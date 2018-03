Floods throughout 14 counties, hundreds of homes affected

Stiri pe aceeasi tema

- Inundatiile au afectate 71 de localitati din 15 judete (Arges, Brasov, Buzau, Calarasi, Covasna, Dolj, Dambovita, Giurgiu, Harghita, Ilfov, Mures, Prahova, Olt, Teleorman, Vaslui) si municipiul Bucuresti, informeaza Ministerul Afacerilor Interne. In localitatea Homorod ...

- Human Resources Consulting in parteneriat cu First Job School organizeaza in perioada 15-16 martie CEL MAI MARE TARG AL LOCURILOR DE MUNCA. Evenimentul, care va avea loc la ITC Brasov, va gazdui peste 50 angajatori din judetele Brasov si Covasna care pun la dispozitia participantilor peste 400 locuri…

- Cod galben de inundații locale și creșteri de debite, cu posibile depașiri ale cotelor de aparare, pe raurile Putna și Rm. Sarat, potrivit Institutului Național de Hidrologie și Gospodarire a Apelor (INHGA). Avertizarea, de cod galben, este valabila pana maine, la ora 22.00. „Scurgeri…

- Consiliul National al PNL a validat, duminica, sustinerea candidaturii lui Klaus Iohannis pentru un nou mandat de presedintele si pe Ludovic Orban pentru a fi desemnar premier, trasmite News.ro . UPDATE 1: Pentru sustinerea candidaturii lui Iohannis, au fost exprimate 817 voturi, din care 793 au fost…

- Centrul de Cultura și Arta al județului Salaj (Piața 1 Decembrie 1918, nr. 11) va gazdui luni, 12 martie 2018, de la ora 16.00, in Sala “Dialoguri Europene”, lansarea de carte cu tema: “Misterele Revoluției din 1989”, susținuta de ziaristul Grigore Cartianu. Acesta este autorul a patru carți meticulos…

- Ancheta a pornit de la autoritatile judiciare din Arges, extinzandu-se in Caras-Severin, Timis, Arad, Mehedinti, Bihor, Alba, Mureș, Buzau, Constanța Neamț, Covasna, Cluj, Brașov, Harghita, Valcea, Gorj, Olt, Dolj, Prahova, Maramureș, Ilfov, Galați și București. „Din cercetari au reieșit…

- Aproape 90 de perchezitii sunt facute astazi, marti, 06 martie 2018, in Bucuresti si in 23 de judete, printre care si Galati, intr-un dosar de evaziune fiscala in domeniul comertului cu piese auto, potrivit news.ro. Din mai 2015-pana in prezent, reprezentantii legali ai unei societati comerciale ar…

- Turul Ciclist al Romaniei 2018. Startul, pe 18 septembrie, la Alba Iulia. Turul Ciclist al Romaniei, reluat cu ocazia Centenarului dupa o pauza de cinci ani, va avea la startul sau, programat in 18 septembrie la Alba Iulia, peste 120 de sportivi, anunta presedintele Federatiei Romane de Ciclism, Eduard…

- Liviu Dragnea a anunțat astazi ca PSD va avea 16 vicepresedinti, cate doi pentru fiecare regiune, posturile urmand a fi egal impartite intre barbati și femei. Social-democrații buzoieni iși doresc ca unul dintre viceliderii partidului la nivel național sa fie chiar deputatul Marcel Ciolacu. Președintele…

- Ursus Breweries, cel mai mare jucator de pe piata berii, lanseaza a doua editie a programului Graduate Trainee „TheChallenge4Greatness”, destinat studentilor din ultimul an de studii, tinerilor absolventi si masteranzilor. La fel ca si anul trecut, in 2018 Ursus Breweries deruleaza un proces de…

- Congres pentru Liviu Dragnea. Organizatiile PSD se intrec in rezolutii de „sustinere deplina si neconditionata” a sefului partidului Cu o saptamana inaintea Congresului PSD, social-democratii din tara isi declara deja sustinerea „deplina si neconditionata” pentru Liviu Dragnea, care anuntase ca va cere…

- Centrul Infotrafic al IGPR avertizeaza ca sambata dimineata, din cauza carosabilui ud si a temperaturilor scazute, sunt conditii de aparitie a poleiului pe drumuri din noua județe. Este vorba despre județele Brasov, Braila, Buzau, Covasna, Dambovita, Harghita, Ialomita, Mures si Prahova. Din cauza temperaturilor…

- Eveniment rutier produs in urma cu scurt timp pe DN 2 la iesirea din Gura Calnaului. Deocamdata nu au fost semnalate victime. Din primele date, ar fi vorba de un impact intre un TIR si un autoturism. In prezent traficul se desfașoara cu dificultate. UPDATE Din primele verificari, un barbat in varsta…

