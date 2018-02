Floria a vandut flori de 17 milioane lei in 2017, in crestere cu 70% si mizeaza pe o noua zona de business, retelele de retail

Stiri pe aceeasi tema

- Conform cifrelor publicate de IDC, Apple a livrat 13,2 milioane de unitati in ultimul trimestru. Cresterea de 0,6% a conferit producatorului de iPad-uri o cota de piata de 26,6%.Samsung, care ocupa in mod traditional a doua pozitie in topul producatorilor de tablete, a livrat doar 7 milioane…

- Auzim de cateva saptamani numai lucruri negative despre Apple si vanzarile slabe ale noului model de top, iPhone X, insa investitorii sai sunt cel mai probabil fericiti. In ciuda faptului ca in trimestrul intai al anului fiscal 2018, care tocmai s-a incheiat, Apple a vandut mai putine dispozitive decat…

- Conform statisticilor Asociatiei Aeroporturilor din Romania, traficul de pasageri de pe aeroporturile din tara a crescut anul trecut cu 23- fata de cel din 2016, depasind pragul de 20 de milioane de oameni. Asta inseamna ca a depasit numarul de locuitori din tara. Cifrele arata faptul ca in ultimii…

- Retailerul de mobila JYSK inregistreaza vanzari cu 50% mai mari in mediul online decat in cel mai performant magazin fizic din Bucuresti, din centrul comercial Vulcan. Vanzarile online reprezinta 7% din cifra de afaceri a retailerului, insa JYSK urmareste extinderea in offline si planuieste sa deschida…

- Constructorul italian de automobile sportive Ferrari a raportat joi o crestere peste asteptari, de 34%, a profitului net in 2017 comparativ cu 2016, in conditiile in care a livrat clientilor aproape 8.400 de automobile sport, informeaza AFP. Anul trecut, Ferrari a realizat un profit net de…

- Consiliul Concurentei a autorizat tranzactia prin care Westgate Romania SRL a preluat dreptul de utilizare a marcilor Stanleybet si a domeniilor www.stanleysport.ro si www.stanleybet.ro, ce apartin Stanley International Betting Limited, informeaza autoritatea de concurenta printr-un comunicat remis…

- SIXT Group Romania a inregistrat anul trecut afaceri de peste 27 milioane euro, cu 10% peste nivelul din 2016, si mizeaza pe o crestere de 20% in acest an, cand urmeaza sa investeasca peste 20 de milioane de euro in toate diviziile sale. Compania are 4.000 de autoturisme in administrare…

- Grupul german BMW a cumparat toate actiunile detinute de Sixt la firma lor mixta DriveNow, deschizand calea pentru o alianta cu rivala Daimler, in domeniul serviciilor de transport car-sharing si robo-taxi, pentru a concura mai bine cu Uber si Lyft, au declarat pentru Reuters surse care au dorit sa-si…

- Grupul Electrica, cel mai mare furnizor de energie local, un business de peste un miliard de euro la nivel consolidat, cauta 28 de executivi, dar si directori generali pentru o parte din filialele de distributie, dupa cum arata informatiile publicate pe site-ul companiei. Astfel, compania are…

- Actionarii Purcari Wineries spera sa obtina 265,9 milioane de lei din listarea a 49% din actiunile companiei la Bursa de Valori Bucuresti (BVB), reiese din prospectul publicat pe site-ul operatorului pietei de capital romanesti. Subscrierile pot fi facute incepand cu data de 29 ianuarie…

- In ultima saptamana, Autoritatea de Management pentru Programul Operational pentru Pescuit si Afaceri Maritime 2014-2020 a anuntat lansarea a 12 apeluri pentru depunerea cererilor de finantare dedicate dezvoltarii sectorului pescaresc din teritoriul ITI Delta Dunarii. Pe toate cele 12 linii de finantare…

- Vanzarile de mașini second-hand aduse din strainatate și reinmatriculate in 2017 a atins pragul de 1,1 milioane de unitați, iar tranzacțiile de mașini noi a crescut anul trecut pana la 100.000 de unitați, potrivit DRPCIV.

