Stiri pe aceeasi tema

- Lucian Bolcaș a declarat pentru DC News ca parcursul acestei revocari a procurorului general Augustin Lazar, care va fi inaintata de ministrul Tudorel Toader, se va opri la semnatura președintelui Klaus Iohannis. Renumitul avocat a explicat de ce nu crede intr-un parcurs "normal" al acestei proceduri.…

- Ti Toader este profesor universitar, a fost judecator constitutional, este membru al Comisiei de la Venetia si ministru al Justitiei din Romania. Ministru, adica slujitor al numitei Justitia. Iar fraza de mai sus este, cum i-ar spune Eminescu scos din fire, o carciocarie, un tripotaj. Potrivit legii,…

- „In urma cu doua luni, cand a avut loc procesul de selecție pentru funcția de procuror-șef al DNA, am spus ca propunerea ministrului Tudorel Toader va fi o femeie. Acesta a ales sa o nominalizeze pe Adina Florea, trimisa recent la plimbare de sectia pentru Procurori a CSM printr-un aviz negativ.…

- Discutia vine in contextul in care prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a criticat, luni, modificarea legilor Justitiei, afirmand ca forul european nu va ezita sa aduca „in fata instantei guvernul roman daca regulile sunt incalcate". „Eu m-am intalnit cu domnia sa de multe…

- Curtea Constitutionala (CCR) discuta marti sesizarea presedintelui Klaus Iohannis asupra modificarilor aduse legii privind organizarea si functionarea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), dar si sesizarea formulata de seful statului asupra Legii 303 privind statutul judecatorilor si procurorilor,…

- Procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, a precizat, duminica seara, ca din mesajul pe care l-a postat in urma cu cateva ore pe Facebook nu rezulta de nicaieri intentia sa de a plasa justitia in afara puterilor statului si deasupra acestora, ministrul Justitiei, Tudorel Toader, rupand din context…

- „Aceasta ofensiva a democrațiilor iliberale vine cu un atac concertat asupra statului de drept, asupra justiției. De ce? Pentru ca in momentul in care s-a format o majoritate in Parlament, prin vot, nu neaga nimeni lucrul acesta, singurul care mai poate sta in fața abuzurilor unei majoritați parlamentare…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, califica drept ”incurajator” anuntul ministrului Justitiei, Tudorel Toader, privind evaluarea manageriala a procurorului general, liderul ALDE sustinand ca ”nivelul de infiltrare a statului paralel in justitia din Romania este de netolerat”.