- Electrica (EL), distri­bu­itorul si furnizorul de ener­gie electrica detinut de statul roman in pro­portie de 48,78%, a rapor­tat in 2017 un profit in scadere cu 3% fata de 2016, echivalentul a 257 milioane lei, in timp ce veniturile au crescut cu 32%, pana la 481 milioane lei. Capitalurile…

- Nikolas Cruz, autorul atacului armat care a facut 17 morti intr-un liceu din sud-estul Floridei, era un adolescent amator de arme care a fost dat afara din aceasta institutie din motive disciplinare, scrie AFP. Tanarul in varsta de 19 ani s-a prezentat la ora incheierii cursurilor la fostul sau liceu,…

- Paisprezece judete se vor afla, de miercuri, de la ora 11.00, pana joi, la aceeasi ora, sub atentionare cod galben de ninsori abundente si vant puternic, iar alte douasprezece judete sunt deja sub cod galben de vreme rea. Potrivit meteorologilor, pana joi dupa-amiaza vor fi precipitatii insemnate…

- Poliția din Buzau este in alerta dupa ce un tanar in varsta de 23 de ani și-a injunghiat cu bestialitate unchiul și matușa, pe fondul consumului de droguri. Criminalul este in libertate. Crima s-a petrecut in urma cu puțin timp pe strada Dimitrie Cantemir din municipiul Buzau. Andrei Muscalu, un tanar…

- Federatia Romana de Ciclism a primit in 2018 unul dintre cele mai mari bugete din ultimii ani de la Ministerul Tineretului si Sportului, suma de 2.615.000 de lei, anunta pe site-ul sau oficial forul national, care va organiza in acest an si Turul Romaniei, in anul Centenarului Marii Uniri. FRC precizeaza…

- Politistii de investigatii criminale din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Prahova, cu suportul de specialitate al Directiei Operatiuni Speciale a Politiei Romane, efectueaza cinci perchezitii, in judetele Prahova si Ilfov, la locuintele unor persoane banuite de furturi din societati comerciale…

- Politistii din Buzau au indisponibilizat peste 82.000 kilograme de produse contrafacute, in urma a 30 de perchezitii efectuate in judetele Galati, Braila, Ilfov, Constanta, Tulcea, Dolj, Brasov, Iasi, Cluj, Timis si in Bucuresti. Trei persoane au fost aduse la audieri.

- Polițiștii de investigații criminale din cadrul Biroului de Combatere a Furturilor din Locuințe au definitivat cercetarile intr-un dosar penal privind savarșirea a 15 infracțiuni de furt/ tentative de furt din locuințe. Banuiți sunt doi barbați (unul de 46 de ani, cel de-al doilea de 32 de ani), ambii…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o noua avertizare de tip cod galben, valabila pentru zona de centru și sud a țarii. Meteorologii se aștepta la ninsori, viscol și lapovița. Administrația Naționala de Meteorologie atrage atenția asupra faptului ca pana pe 22 ianuarie, la ora 22 va ramane…

- Cod galben de ninsori și viscol, in intervalul 21-22 ianuarie. Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, duminica, o informare meteorologica de vreme rea. Potrivit meteorologilor, un nou val de ninsori abundente si ger va afecta Romania Potrivit ANM, in intervalul 21 ianuarie, ora 16:00…

- In ciuda ninsorii puternice, cateva mii de oameni protesteaza in Piata Universitatii impotriva modificarii legilor justitiei. Manifestații sunt și in orașe precum Cluj, Timișoara, Sibiu, Brașov, Galați, Satu Mare sau Botoșani.

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, s-a calificat, joi, la Melbourne, in runda a treia a turneului Australian Open, primul de Mare Slem al anului, dupa ce a invins-o fara drept de apel pe canadianca Eugenie Bouchard, cu 6-2, 6-2. Halep (26 ani) a incheiat conturile…

- Mai multe drumuri din județele avertizate cu cod portocaliu și galben de ninsori și viscol sunt inchise, joi, iar pe alte drumuri sunt restricții de trafic pentru mașinile de mare tonaj. De asemenea, zeci de drumuri naționale sunt acoperite cu un strat de zapada de 1-3 centimetri, șoferii circuland…

- ULTIMA ORA…Doua localitați au ramas, in totalitate, fara curent electirc și alte doua parțial. Conform raportarilor celor de la Delgaz Grid, localitațile Duda și Arsura nu mai au energie electrica, iar Murgeniul și Falciul sunt alimentate parțial. In total, sunt afectați 2.326 de consumatori. Pentru…