- ♦ Cresterea in termeni procentuali a depasit 36% ♦ Prima casa a fost in ultimii ani cel mai important pilon pe segmentul creditarii ipotecare, imprumuturile acordate de banci prin programul Prima casa totalizand 35 miliarde de lei (8 mld. euro). Stocul creditelor ipotecare in lei s-a…

- Promovarea unei afaceri nu este un lucru simplu de realizat, mai ales pentru un antreprenor la inceput de drum. Cu siguranta invatam din greseli, dar ideal ar fi sa demaram o afacere cu anumite notiuni, iar acest articol are ca scop exact acest lucru: transmiterea anumitor informatii pe care le consideram…

- Grupul HORNBACH ȋși menține ȋn primele 9 luni ale anului 2017-2018 tendința de creștere sustenabila. In perioada 1 martie-30 noiembrie 2017, concernul HORNBACH Holding AG & Co. KGaA a inregistrat o creștere a cifrei de afaceri de 5,1%, la 3.317,6 milioane de euro (comparativ cu aceeași perioada a anului…

- Bridge este un joc de levate cu carți de joc folosind un pachet standard de 52 de carți. Este jucat de patru jucatori in doua grupați in doua echipe concurente, partenerii stand fața in fața la masa de joc. Milioane de oameni joaca bridge in toata lumea in cluburi, turnee, online și cu prietenii in...…

- Cristian Gavan, fondatorul MAM Bricolaj, a fost atras inca din copilarie de lucrul manual si de ce pot face doua maini dibace, cu un strop de inspiratie si cu multa transpiratie. "Am inceput pe langa mama in bucatarie (de aici si pasiunea pentru gatit), apoi am trecut la masina de cusut si,…

- Cresterea nivelului de dependenta de conturile online ii face pe oameni sa se confrunte din ce in ce mai des cu dilema reprezentata de alegerea unor parole suficient de sigure pentru a le oferi protectie in fata unor eventuale atacuri informatice. Ca urmare, unii utilizatori recurg la alegerea…

- 1. Punctul de pensie in 2018 Acum, punctul de pensie are aceeași valoare ca anul trecut: 1.000 de lei. Din iulie insa, el va crește la 1.100 de lei, conform ultimelor modificari adoptate in domeniu. Creșterea punctului de pensie inseamna o ușoara creștere a sumei de bani care ajunge in buzunarul…

- Potrivit cifrelor si estimarilor principalilor jucatori din comertul electronic romanesc impreuna cu GPeC, valoarea cumparaturilor online a ajuns la 2,8 miliarde de euro in 2017, cu peste 40% mai mult decat in 2016, cand s-au inregistrat 1,8 - 2 miliarde de euro. Acest lucru ar insemna ca…

- Orasul Zlatna este beneficiar al Programului – Pilot pentru reabilitarea zonelor foarte poluate Zlatna si Copsa Mica, Subprogramul “Reabilitarea zonei foarte poluate Zlatna“ – pe baza conventiei nr. 5541/2006, incheiata cu Ministerul Mediului. Printre proiectele de investiții s-a regasit și obiectivul…

- Se scumpesc gazele. Cum arata factura pentru un consum mediu Cresterea preturilor se aplica incepand cu 10 ianuarie 2018. Pretul gazelor naturale din productia interna se stabileste în mod liber pe piata si constituie componenta principala a sumei fixe unitare pentru acoperirea costurilor…

- Primaria Sectorului 2 continua sa plateasca serviciile unei firme patronate de oamenii fostului primar Neculai Onțanu, unii dintre ei, foști membri ai UNPR, acum absorbit de PMP. Administrația Domeniului Public Sector 2 a atribuit, in luna decembrie a anului trecut, doua contracte pentru servicii de…

