- Florentin Pandele a anunțat ca, deși a strâns peste 250.000 de semnaturi, se retrage din cursa pentru alegerile prezidențiale, scrie Mediafax. El a afirmat ca face un pas înapoi pentru a nu îi face rau soției lui, Gabriela Firea, care a revenit la conducerea PSD și se ocupa de campania…

- "Am fost intotdeauna un om loial unor valori pe care unii le considera perimate : credinta, patrie, familie. Nu ma voi schimba, la aceasta varsta! Nu as putea. De aceea am si anuntat, acum cateva luni, ca intentionez sa candidez ca independent la cea mai inalta functie in stat. Ca sa ma bat pentru…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat ca isi doreste ca proiectul pilot demarat la Scoala nr. 195 (Hamburg), unde elevii beneficiaza de transport cu 11 autobuze scolare puse la dispozitie de STB, sa fie extins in toata Capitala. "Ni-l dorim extins in intregul Bucuresti, dar ne-am…

- Primarul PSD al Capitalei, Gabriela Firea, susține ca liderul Pro Romania, Victor Ponta, este un om responsabil și nu dorește ca Romania sa intre intr-o criza. Firea considera ca se pot gasi soluții pentru guvernare și printre adversarii politici ai social-democraților."Eu cred ca și Victor…

- ​Gabriela Firea a declarat ca intra în competiția interna pentru prezidențiale deoarece lucrurile nu merg în „direcția buna” pentru PSD și se teme ca partidul va pierde alegerile prezidențiale și cele locale și parlamentare de anul viitor. ”Am spus trei ani ca nu…

- „Am spus trei ani ca nu candidez pentru ca PSD avea candidat - domnul Dragnea. Și chiar nu aveam intenție sa intru intr-o competiție interna cu domnul Dragnea, care oricum avea toate instrumentele sa caștige toate bataliile interne așa cum se vede ca si doamna premier are aceleași instrumente preluate…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a anunțat, la „Marius Tuca Show”, ca ar candida la alegerile prezidențiale daca ar fi considerata o soluție optima de catre colegii din PSD, de catre partenerul de coaliție ALDE, condus de Tariceanu, dar și de catre foștii colegi de la Pro Romania, transmite…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, afirma ca va sprijini PSD in campania pentru alegerile prezidentiale, dar nu ar fi de acord ca social-democratii sa desemneze un candidat fara sanse. "Eu nu am fost certata cu pesedistii sau cu PSD-ul (...). Sunt membru PSD, chiar daca am fost data afara…