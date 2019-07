Ministrul francez al apararii, Florence Parly, a salutat miercuri castigarea de catre compania franceza Naval Group, in asociere cu Santierul Naval Constanta, a licitatiei privind constructia a patru corvete destinate Marinei Romane si modernizarea a doua fregate, apreciind ca decizia se inscrie in efortul de realizare a unei Europe a Apararii si va ajuta societatea Naval Group sa-si consolideze locurile de munca, informeaza AFP. Florence Parly ''saluta aceasta decizie care se inscrie deplin in efortul de constructie a unei Europe a Apararii puternice si ambitioase'' afirma oficialul francez…