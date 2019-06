Presedintele organizatiei PSD sector 5, Daniel Florea, primar al aceluiasi sector, apreciaza ca este bine ca pentru functia de presedinte executiv al partidului, pentru care si el candideaza, sa fie cat mai multi competitori. "Cu cat mai multi, cu atat mai bine. Cred ca fiecare dintre noi are ce spune colegilor, fiecare dintre noi are ce spune membrilor de partid, fiecare dintre noi are ce spune alegatorilor. Din punctul lui de vedere, din perspectiva lui, din experienta lui. Cred ca dezbaterea de idei este benefica in acest moment in partid", a declarat Daniel Florea, la Neptun. In ceea ce priveste…