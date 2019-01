Florea, propusa a treia oara la sefia DNA. Toader cere presedintelui “sa isi reconsidere refuzul bazat pe motive inexistente”

Stiri pe aceeasi tema

- "Retrimit la Cotroceni cele 5 solicitari. Ii voi trimite presedintelui Klaus Iohannis si adeverintele CNSAS din care rezulta ca niciuna dintre candidate nu a facut politie politica", a spus Tudorel Toader, potrivit Digi 24. Declaratia vine la o zi dupa ce presedintele Klaus Iohannis a respins pentru…

- Pe fondul pasului facut, pe final de an, de catre ministrul Justitiei, acela de a retrimite la Cotroceni propunerea de numire in fruntea DNA a procurorului Adina Florea, Tudorel Toader a primit, miercuri, un raspuns, prin intermediul unei scrisori semnate de catre Klaus Iohannis. Documentul reprezinta,…

- In atentia presedintelui vor ajunge solicitari ce il privesc atat pe procurorul general, pe care ministrul Justitiei il vrea revocat din functie, cat si pe Adina Florea, pe care oficialul guvernamental o propune o data in plus in fruntea Directiei Nationale Anticoruptie, desi a fost respinsa in prima…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a confirmat, joi, ca trimite la Cotroceni cererea de revocare din functie a procurorului general, Augustin Lazar, precum si propunerea de numire a Adinei Florea la sefia DNA, pe care presedintele Klaus Iohannis a respins-o. UPDATE: Ministrul Justiției a reiterat…

- Ministrul Justiției se ține de cuvant. Tudorel Toader va trimite, astazi, la Cotroceni o noua cerere privind numirea Adinei Florea in funcția de procuror - șef al DNA, dupa ce președintele Klaus Iohannis a refuzat numirea pe motivul adeverinței CNSAS de la dosarul de candidatura."Tot astazi…

- Intrebat joi ce criterii trebuie sa respecte un șef al DNA dupa respingerea Adinei Florea, președintele Klaus Iohannis a spus ca exigențele sale sunt foarte simple. "Am niște exigențe foarte simple - procedura sa se desfașoare in conformitate cu legea", a afirmat Iohannis, la Cotroceni.…

- Astfel, Adina Florea ar urma sa ajunga maine din nou in fața CSM, de la care primit aviz negativ dupa interviul susținut in calitate de candidata la funcția de procuror-șef al DNA. De aceasta data, Florea și-a depus candidatura pentru un post in cadrul secției speciale care ii va ancheta pe magistrați,…

- In cazul in care presedintele ar putea respinge propunerea trimisa luni la Cotroceni, in speta desemnarea Adinei Florea pentru sefia DNA, ministrul Justitiei a atras atentia asupra faptului ca nimeni nu l-ar impiedica sa o aleaga tot pe aceasta in cazul in care s-ar ajunge la o a doua nominalizare.…