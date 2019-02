Stiri pe aceeasi tema

- Scandalul continua in cazul Florentinei Gavrila. Un numar mare de romani care au strans fonduri de-a lungul anilor pentru oamenii bolnavi sunt nemultumiti si enervati de atitudinea tinerei din Constanta. Se pare ca nu Florentina Gavrila nu se afla la prima "abatere", iar in urma cu scurt timp ar fi…

- Florentina Gavrila, tanara care a strans mii de euro din donatii pentru copiii bolnavi si care nu i-a dat inca familiilor, a plecat din platoul "Acces Direct", emisiune la care a fost invitata sa vorbeasca despre acest subiect.

- Simona Gherghe s-a enervat in timpul emisiunii "Acces Direct" de miercuri dupa amiaza, dupa ce Florentina Gavrila, tanara care a strans donatii pe Facebook pentru copii bolnavi, nu a trimis banii in conturile beneficiarilor.

- Florentina Gavrila, tanara care este acuzata ca a luat banii primiti din donatii pentru mai multi copii bolnavi si nu i-a dat acestor cazuri, a fost invitata la "Acces Direct", unde a vorbit despre situatia in care este implicata.

- La sfarsitul lunii ianuarie a.c., Agentia Nationala de Integritate a constatat faptul ca Marius Horia Tutuianu, actualmente presedinte al Consiliului Judetean Constanta, s a aflat in stare de incompatibilitate in perioada 20 decembrie 2012 30 martie 2016, intrucat a exercitat simultan functia de consilier…

- ONG-urile din educatie, mediu, cultura si cele care construiesc spitale, modernizeaza sectii de spitale din intreaga tara si asigura lunar conditii pentru ca sute de copii sa poata fi operati gratis se lovesc in continuare de efectele negative ale unei ordonante de urgenta adoptate de Guvern la inceputul…

- Kirstjen Nielsen, secretarul american pentru Securitate Interna, a criticat sistemul american privind imigrantii, cerand o investigatie in cazul copiilor bolnavi care trec granita in SUA, dupa ce un baietel din Guatemala a murit in timp ce se afla in custodia autoritatilor americane, relateaza Dpa,…

- Liftiera la Spitalul Clinic Județean Craiova, acuzata ca a cerut din cadourilor copiilor bolnavi de cancer, si-a dat demisia, scrie Mediafax.Managerul Spitalului Clinic Judetean Craiova, Eugen Georgescu, a declarat ca liftiera și-a dat demisie și i se pare un gest de onoare. "Și-a dat…