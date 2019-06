Florea, la doar un pas de sefia Sectiei Speciale. Se asteapta unda verde de la CSM

Stiri pe aceeasi tema

- Adina Florea a obtinut cel mai mare punctaj la interviul sustinut marti, la CSM, pentru functia de procuror-sef al Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie (SIIJ). Potrivit tabelului de clasificare publicat pe pagina de internet a CSM, Adina Florea a obtinut un punctaj final de 9,86,…

- Candidatii pentru functia de procuror-sef al Sectiei pentru investigarea infractiunilor din Justitie sustin, marti, interviurile la Consiliul Superior al Magistraturii (CSM). Procurorii Adina Florea, Sorin Eugen Iasinovschi si Bogdan Ciprian Pirlog au indeplinit conditiile pentru participare…

- Procurorul Bogdan Pirlog a precizat, sambata, pentru MEDIAFAX, ca a contestat respingerea candidaturii sale pentru șefia Secției de investigare a infracțiunilor din justiție (SIIJ), precizand ca are o vechime in munca de 18 ani și 8 luni.Decizia Consiliului Superior al Magistraturii a fost…

- Procurorul Bogdan Pirlog, cel care a demarat dosarul impotriva jandarmilor pentru violentele de la protestul din 10 august din Piata Victoriei, si-a depus candidatura pentru sefia Sectiei de investigare a infractiunilor din justitie (SIIJ), dar a fost respins. El voia sa desființeze SIIJ! Bogdan Pirlog…

- Actualul procuror șef adjunct al Secției de Investigare a Infracțiunilor din Justiție (SIIJ), Adina Florea, va candida pentru șefia Secției dupa ce dosarul sau de candidatura a fost validat de Consiliul Superior al Magistraturii. Surprinzator, sau poate nu, ea va și un contracandidat in persoana procurorului…

- Procurorii Adina Florea și Sorin Iasinovschi intrunesc condițiile legale de participare la concursul pentru numirea in funcția de șef al Secției de anchetare a magistraților, in timp ce Bogdan Pirlog a fost respins deoarece nu are vechimea de 18 ani in funcția de magistrat, arata CSM.Consiliul…

- Bogdan Pirlog, procurorul militar care a participat la protestele din 10 august și-a depus dosarul de candidatura la funcția de șef al Secției de investigare a infracțiunilor din Justiție (SIIJ), cunoscuta drept Secția Speciala. Bogdan Pirlog, procuror militar la Parchetul Militar București…

- Procurorul Marius Iacob, care a demisionat din functia de procuror-sef adjunct al DNA, isi va desfasura activitatea, incepand cu data de 1 iulie, in cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, a decis, joi, Consiliul Superior al Magistraturii., transmite Agerpres. Pe…