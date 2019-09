Florentin SCALEŢCHI: Ciolăneala prezidenţială VS respectarea drepturilor omului De mai bine de un an, nu mai deschizi un televizor sau asculti o stire la radio, ca sigur, vei afla ca la sfarsitul anului avem alegeri prezidentiale si vezi doamne trebuie sa ne pregatim, cu ce oare numai ei stiu. Asistam la o imbulzeala de candidati, care mai de care mai preocupati de soarta acestei tari. Avem de data asta si mai multe femei candidati, nu de alta dar, am cam facut discriminare timp de 30 de ani, cu sexul frumos. Poate anul acesta vor fi mai favorite electoratului roman. Partidele politice au oferit drept candidati o pleiada de politicieni , niste iesmeni interesati mai mult… Citeste articolul mai departe pe ampress.ro…

