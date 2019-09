Stiri pe aceeasi tema

- In Piața Centrala a municipiului Sfantu Gheorghe se va organiza cea de-a noua ediție a Targului de Toamna, in perioada 27-29 septembrie. In cadrul sarbatorii de toamna pe tema dovleacului și porumbului, cei interesați sunt așteptați de catre organizatori zilnic, intre orele 11 și 20, la targul tradițional…

- Asociația „Calea Neamului” a anunțat derularea unei noi acțiuni de suflet: de 1 octombrie, data la care este marcata Ziua Internaționala a varstnicilor, reprezentanții acesteia doresc sa mearga cu daruri la beneficiarii Caminului dedicat varstnicilor, din Haghig. Persoanele care doresc sa susțina inițiativa…

- Prima luna de toamna pastreaza multe din caracteristicile sfarsitului de vara, vremea fiind calduroasa, cel putin in primele doua decade, iar precipitatiile vor fi mai reduse cantitativ fata de cele inregistrate in lunile de vara, conform prognozei pe luna septembrie, publicate de Administratia Nationala…

- 30,62% din totalul candidaților covasneni care au susținut probele de Bacalaureat național, sesiunea august – septembrie, au promovat examenul, conform rezultatelor inainte de contestații. Potrivit informațiilor postate ieri pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean (IȘJ) Covasna, la aceasta sesiune…

- Ultima proba scrisa din cadrul sesiunii august-septembrie a examenului național de Bacalaureat se deruleaza astazi, urmand ca de maine sa aiba loc evaluarea competențelor lingvistice și digitale. Sesiunea „de toamna” a examenului a inceput saptamana trecuta. In 21 august s-a desfașurat proba scrisa…

- Agenda culturala a orașului Sfantu Gheorghe a devenit mai bogata incepand cu anul 2013, cand, la inițiativa Primariei, a luat naștere Festivalul de Arte Contemporane pulzArt, care toamna de toamna fascineaza publicul caruia ii ofera prilejul de a veni in contact cu o varietate de forme de exprimare…

- Suflet de Roman: Culoare, Bucurie, Frumusete, Speranta In perioada 26-30 iunie 2019,in Muntenegru s-a desfașurat Festivalul Internațional de Folclor, organizat de catre organizația MIOFF. Evenimentul a reunit artiști și ansambluri folclorice din zeci de țari. Printre participanți s-au numarat patru…

- Persoanele care au protestat duminica seara in Piața Victoriei au acuzat guvernul ca ”face jocul UDMR și al Budapestei”, Codul Administrativ fiind de fapt ”un act de tradare naționala”. Imbracati in costume populare, fluturand steaguri si intonand cantece patriotice, participantii la miting au respins…