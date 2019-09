Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru PSD al Sanatații in 2017-2018, senatorul Florian Bodog, spune in apararea sa, dupa ce DNA il acuza de abuz in serviciu și fals intelectual in legatura cu angajarile de la minister, ca are convingerea ca totul este o razbunare personala a unei foste angajate data afara de el si ca…

- Senatorii ar putea discuta raportul Comisiei juridice referitor la cererea DNA de incepere a urmaririi penale in cazul lui Florian Bodog, acuzat de abuz in serviciu și fals intelectual, o decizie privind includerea pe ordinea zi a documentului urmand a fi luata luni de Biroul Permanent. Comisia juridica…

- Comisia Juridica a Senatului are, la ora transmiterii acestei știri, o discuție cu ușile inchise cu senatorul PSD Florin Bodog, fost ministru al Sanatații in 2017-2018, pentru care DNA cere urmarirea penala. Șeful comisiei, Robert Cazanciuc, a spus ca discuțiile se desfașoara fara prezența presei…

- A intrat in linie dreapta in Parlament cererea DNA de urmarire penala a senatorului PSD Florian Bodog, fost ministru al Sanatații in 2017-2018. Procurorii il acuza de angajari fictive la minister.Biroul Permanent al Senatului a fixat termen pe 16 septembrie pentru senatorii juriști sa emita…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, luni, ca a mandatat senatorii liberali sa voteze la vedere in favoarea urmaririi penale a fostului ministru al Sanatatii, Florian Bodog. El a spus ca tema procedurii de incepere a urmaririi penale pentru fostul ministru a fost pe agenda Biroului Executiv…

- Comisia juridica a Senatului discuta, luni, de la ora 11.00, asupra solicitarii Parchetului General pentru inceperea urmaririi penale in cazul senatorului PSD Florian Bodog, fost ministru al Sanatatii, cu privire la savarsirea infractiunilor de abuz in serviciu si fals intelectual.„Adresa…

- Comisia juridica a Senatului se va intruni saptamana viitoare, luni sau marti, in sedinta pentru a discuta preliminar solicitarea Parchetului General in cazul senatorului Florian Bodog, a declarat presedintele comisiei, Robert Cazanciuc.CITEȘTE ȘI: Trucuri pentru nopti caniculare: Cum sa te racoresti…

- Bihoreanca despre care procurorii DNA sustin ca a fost angajata fictiv de fostul ministru al Sanatatii este Olivia Andreea Baciu si a lucrat ca asistent universitar la Facultatea de Medicina din Oradea, unde a predat Informatica medicala si biostatistica.