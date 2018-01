Stiri pe aceeasi tema

- Ziua Culturii Nationale va fi sarbatorita si la Cugir. Luni, 15 ianuarie, de la ora 18.00, Casa de Cultura a orașului Cugir va fi gazda unui eveniment de teatru și poezie dedicate marelui poet național Mihai Eminescu. Actorii Cercului de teatru Cugir vor prezenta o sceneta, dar si recitaluri de poezie…

- Diplomatul britanic a fost impresionat de exponatele din cultura Cucuteni, reprezentate de vase si statuete de ceramica, din colectia muzeului botosanean. "Am discutat chiar si despre posibilitatea de a expune colectia Cucuteni la sediul Ambasadei Marii Britanii", a afirmat Melniciuc. Paul…

- Organizatia municipala Constanta a Femeilor Liberale impreuna cu Organizatia Persoanelor de Varsta a Treia din PNL Constanta au evocat personalitatea si opera poetului national Mihai Eminescu, la 168 de ani de la nasterea acestuia.Alaturi de femeile liberale constantene, la eveniment au participat profesorul…

- La implinirea a 168 de ani de la nasterea poetului național Mihai Eminescu, luni, 15 ianuarie 2018, va fi oficiata o slujba de pomenire la Cimitirul Bellu din Bucuresti.Incepand de la orele 08.00, in capela Cimitirului Bellu va fi oficiata Sfanta Liturghie de un sobor de preoti care slujesc…

- „Ziua Culturii Naționale” și implinirea a 168 de ani de la nasterea poetului Mihai Eminescu va fi sarbatorita luni, 15 ianuarie, la Negrești-Oaș printr-o serie de manifestari cultural-artistice. Programul manifestarilor: -Orele 9:00 – 16:00, la Biblioteca Oraseneasca Expozitie de carte „Mihai Eminescu…

- Ambasadorul Marii Britanii la Bucuresti, Paul Brummell, va participa la evenimentele organizate luni, la Botosani, cu prilejul implinirii a 168 de ani de la nasterea poetului Mihai Eminescu, a anuntat, printr-un comunicat de presa, primarul municipiului Botosani, Catalin Flutur. Potrivit acestuia, diplomatul…

- Ambasadorul Marii Britanii la Bucuresti, Paul Brummell, va participa la evenimentele organizate luni, la Botosani, cu prilejul împlinirii a 168 de ani de la nasterea poetului Mihai Eminescu, a anuntat, printr-un comunicat de presa, primarul municipiului Botosani, Catalin Flutur. Potrivit acestuia,…

- Un simpozion dedicat Centenarului Marii Uniri, vernisajul unei expozitii dedicate lui Mihai Eminescu si o lansare de carte sunt evenimentele prin care Academia Romana va sarbatori, pe 15 ianuarie, Ziua Culturii Nationale.

- Ca în fiecare an în data de 15 ianuarie brilenii îi aduc omagiu poetului naional Mihai Eminescu. Biblioteca judeean &rdquoPanait Istrati&rdquo i Muzeul Brilei &rdquoCarol I&rdquo organizeaz manifestri dedicate Zilei Culturii Naionale i omagierii lui Eminescu.Un astfel de eve...

- La 15 ianuarie srbtorim Ziua Culturii Naionale i pe poetul Mihai Eminescu. Muzeul Brilei &bdquoCarol I&rdquo în colaborare cu Muzeul Naional al Literaturii Române Iai organizeaz luni 15 ianuarie 2018 mai multe activiti dedicate acestui eveniment.Manifestrile încep la ora 10 la Casa Me...

- Statuia lui Mihai Eminescu din municipiul Galati, considerata cea mai veche din tara, a fost din nou vandalizata, mana muzei poetului fiind furata la sfarsitul lunii decembrie, autoritatile incercand sa dea de urma hotilor pe baza imaginilor surprinse de camerele de supraveghere din zona, intre timp…

- Statuia lui Mihai Eminescu se afla in parcul central din municipiul Galati, iar de-a lungul timpului peste 30 de replici ale mainii muzei cu faclia de pe statuie au disparut, fara ca hotii sa fie prinsi, chiar daca parcul are paznic si sunt si camere de supraveghere. Ultima data, replica mainii…

- Mana muzei de pe statuia poetului Mihai Eminescu, din parcul central al municipiului Galati, a fost furata din nou, dupa ce aproape 30 de replici ale mainii au disparut de-a lungul timpului, in apropierea momentelor omagiale dedicate poetului, fara ca autorii furturilor sa fie prinsi vreodata. O noua…

