- Primarul orașului Voluntari, Florentin Pandele, a anunțat joi seara, la RTV, ca va candida la alegerile prezidențiale de la sfarșitul acestui an. Sotul Gabrielei Firea a facut anuntul la emisunea "Punctul culminant" a lui Victor Ciutacu. Florentin Pandele a declarat ca va candida, ca independent, deoarece…

- Florentin Pandele, primarul orașului Voluntari, a anunțat, joi seara, la Romania TV, in emisiunea lui Victor Ciutacu.”Astazi m-am hotarat, e Braul Maicii Domnului in Voluntari, sa imi anunț candidatura la prezidențiale, ca independent.”, a spus Florentin Pandele. Sunt primar de 19 ani. Știu…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, s-a declarat duminica seara surprinsa de propunerea facuta de Liviu Dragnea ca PSD sa aleaga dintre ea si Calin Popescu Tariceanu candidatul la alegerile prezidentiale din toamna acestui an si a precizat ca nu isi...

- Calin Popescu Tariceanu a facut un comentariu cu privire la anuntul facut de catre Liviu Dragnea, cel care a afirmat ca duminica seara, dupa aflarea rezultatului la europarlamentare, ar putea face un anunt cu privire la o eventuala candidatura la prezidentiale. Totodata, liderul ALDE a vorbit si…

- Florentin Pandele, primarul orasului Voluntari si sotul Gabrielei Firea, vorbeste in premiera despre probleme pe care primarul general al Capitalei le-a avut in PSD, dupa scandalul cu Liviu Dragnea."Dupa parerea mea, in ultimii 30 de ani, nu a fost primar general al Capitalei care sa fie mai…

- El a adaugat ca alegerile prezidentiale din acest an reprezinta "momentul in care trebuie sa eliberam Romania de aceasta capusa care se numeste Iohannis"."Vreau sa va asigur ca acest proiect pe care noi l-am inceput in 2016 va avea sorti de izbanda. Vom avea prima confruntare in 26 mai.…

- Gabriela Firea a dezvaluit la Antena 3 ca a primit flori la spital din partea lui Calin Popescu Tariceanu, Liviu Dragnea, Viorica Dancila si Victor Ponta. "Sunt convinsa ca au fost sinceri in demersul lor", a afirmat primarul Capitalei. Firea a relatat ca a fost sunata de Dragnea, pentru…

- „Un singur scor: voi castiga daca voi candida, dar candidatura nu e decisa. Cu partenerii din coalitie am hotarat sa evaluam dupa alegerile europarlamentare. Am hotarat sa candideze cel care are cele mai sanse sa il invinga pe Klaus Iohannis”, a spus Tariceanu. Acesta a precizat ca este o decizie…