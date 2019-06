Flora Harley, Knight Frank: In Bucuresti sunt peste 9.500 oameni cu o avere de peste 1 mil. dolari, iar numarul acestora va creste la 12.000 in urmatorii 5 ani. Trei romani devin milionari in fiecare zi

Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PNL Neamt, Mugur Cozmanciuc, a declarat, joi, la lansarea candidatilor PNL la alegerile europarlamentare, de la Piatra Neamt, unde au participat aproape 5.000 de liberali, ca Romania isi va alege soarta pentru urmatorii 10 ani prin participarea la scrutin.

- Aceasta problema simpla de clasa a treia a generat milioane de discutii in contradictoriu pe retelele de socializare. Si nu doar in Romania. Oameni din lumea intreaga au comentat pe Facebook, Twitter, YouTube etc. Multi dintre ei, insa, au dat raspunsul gresit. Iata unde se incurca cei care gresesc…

- Compania franceza de software Thales a inaugurat, joi, un centru de excelenta in inginerie in Bucuresti, unde vor fi angajati peste 750 de ingineri in urmatorii trei ani, a declarat directorul general al companiei pentru Romania, Silviu Agapi. Compania are acum peste 250 de ingineri angajati. "Thales…

- Sute de muncitori de la fabrica Electrolux din Satu Mare se afla in a treia saptamana de greva generala. Ei cer doi lei in plus la ora de munca - și iși zic „vestele albastre”, dupa modelul francez. Suntem, totuși, in Romania. Unde revolta lor ar trebuie sa deschida o discuție, adesea evitata, despre…

- Operatorul national aerian Tarom raporteaza o crestere cu 25% a afacerilor in ianuarie 2019 fata de aceeasi luna a anului precedent si anunta venituri totale mai mari cu peste 19 milioane de lei. "Tarom continuă, în ianuarie 2019, trendul ascendent pe care s-a plasat pe parcursul anului anterior.…

- Presedintele PLUS, Dacian Ciolos, a declarat joi, la Resita, ca unul dintre obiectivele formatiunii politice nu este acela de a trimite oameni la Bruxelles, ci de a aduce Uniunea Europeana in Romania. "Suntem printr-un turneu prin tara, care are doua obiective. Unul dintre ele in reprezinta strangerea…

- Deputatul PNL de Suceava Dumitru Mihalescul afirma intr-o declaratie politica ca PSD a facut public recent un raport prin care si-a propus sa se laude cu progresele deosebite ale economiei Romaniei, progrese care s-ar datora, chipurile, priceperii lor de a guverna tara. Acel material care a ...