- Furata de sub nasul paznicilor si din bataia camerele de supraveghere. Este vorba despre mana muzei lui Mihai Eminescu, prima statuie din Romania inchinata poetului national, realizata in anul 1911 de sculptorul Frederic Storck. Mana muzei statuii aflata in parcul Eminescu din Galati, a fost din nou…

- Centrul Cultural Judetean Constanta "Teodor T. Burada" organizeaza luni, 15 ianuarie 2018, incepand cu ora 10,30, un eveniment aniversar dedicat Zilei Culturii Nationale. In cadrul manifestarii, care va avea loc la sediul centrului din Bd. I.C. Bratianu nr. 68 zona Scoala nr. 8 , se vor proiecta imagini…

- In Sala de consiliu a Teatrului Municipal „Traian Grozavescu” din Lugoj va avea loc joi, 11 ianuarie, de la ora 17, lansarea monografiei „Societatea de Stiinte Istorice din Romania – Filiala Lugoj”, de Simion Todorescu. Prezentarea cartii va fi facuta de Dumitru…

- Daniela Nane și Ioana Maria Lupașcu vor prezenta un recital unic de muzica clasica și poezie de dragoste, marți, 16 ianuarie, de la ora 19, pe scena Centrului Cultural Reduta, de Ziua Culturii Naționale. „Pianul cu poeme” cuprinde poezii de Mihai Eminescu, Magda Isanos, Victor Eftimiu, Ernest Maftei,…

- Ziua Culturii Naționale, 15 ianuarie, va fi sarbatorita in cadrul Programului Centenar la nivelul Consiliului Județean Suceava prin participarea la evenimente omagiale dedicate lui Mihai Eminescu, organizate la statuile ridicate in cinstea poetului in Suceava, Viena, Cernauți, Putna și ...

- Luni, 15 ianuarie, cu ocazia Zilei Culturii Naționale și totodata cu implinirea a 168 de ani de la nașterea poetului Mihai Eminescu, va fi inaugurata libraria orasului, in incinta fostului corp B al Colegiului Național „Andrei Mureșanu” din Dej, situat pe strada 1 Mai, nr. 3, vis-a-vis de Primarie.…

- Centrul „Mihai Eminescu” din Barlad, prin intermediul bibliotecarului Geta Modiga, ne invita sa fim impreuna la manifestarile „ZILELE EMINESCU”… Sambata, 13 ianuarie 2018, de la ora 11:30, se desfasoara manifestarea cu tema Carti noi in colectia Eminesciana – aparute la Editura Junimea din Iasi. In…

- Pseudo-scriitorii buzoieni sunt clar un pericol pentru imaginea literaturii serioase din urbe. “Astazi, oricine are un leu in plus isi scoate o carte, editurile au tipografii si fiind societati comerciale scot carti incontinuu. Nu se mai tine cont de nimic. Chiar unii din scriitorii consacrati le dau…

- Depozitarul Central a inceput sa distribuie sumele de bani aferente cuponului nr. 1, pentru obligațiunile emise de International Investment Bank. Dobanda aferenta unei obligațiuni este de 63,75 de lei. Depozitarul Central informeaza investitorii ca, incepand cu data de 27.12.2017, distribuie sumele…

- Festivalul de Literatura „,Mihai Eminescu“, aflat la cea de-a XXVIII-a editie, se va desfasura in perioada 10-15 ianuarie 2018, in municipiul Drobeta Turnu Severin. Evenimentele vor avea loc atat la Palatul Culturii „,Teodor Cotescu“, din Drobeta Turnu Severin, cat si ...

- Gigi Mulțescu, fostul antrenor de la Dinamo, Universitatea Craiova și Astra, a vorbit despre doi dintre cei mai importanți jucatori din Liga 1 pe care a reușit sa-i formeze. "Pe Baluta l-am ingrijit ca pe o floare. La inceput i se reprosa ca nu juca bine. Ca sa-l salvez, am schimbat sistemul (n.r. la…

- Imediat dupa moartea lui Mihai Eminescu, medicii au gasit in halatul poetului un mic carnetel cu versuri. Erau ultimele poezii ale poetului, scrise in santoriul pentru boli psihice unde a stat internat...

