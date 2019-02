Stiri pe aceeasi tema

- Tragedia s-a produs imediat dupa ce a coborat de pe scena, potrivit perfecte.md. Citeste si S-a aflat de ce a murit iubitul Arianei Grande. Rapper-ul avea doar 26 de ani Detl a murit dupa un concert pe care l-a avut in orasul Ijevsk, Rusia. Dupa concert, rapperul s-a dus in culise,…

- Televiziunea Romana l-a pierdut pe Adrian Gradinescu, dupa ce acesta a decedat duminica seara in urma unui infarct. Fratele comentatorului Emil Gradinescu a fost regizorul de emisie a sute de transmisiuni pentru diverse sporturi, campionate interne si transmisiuni internationale. Pasionat de sport,…

- "Ne-a parasit, nedrept de repede, prietenul si camaradul nostru Cristian Videscu. Dumnezeu sa te odihneasca in pace, suflet frumos!", a scris Mihai Fifor, fost ministru al Apararii si presedinte al Consiliului National al PSD.

- Inceput de an teribil pentru Mihai Stoica, directorul sportiv al FCSB. Tatal acestuia s-a stins din viata la varsta de 84 de ani, dupa ce s-a luptat mai mult timp cu o boala grea. La scurt timp dupa producerea tragicului eveniment, directorul sportiv al FCSB si-a schimbat poza de profil de pe contul…

- Nicolae Iorga, fost senator PRM, a murit joi dimineața, fiind rapus fulgerator de boala. Filiala din care a facut parte, prin vocea președintelui ei, a facut anunțul. "Filiala Brașov a PRM este...

- Arhiducesa Elisabeth Sandhofer, fiica cea mica a principesei Ileana, a murit dupa o lunga suferința, in noaptea de 1 spre 2 ianuarie, in Austria. Anunțul a fost facut de un reprezentant al Castelului Bran, care este in doliu.

- Vasile Voina avea 61 ani si a murit de cancer. "Am primit vestea azi dimineata si ne-a socat pe toti. Stiam ca e bolnav, dar nu atat de grav. Practic, a plecat pe 20 noiembrie si stiam ca se interneaza la spital. De atunci nu l-am mai vazut. Am inteles ca avea o problema la prostata, la un…

- Un politician originar din Pitești a murit pe loc intr-un cumplit accident rutier. Liviu Paunoiu avea 31 de ani și era vice-președintele unui partid. Mașina pe care o conducea a fost lovita din plin, de autoturismul unui tanar de 26 de ani, care mergea pe contrasens.