SRI, ocazie cu care acesta ar fi spus ca seful PSD ar fi participat la evenimente private organizate de aceasta institutie, liderul social-democrat…

- George Maior a fost audiat de Comisia parlamentara de control a SRI George Maior. Foto: wikipedia.org. Fostul director al Serviciului Român de Informatii, George Maior, actual ambasador al României în Statele Unite ale Americii, a fost audiat marti, 27 februarie, timp…

- Fostul numar 1 in cadrul Servicului Roman de Informatii a intrat in urma cu doar cateva minute in sala in care urmeaza sa discute cu reprezentantii Comisiei parlamentare privind activitatea SRi-ului. “Am venit de bunacredinta, sa raspund la toate intrebarile Comisiei”, a declarat Maior, inainte de a…

- Ambasadorul Romaniei in Statele Unite ale Americii, George Maior va fi audiat, marți, in comisia pentru controlul SRI, in calitate de fost șef al Serviciului Roman de Informații (SRI). Și fostul adjunct al serviciului Florian Coldea urmeaza sa vina in fața parlamentarilor pe 6 martie. Pe 2 februarie,…

- Senatorul Claudiu Manda, presedintele Comisiei parlamentare pentru controlul activitatii SRI, a declarat miercuri ca a solicitat Serviciului Roman de Informatii o nota secreta la care a facut referire fostul presedinte al ANI, Horia Georgescu, in care figura si Klaus Iohannis, primar al municipiului…

- La 28 de ani de la episoadele violente din vara anului 1990, a inceput judecarea, in camera preliminara, a dosarului Mineriadei din 13-15 iunie. Mai multe zeci de persoane au venit la Curtea Militara de Apel din Bucuresti, la primul termen al procesului. La instanta a ajuns si Virgil Magureanu, primul…

- Magistratii instantei supreme incep, marti, judecarea dosarului Mineriadei din 13-15 iunie 1990, in care au fost trimise in judecata, pentru crime impotriva umanitatii, 14 persoane, intre care fostul presedinte Ion Iliescu, fostul premier Petre Roman, fostul vicepremier Gelu Voican Voiculescu, fostul…

- Studentii unuia dintre cele mai interesante programe de masterat promovate la Timisoara, cel de Securitate Globala de la UVT, ar urma sa participe, in curand, la cursuri sustinute de o persoana considerata controversata: fostul prim-adjunct al Serviciului Roman de Informatii, Florian Coldea.…

- Deputatul PSD Oana Florea a depus, luni, in plenul reunit al Parlamentului, juramantul in calitatea de membru al Comisiei pentru controlul activitatii Serviciului Roman de Informatii, conform Agerpres.Plenul Camerei Deputatilor si Senatului a aprobat saptamana trecuta propunerea ca parlamentarii…

- O prima reactie exprimata din randul formatiunii social-democrate fata de recentele afirmatii in privinta DNA-ului este cea a secretarului general adjunct al PSD-ului. Concret, Codrin Stefanescu ii cere, e drept ca pe un ton neprotocolar, ministrului Justitiei sa ia masuri. “Asteptam o reactie a Procurorului…

- La data de 14 mai 2009, un amplu raport al Serviciului Roman de Informatii (cuprinzand munca operativa a mai multor Directii din principalul serviciu secret al Romaniei) a fost inmanat lui Florian Coldea, adjunctul SRI la vremea aceea, pentru a fi prezentat lui Traian Basescu, fiind vorba despre un…

- Ministrul de Interne a ales sa faca unele lamuriri cu privire la veniturile oamenilor legii. “In ultima perioada au fost vehiculate diverse informatii despre scaderea salariilor politistilor. Acest tip de informatii, generalizate la nivelul unei intregi categorii profesionale, nu sunt reale si este…

- Cu o incapatanare demna de o cauza mai buna, o parte a conducerii Serviciului Roman de Informatii incearca sa ne convinga ca acesta este cea mai „fraiera” instituitie a statului roman. Pentru ca, desi printr-o halucinanta ordonanta de urgenta data de fostul premier Adrian Nastase pe cand acesta inca…

- Plenul Camerei Deputatilor a adoptat tacit, luni, un proiect de lege care stipuleaza expres ca Serviciului Roman de Informatii ii revin o serie de atributii, printre care executarea interventiei antiteroriste, executarea interventiei contrateroriste, executarea, la solicitare, a interventiei pirotehnice…

- Noua sesiune parlamentara vine cu mai multe provocari pentru coaliția PSD-ALDE. Cei de la Putere au anunțat proiecte ambițioase, in acest an: Legea pensiilor, Fondul Suveran de Dezvoltare, Codul Administrativ, legea parteneriatului public-privat, care ar modifica legislația actuala in mare parte și…

