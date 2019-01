O imagine cu flori. Multe, de un colorit atat de viu ca pot inunda universul, facandu-l frumos, optimist, de dorit sa locuiesti in el, pe Planeta Florilor. Imaginea, postata pe allforromania.ro, de prietenul Viorel Iliescu, este dedicata femeilor lumii. Azi mama ar fi implinit 90 de ani. O petala ar putea fi si pentru ea? […] Articolul Flori pentru toate femeile lumii! Atunci, merita si mama o petala apare prima data in AM Press .