- Centrul Infotrafic din cadrul IGPR informeaza ca, in jurul orei 22,00, pe drumurile nationale DN1 si DN1A din zona montana a judetului Prahova ninge abundent si s-a format un strat de zapada de 2-3 centimetri, circulandu-se in conditii de iarna, conform Agerpres.De asemenea, in judetul Gorj,…

- Guvernul are in plan construirea de noi tronsoane de autostrazi, premierul Mihai Tudose precizand, intr-o declarație televizata, ca este vorba de proiecte in valoare de zece miliarde de euro. „Vom scoate Romania din zona in care a fost in ultimii 27 de ani, cu o autostrada de la Ungheni la Iasi, in…

- Doi parlamentari considera inacceptabile planurile și afirmațiile primului ministru. „Si Transilvania face parte din Romania, domnule prim-ministru!”. Afirmația ii aparține deputatului PNL Gavrila Ghilea care il acuza pe Tudose ca ignora proiectul Autostrazii Transilvania, in timp ce face…

- UPDATE Numarul liderilor și cel al organizațiilor județene ale PSD care cer convocarea urgenta a Comitetului Executiv (CEx) al partidului crește de la o ora la alta. Prin urmare, o reuniune a acestui for la inceputul saptamanii viitoare pare iminenta. Iar semnalul final vine chiar de la secretarul general…

- Peste 30 de spitale din tara vor fi dotate cu echipamente medicale de imagistica, precum computer tomograf, rezonanta magnetica nucleara si sisteme informatice PAC, informeaza Ministerul Sanatatii. Valoarea contractelor se ridica la 19,8 milioane de euro, transmite News.ro . Cele trei contracte pentru…

- Majoritatea medicilor de familie au deja contracte cu Casele de Asigurari Florian Bodog, ministrul sanatatii Sursa foto: florianbodog.wordpress.com. Majoritatea medicilor de familie din tara au semnat actele aditionale la contractul-cadru, însa în continuare exista colegi…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca traficul pe mai multe artere rutiere din judetele Brasov, Buzau si Constanta se desfasoara ingreunat, in conditii de ceata densa.Pentru a preintampina producerea unor evenimente rutiere nedorite, sfatuim conducatorii auto…

- Nouasprezece judete se afla sub atentionare cod galben de ceata, marti dimineata.Marti dimineata, Administratia Nationala de Meteorologie a emis o atentionare cod galben de ceata pentru judetele Alba, Brasov, Harghita, Sibiu, Covasna, Brasov si Mures. Citește și: Detaliu interesant!…

- Astfel, pentru tragerea la sorti au fost stabilite sapte regiuni cu cate sase judete in componenta. Tragerea la sorti este programata in luna februarie Regiunea 1, Nord-Est: Bacau, Botosani, Neamt, Iasi, Suceava, Vaslui Regiunea 2, Nord-Vest: Bihor, Bistrita Nasaud, Cluj, Maramures,…

- Crima pe strada Marasti din municipiul Buzau. O femeie in varsta de 54 de ani a fost ucisa chiar de soțul ei, dupa ce acesta a lovit-o de mai multe ori cu un cuțit. Se pare ca totul a plecat de la un conflict spontan. UPDATE O femeie in varsta de 54 de ani a fost ucisa in aceasta dimineata de sot, dupa…

- Niciun depozit al Arhivelor Naționale a Romaniei, adica locurile unde sunt depuse manuscrise vechi, scrise pe pergamente ruginii, roase de vreme, pana la documente actuale, dar foarte utile, nu a fost dotat cu sistem de stingere automata a incendiilor, iar sistemele de alarmare antiincendiu și antiefracție…

- Numarul total de cazuri confirmate cu rujeola in Romania raportate pana la data de 15.12.2017 este 10.198, din care 36 de decese. In saptamana 11 - 15.12.2017 au fost raportate in total 82 de cazuri nou confirmate de rujeola in 15 judete, cele mai multe dintre ele, 35, fiind in Ialomița.…

- De 17 ani, Carrefour ii invita pe cei mici sa-și scoata culorile din penare și sa-și exerseze talentul pe planșele distribuite gratuit in școli. Premiul cel mare al acestei ediții: 20 de excursii la parcul de distracții „Shreck’s Adventure” din LondraBucurești, 14 decembrie 2017: Carrefour…

- Conform Centrului Infotrafic al Politiei Romane, se circula in conditii de ceata pe autostrada A2 Bucuresti - Constanta (vizibilitate redusa la aproximativ 100 de metri pe tronsonul kilometric 20 – 54), pe DN11 si DN12, in judetul Covasna (vizibilitate redusa, pe alocuri, sub 50 de metri), pe DN73,…