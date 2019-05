Florea, mesaj pentru Dragnea după condamnarea definitivă: Am greșit că am acceptat demonizarea lui ''Avem un președinte executiv și in principiu, președintele executiv va prelua conducerea partidului. Niciunul dintre colegii mei nu trebuie sa se dezica de președintele alaturi de care am obținut cele mai bune rezultate din istoria partidului. Cred ca am greșit foarte mult pe partea de comunicare și am acceptat demonizarea lui, de identificare a lui ca fiind un monstru al raului. Am primit o lecție foarte dura. Domnul Liviu Dragnea este un om care are masura propriilor acțiuni. Sa fie tare..Nu știu...Sa fie. Este o zi care trebuie sa ramana in memoria noastra, a tuturor. Trebuie sa nu ne lasam… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan l-a atacat violent, sambata, pe omologul sau francez Emmanuel Macron, caruia-i critica in mod deschis decizia de a institui o zi a comemorarii ”genocidului armean”, o terminologie respinsa de Ankara, relateaza AFP potrivit news.ro”Sa adresezi un mesaj…

- Presedintele de onoare al PL, Mihai Ghimpu, e de parere ca liderul Partidului „Pro-Romania”, Victor Ponta, a gresit ca l-a inclus pe lista formatiunii sale pe ex-premierul Republicii Moldova Iurie Leanca, pentru ca din cauza acestuia s-ar fi compromis cursul european al tarii.

- Președintele PSD Liviu Dragnea a declarat sâmbata, la Snagov, ca relația cu Gabriela Firea este „în refacere” și o discuție în urmatoarea perioada poate sa fie benefica, relateaza Mediafax.„Relația este în refacere. Din partea mea e deschidere totala.…

- Plenul Camerei Deputatilor voteaza, miercuri, la ora 12.00, motiunea simpla impotriva ministrului Justitiei, Tudorel Toader. In dezbaterea de marti seara, doar ALDE l-a sustinut, cei de la PSD, prin vocea lui Florin Iordache, reprosandu-i ca nu a dat Ordonanta pe Codurile Penale. UDMR a anuntat, prin…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat marti ca formatiunea sa nu-l va sustine pe ministrul Justitiei, Tudorel Toader, in cazul motiunii simple indreptate impotriva sa si ca parlamentarii Uniunii il vor sanctiona prin vot. "Nu-l vom sustine pe dl Toader de data aceasta. E o motiune simpla, e posibilitatea…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat marti ca formatiunea sa nu-l va sustine pe ministrul Justitiei, Tudorel Toader, in cazul motiunii simple indreptate impotriva sa si ca parlamentarii Uniunii il vor sanctiona prin vot. "Nu-l vom sustine pe dl Toader de data aceasta. E o motiune…

- La doar o zi dupa ce a fost ales in postul de președinte al PSD Gorj, Mihai Weber transmite un mesaj dur catre noii aleși din conducerea partidului! Cei fara rezultate vor fi inlocuiti, amenința Weber, in cazul in care nu vor avea rezultate. Presedintele PSD Gorj, Mihai Weber, proaspat ales in functie…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a facut declarații, duminica, la Tg-Jiu, in cadrul Conferinței Județene a partidului, in legatura cu exploatarile miniere și a precizat ca nu va accepta ca acestea sa fie inchise. Dupa intalnirea cu activul de partid, Dragnea a avut o intrevedere și cu liderii…