- A fost odata ca-n povești, a fost ca niciodata... [caption id="attachment_39375" align="aligncenter" width="800"] Foto preluata[/caption] Așa incepe și povestea unui tanar, in varsta de 30 de ani, din Nisporeni, Ion Cebotari, care a reușit sa atraga atenția asupra sa și sa impresioneze deja internauții…

- “Lupta pentru independența este suma vieții noastre istorice” – Mihai Eminescu. Prof. Nicolae IONESCU La 140 de ani de la evenimentele din 1877-1878, literatura l-a impus pe Peneș Curcanul și i-a dat substanța istorica. Disputa in jurul numelui real continua și azi: „Plecat-am noua din Vaslui Și cu…

- Andrei Sochirca s-a nascut pe 13 decembrie1959, în s. Dubna, r-nul Soroca. A îndragit actoria de mic, când teatrele aveau turnee prin localitațile din țara și el știa cu mai multe luni înainte care teatru va veni în sat. Atunci a hotarât ca va fi actor. De aceea…

- Poetul Vasile Romanciuc, laureat al Premiului Național, deținator al medaliei ”Mihai Eminescu” și al Ordinului de Onoare, a implinit astazi 70 de ani, informeaza MOLDPRES. S-a nascut la 17 decembrie 1947 in satul Badragii Noi, Raionul Edineț. In 1972 a absolvit Facultatea de Filologie, secția ziaristica…

- Voleibalistele de la CSM Lugoj, echipa ce reprezinta municipiul de pe malurile Timișului la cel mai inalt nivel, vor disputa sambata, 16 decembrie, de la ora 18,30, ultimul joc din 2017. Formația lugojeana va intalni, intr-o partida din etapa a zecea a campionatului Diviziei A1, pe tripla…

- Dupa mai bine de 2000 de ani Consilul Local din Roma a decis revocarea exilului poetului roman Ovidiu din capitala Italiei, la mai bine de 2000 de ani. Initiativa de a abroga ordinul imparatului Augustus a fost luata dupa initiativa miscarii M5S, care a dorit "sa repare suferinta grava" a lui Publius…

- Joi, 14 decembrie, de la ora 15, la „Casa Bredicenilor” din Lugoj,va avea loc prezentarea revistei literare și de cultura „Reflex” – Nr. 7-12 / 2017, in prezenta redactorului-sef Octavian Doclin. In acest context literar, poetul Octavian Doclin prezinta publicului lugojean si cele mai recente…

- Nepoții și copiii sint indemnați sa-și invite bunicii la teatru in cadrul unei campanii, parte a Programului social „60 plus”, lansat joi, 14 decembrie. Campania „Vino cu bunicii la teatru”, care reprezinta doar una dintre acțiuni, este organizata in parteneriat cu Teatrul Național „Mihai Eminescu”.…

- Biblioteca Județeana “Nicolae Milescu Spatarul” Vaslui invita iubitorii de poezie la o activitate de suflet, lansarea celei mai recente carți a eminescologului hușean Theodor Codreanu – ”Mihai Eminescu: O suta și una de poezii”. Vor purta dialoguri culturale invitați de seama, precum academicianul Mihai…

- Parohiile Ortodoxe din municipiul Dej organizeaza un concert de colinde intitulat „Colind din suflet de copil”, ajuns la cea de-a V-a. Vor concerta elevi de la: Școala Gimnaziala nr.1 Dej Școala Gimnaziala „Avram Iancu” Dej Școala Gimnaziala „Mihai Eminescu” Dej Școala Gimnaziala Speciala Dej Colegiul…

- Conferinta de presa a avut loc la Camera de Comert si Industrie, iar alaturi de Sebastian Silaghi, managerul Basti Box, au participat Mina Giurea, director economic la Camera de Comert, si Puti Csaba, director adjunct la Directia de Dezvoltare si Implementare Proiecte din cadrul Consiliului Judetean…

- Astazi, intr-un local de lux va evolua renumitul artist, Ducu Bertzi & Elvi's Band. Concertul va incepe la ora 15:00, restaurantul Capitoles Park, Chișinau, str. Melestiu, 13a. Festivaluri: Zilele Filmului Moldovenesc la Orhei ( Centrul Raional de Cultura Orhei: 19:00 - 22:00 - Orhei, str. Mihai Eminescu,…