- O persoana din New Hampshire (nord-est) a castigat 560 de milioane de dolari in timp ce doua zile mai devreme un alt norocos a dat lovitura obtinand 450 de milioane de dolari in Florida.Biletul castigator din New Hampshire a fost vandut in Merrimack, un oras cu doar 25.000 de locuitori,…

- Sase companii au fost amendate de Consiliul Concurentei cu 73 de milioane de lei (circa 15,8 milioane de euro) pentru incheierea a doua intelegeri anticoncurentiale pe piata comercializarii contoarelor si echipamentelor conexe pentru masurarea energiei electrice, a anuntat, duminica, intr-un comunicat…

- Vanzarile companiei de calatorii Eximtur au depașit 55 de milioane de euro in 2017, fiind in creștere cu aproximativ 15% fața de anul anterior. Valorea biletelor de avion vandute a crescut la 22 de milioane de euro. Cresterea din anul 2017 s-a datorat in principal diviziei Eximtur Business, care și-a…

- Huawei a livrat 153 de milioane de smartphone-uri in 2017, potrivit directorului executiv al companiei, Ken Hu. Veniturile din aceasta activitate au crescut si ele cu 15%, la 600 de miliarde de yuani. Totusi, potrivit Bloomberg , acesta a fost cel mai mic avans al veniturilor consemnate de Huawei…

- Primarul municipiului Cluj-Napoca a vorbit despre ce îi asteapta pe clujeni anul viitor. “Anul 2018 va fi un an mult mai greu decât 2017. Din nefericire, datele fiscale ne confirma aceasta stare pe care oamenii o resimt. Este o realitate faptul ca vom pierde 28 de milioane…

- Intr-un top al cheltuielilor cu ocazia sarbatorilor de iarna, Romania se afla in acest an pe locul 2, dupa Mexic, din 20 de tari analizate, in functie de procentul alocat per gospodarie (31,9%), adica circa 280 de euro, arata Constantin Magdalina, expert, Tendinte si Tehnologii Emergente. Potrivit sondajului,…

- OMV Petrom a finalizat lucrarile de constructie la doua statii noi de tratare a gazelor, amplasate langa zone de productie importante. Cele doua proiecte, care au necesitat investitii de peste 130 de milioane de euro incepand din 2013, vor permite livrarea de gaze in sistemul national de transport,…

- Zeci de conturi 'legate de Rusia' pe retelele de socializare online au desfasurat o campanie pentru 'amplificarea' impactului atentatelor comise in 2017 in Marea Britanie, releva un raport publicat luni de Institutul din Cardiff privind criminalitatea si securitatea, transmite AFP. ''In urma atentatelor…

- ♦ Cresterea neprogramata a costurilor cu 7% pentru start-up-uri si firmele mici este foarte greu de gestionat, iar in unele cazuri ar putea scoate din business unii antreprenori romani. Impactul „revolutiei fiscale” pentru industria de IT este fie o crestere a costurilor cu 7% pentru companii,…

- A fost semnat procesul verbal de recepție finala pentru Contractul CL 4 – ,,Extinderea si reabilitarea retelelor de alimentare cu apa si canalizare din localitatea Ocna Sibiului”. Read More...

- Ziarul Financiar prezinta o retrospectiva lunara a anului de business 2017 ♦ Cele mai importante zece evenimente de business din fiecare luna, evenimente despre care ZF a scris in editia print, vor fi prezentate in aceasta retrospectiva ♦ Luna februarie anunta inceputul sfarsitului pentru…

- Cheltuielile gospodariilor au avut cea mai mare contribuție la creșterea economica din primele noua luni din acest an, respectiv de 6,1%, in condițiile in care consumul final s-a majorat cu 9,7%, potrivit Institutului Național de Statistica (INS). Produsul intern brut a crescut cu 7%, in termeni reali,…

- "Diamantul pacii" pus in vanzare direct de guvernul din Sierra Leone a fost adjudecat la licitație luni, la New York, cu 6,53 de milioane de dolari, o vanzare care ar trebui sa marcheze o ruptura cu era faimoaselor "diamante ale sangelui", relateaza AFP. Sursa foto: www.peacediamond.com…

