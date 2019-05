Stiri pe aceeasi tema

- Secția de procurori din cadrul CSM solicita Inspecției Judiciare un control la Secția pentru investigarea magistraților, anunța Antena3. Potrivit sursei citate, Secția de procurori din cadrul CSM solicita verificari privind scurgerea de informații din SIIJ și modul in care se inregistreaza denunțurile…

- Fosta șefa a DNA, Laura Codruța Kovesi, s-a prezentat, vineri dimineața, la Secția 18 de Poliție din Capitala. Ea a fost plasata joi sub control judiciar de catre Secția de investigare a infracțiunilor comise de magistrați. De asemenea, Kovesi a primit interdicția de a parasi Romania. Pe numele Laurei…

- Procurorul militar Bogdan Pirlog, magistratul care s-a autosesizat in cazul incidentelor din Piata Victoriei din 10 august 2018, beneficiaza de un mecanism de-a dreptul halucinant in lupta sa cu Inspectia Judiciara. Desi isi sustine nevinovatia, inclusiv in interviuri in presa, Pirlog este protejat…

- Actualizare: La ora 16.20, cu doua mașini care au stat toata ziua in curtea spitalului au plecat spre Parchet. Cu aceste autoturisme au fost conduși medicii la perchezițiile domiciliare Actualizare: Nu putem decat sa ne bucuram pentru colegii noștri care au preluat in totalitate știrea pentru posturi…

- Ofițerii anticorupție, din cadrul DGA Neamț, efectueaza percheziții in secția de Ortopedie a Spitalului Județean, intr-un dosar in care exista mai mulți suspecți de luare de mita. Acțiunea este coordonata de Parchetul de pe langa Tribunalul Neamț, unde vor fi duși la audiere toți cei cercetați in cauza.…

- Președintele UNJR, Dana Girbovan, anunț de ultima ora - Secția pentru procurori a CSM, SESIZARE la Inspecția Judiciara pentru verificarea datelor oferite de SIIJ."Dupa conferinta de presa a conducerii Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie (SIIJ) din data de 28.02.2019, Sectia…

- Conducerile tuturor structurilor de parchete din toata țara au fost convocate de Secția pentru procurori a CSM pentru a se revolta fața de noile masuri impuse de ministrul Tudorel Toader, prin OUG, referitoare la funcțiile inalte de conducere din cadrul Ministerului Public. In aceeași zi in care șeful…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu a declarat, dupa ce Laura Codruta Kovesi a anuntat ca a fost citata la Sectia de ancheta a magistratilor, ca fosta sefa a DNA „va avea o viata foarte grea incepand de maine”, adaugand ca aceasta ar trebui sa-si retraga candidatura la sefia Parchetului european. „Doamna…