- Avand in vedere protocolul incheiat intre Ministerul Educației Naționale, Ministerul Justiției, Consiliul Superior al Magistraturii, Inalta Curte de Casație și Justiție și Ministerul Public, privind educația juridica in școli, in saptamana 13-17 noiembrie 2017 s-au desfașurat la Școala Gimnaziala ”Mihai…

- O noua mostra din tactica manipularii si victimizari ne este servita de Szasz Lorand , cel care se crede de neatins daca este fin de primar si foloseste birourile din primarie. Stie cineva cate procese are Szasz Lorand sau Lorant cum ii spun prietenii la comentarii? Numarul lor a trecut demult de…

- Voleibalistele de la CSM Lugoj vor intalni, in etapa a cincea a campionatului primei ligi de volei feminin, pe nou-promovata Universitatea NTT Data Cluj, una dintre echipele de tradiție ale competiției interne. Meciul va avea loc in sala Ioan Kunst Ghermanescu din Lugoj, sambata, 11 noiembrie,…

- Luni, 6 noiembrie, a avut loc vernisajul expoziției de pictura intitulata „IMAGINARIUM – intre lumi – la Galeria 2Art a Centrului Cultural ”Mihai Eminescu”, sector 2, București. Lucrarile expuse aparțin artiștilor plastici argeșeni, Mara Diaconu și Mircea Barloiu. La vernisaj au fost prezenți iubitori…

- In foaierul Universitații Europene Dragan din Lugoj va avea loc vineri, 3 noiembrie, de la ora 18, lansarea volumului „Cartea lui Athanasios”, de Ela Iakab. Cartea va fi prezentata de Simona Constantinovici, Dan Florița-Seracin și Cristian Ghinea, iar cantautorii Corina Ignea și George Popovici vor…

- In cadrul evenimentului, edilul sef a plantat in parcul Stadtpark un puiet recoltat din teiul lui Eminescu aflat in parcul Copou din Iasi. Arborele va fi sadit langa statuia lui Mihai Eminescu. In imaginile foto si video de prezentare a evenimentul (vezi mai jos), primarul apare "marcat om la om" de…

- Universitatea „Constantin Brancusi” (UCB) din Targu-Jiu a organizat, in perioada 23 – 24 octombrie 2017, o campanie de promovare a ofertei educaționale in Republica Moldova. „Cu aceasta ocazie, au fost vizitate mai multe licee din Chișinau, Singerei și Balți, iar la prezentare au participat…

- In Capitala, intre orele 9:00 - 17:00, alimentarea va fi sistata in sectorul 1, pe str. Regimentului si strazile adiacente, str. Ghe. I. Sisesti, str. Jandarmeriei de la Poligon Jandarmi spre Ghe. I. Sisesti, intr. Stegarului, dr. Piscul Radului, str. Palisandrului, intre Bulevardul Bucurestii Noi…

- In perioada 16-20 octombrie 2017, SC Apavil SA a desfasurat o activitate intensa in municipiul Ramnicu Valcea, in colaborare cu autoritatile locale. Astfel, au fost executate lucrari de amenajare a terenului, prin betonare si asfaltare, pe strazile Poenari nr. 12, Apusului, Remus Belu, S22, S24. Au…

- In ultimele 7 etape de Liga 1, FCSB a incasat numai 2 goluri! Recordul apartine echipei, insa performanta i se datoreaza in mare masura unui fotbalist. Numele lui: Bogdan Planici, 25 de ani. ...

- Prima ediție din sezonul de toamna 2017 al „Conferintelor de vineri” va avea loc… luni, 23 octombrie, de la ora 17.00, in Sala de Consiliu a Teatrului Municipal „Traian Grozavescu” din Lugoj. Cu acest prilej, poetul, traducatorul și promotorul cultural prof. dr. Hans Dama, din Viena,…

- La data de 20 octombrie 2017, in jurul orei 01.16, politistii din cadrul Orasului Ocna Mures au fost sesizati ca, pe strada Mihai Eminescu, s-a produs un accident rutier soldat cu pagube materiale. In urma verificarilor s-a constat ca F.K. de 32 de ani, din Ocna Mures, in timp ce conducea autoturismul,…

- Anul acesta am trait doua momente care mi-au smuls exclamatia pe care atat de bine o cunoasteti cu totii:”…pot sa mor de-acum”(“Penes Curcanul” de Vasile Alecsandri”). Unul mi-a fost prilejuit de sosirea neasteptata a copiilor mei (de peste mari si tari) care au venit sa ma sarbatoreasca la implinirea…