- „Salvator Mundi”, tabloul vândut recent la Christie's, cu peste 450 de milioane de dolari, isca dispute, unii critici si experti sustinând ca opera nu-i apartine lui Leonardo da Vinci. Tabloul, pictat în ulei pe un panou de lemn de nuc, ca si portretul Giocondei,…

- Taobao, detinut de Alibaba, a vandut doua dintre cele trei avioane scoase la licitatie. Compania de logistica SF Express a cumparat doua pentru 48,3 milioane de dolari. Al treilea 747nu s-a vandut deoarece un singur cumparator s-a inscris la licitatie. Taobao nu se afla la prima experienta de acest…

- United Romanian Breweries Bereprod si-a crescut productia de bere cu 10% in perioada ianuarie-noiembrie si cifra de afaceri consolidata la nivel de grup cu 12%. Productia nationala a United Romanian Breweries Bereprod (URBB) a depasit nivelul de doua milioane de hectolitri in perioada ianuarie-noiembrie…

- Dupa editia din acest an a Black Friday, eMAG a oferit cateva concluzii la care a ajuns dupa eveniment. Potrivit companiei, comertul online „a intrat sub dominatia mobile shopping”, increderea in platile online a ajuns la cel mai inalt nivel, iar clientii au comandat mai multe produse din game superioare,…

- Romanii nu s-au uitat la bani in Vinerea Neagra. Și au cheltuit sute de milioane de lei. Cel mai mare retailer online a anunțat ca in 10 ore a vandut aproape 850 de mii de produse, in valoare de 279 de milioane de lei.

- La nici doua minute de la startul Black Friday 2017, magazinul eMag vanduse deja 1.000 de televizoare și cateva zeci de mii de telefoane, calculatoare si alte electrocasnice, ceea ce i-a facut pe reprezentanții retailer-ului sa spuna ca acesta este cel mai bun an din istoria sarbatorii chilipirurilor,…

- Aproape toti retailerii din Romania au pregatit de Black Friday reduceri importante, care pot ajunge chiar si la 90%, pentru milioane de produse, de la automobile si telefoane mobile la aspiratoare si frigidere, de la carti, la articole vestimentare si produse cosmetice, conform estimarilor specialistilor,…

- SIF Banat-Crisana (SIF 1), actionar cu un pachet de 75% din producatorul de carton Vrancart Adjud (VNC), a achizitionat la inceputul anului peste 368.000 de obligatiuni Vrancart (VNC), la o valoare nominala de 100 lei, intr-o tranzactie totala de 36,87 milioane lei. Vrancart Adjud (VNC), producator…

- IKEA nu va organiza o campanie de reduceri de Black Friday, dar va cobori preturile pentru o saptamana, incepand cu 20 noiembrie. Magazinul IKEA nu va avea o oferta de Black Friday, dar in perioada 20 – 26 noiembrie, retailerul va oferi vizitatorilor o selecție de produse la prețuri cu pana la 50% mai…

- Un tablou al pictorului italian Leonardo da Vinci a fost adjudecat miercuri cu suma de 450,3 milioane de dolari la o licitatie organizata de casa Christie's la New York, pulverizand precedentul record de pret pentru...

- Black Friday 2017 a inceput la unele magazine, iar multi oameni asteapta data de 17 noiembrie, cand cel mai mare magazin online local, eMAG, va organiza evenimentul de reduceri. Zi de zi noi comercianti isi anunta planurile pentru Black Friday. Vom actualiza permanent acest articol, pe masura ce primim…

- Un tablou realizat de pictorul francez Fernand Leger a fost adjudecat luni cu suma de 70 de milioane de dolari in cadrul licitațiilor de toamna organizate de casa Christie's la New York, stabilind astfel un record de preț pentru artist, informeaza AFP. Tabloul "Contraste de formes",…