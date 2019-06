Procurorul-sef adjunct al Sectiei pentru investigarea infractiunilor din Justitie, Adina Florea, a afirmat, marti, ca in ultimii ani s-a constatat ''o situatie de presiune asupra modului in care judecatorii si-au desfasurat activitatea''.



Aceasta a sustinut marti interviul la CSM pentru sefia Sectiei pentru investigarea infractiunilor din Justitie.



"As vrea sa fac cateva referiri din activitatea practica desfasurata pana in prezent cu privire la modul in care ultima perioada de timp s-a reflectat din nefericire asupra activitatii profesionale a judecatorilor.…