- Presedintele Camerei Deputatilor, liderul PSD Liviu Dragnea, a declarat, duminica seara, ca seful SPP, Lucian Pahontu, foloseste, de foarte multi ani, angajati ai acestei institutii pentru a colecta informatii si pentru a incerca sa influenteze oameni din Guvern, din partide intr-un sens sau altul,…

- Ambasadorul Romaniei in SUA, George Maior, va fi audiat in Comisia parlamentara pentru controlul activitatii SRI pe data de 27 februarie, la ora 11,00, in calitatea sa de fost director al Serviciului Roman de Informatii, a anuntat ieri presedintele comisiei, Claudiu Manda, potrivit Agerpres. Invitatia…

- Fostul director al Serviciului Roman de Informatii este asteptat in fata Comisiei parlamentare de control asupra activitatii SRI peste aproximativ trei saptamani. Mai exact, pe 27 februarie. George Maior a avut si vineri o discutie cu seful acestui for, iar la finele acestei intrevederi, senatorul Claudiu…

- Presedintele Comisiei parlamentare pentru controlul activitatii SRI, Claudiu Manda, va avea o discutie, vineri, la Parlament, cu ambasadorul Romaniei in SUA, George Maior, pentru a stabili modul in care acesta va fi invitat oficial pentru a fi audiat in comisie, in calitate de fost director al Serviciului…

- Seful Comisiei parlamentare de control asupra activitatii Serviciului Roman de Informatii a mentionat, miercuri, mai multe nume pe care forul in cauza intentioneaza sa le invite la audieri, la sediul Legislativului. Manda a adus in discutie faptul ca atat fostul presedinte, actualul al doilea om in…

- La foarte scurta vreme dupa ce senatorul social-democrat Manda anunta ca Liviu Dragnea va fi chemat la Comisia parlamentara de control asupra activitatii Serviciului Roman de Informatii, seful PSD a si dat replica. Una cat se poate de taioasa. “Am vazut solicitarea dlui Dragnea de a veni la Comisia…

- Academia Naționala de Informații "Mihai Viteazul" a Serviciului Roman de Informații (SRI) vrea sa-și construiasca cu fonduri UE un complex de cercetare in incinta bazei sale din Otopeni de pe Șoseaua Odaii nr. 20.Citeste si: Un fost ministru de Finante DA PESTE CAP toate planurile: 'Declaratia…

- Claudiu Manda e pe val, mai ales dupa ce a preluat in forta haturile Comisiei parlamentare de control a Serviciului Roman de Informatii de la un Adrian Tutuianu care se numara printre marile deceptii politice ale anului trecut. Iar atat prestatia combativa din cadrul comisiei, cat si loviturile de imagine…

- Ofiterul SRI care a provocat un accident rutier soldat cu moartea unei persoane, luni seara, in localitatea ilfoveana Tancabesti, dupa ce s-a urcat baut la volan, si-a dat demisia din functie, relateaza News.ro. Potrivit reprezentantilor Serviciului Roman de Informatii (SRI), ofiterul, care potrivit…

- Procurorii de la Parchetul Militar al Curții Militare de Apel (PMCMA) au preluat, marți, dosarul format la parchetul ierarhic inferior in care se fac cercetari referitoare la accidentul produs de colonelul Silviu Deatcu, șeful SRI Prahova, in urma caruia o femeie a murit. Luni seara Parchetul Militar…

- Ofiterul SRI care a accidentat mortal o persoana la Tancabesti si a dat demisia din functie, momentan fiind la dispozitie atat pentru ancheta interna, cat si cea a Parchetului Militar, au anuntat, marti, oficiali ai Serviciului Roman de Informatii citati de Agerpres.ro. Ieri dupa amiaza, in jurul orelor…

- O masina condusa de un angajat din cadrul Serviciului Roman de Informatii a fost implicata intr-un accident rutier soldat cu moartea unei tinere. Totul s-a intamplat luni, in jurul orei 18, pe DN 1 – sensul catre Capitala, pe raza localitatii ilfovene Tancabesti. Femeia avea 35 de ani si traversa strada…

- Un angajat SRI aflat sub influența alcoolului este cercetat dupa ce a provocat un accident rutier in apropierea localitații ilfovene Tancabești, in urma caruia a murit o femeie de 35 de ani. Reprezentanții Poliției Ilfov au declarat, pentru agenția de presa Mediafax, ca accidentul a avut loc pe Drumul…

- Deputatul USR Lucian Stanciu Viziteu, cel care a propus mii de amendamente, prin intermediul unui soft, la legile justiției, s-a abținut, joi, de la votarea bugetului SRI pe anul 2018. Bugetul SRI a trecut, ieri, de comisiile de buget-finanțe, respectiv de control a activitații Serviciului Roman de…