FlixBus isi extinde reteaua: Noi conexiuni intre Bucuresti si Sofia

- Comandamentul Multinational al Diviziei Sud-Est Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a declarat joi, la Centrul National de Instruire Întrunita de la Cincu, unde a participat la ceremonia de declarare a capacitatii depline a Comandamentului Multinational al Diviziei Sud-Est (HQ-MND-SE),…

- Asiguratorul corporate CertAsig anunța primirea deciziei Autoritații de Supraveghere Financiara (ASF), din 14 martie 2018, de a o numi pe Maria Rangelova in poziția de Director General Adjunct al CertAsig. Din aceasta poziție de conducere, Maria Rangelova se va implica in afacerile din Bulgaria, va…

- DKV extinde reteaua de acceptare cu 100 de puncte pentru plata taxei de drum din Ungaria. Numarul total de locatii de unde se pot achizitiona prin intermediul DKV CARD servicii legate de taxa de drum din Ungaria, cum ar fi incarcare pre-pay, tickete de drum sau viniete, a crescut la 700. 0 …

- Ziua Maghiarilor de pretutindeni, sarbatorita in Romania Ziua maghiarilor de pretutindeni. Foto: Arhiva. Ziua Maghiarilor de pretutindeni este marcata astazi si în România, în capitala, dar si în mai multe localitati din Transilvania. Pe 15 martie maghiarii aniverseaza…

- Maestrul Valentin Gheorghiu revine la Sala Radio, vineri, 16 martie, de la ora 19.00, intr-un concert de excepție alaturi de pianista Roxana Gheorghiu și de Orchestra Naționala Radio. La pupitrul dirijoral se va afla dirijorul Philip Mann, un nume in plina afirmare pe scena muzicala internaționala,…

- Rata mortalitatii in Uniunea Europeana a fost, in anul 2015, de 1.036 de decese la 100.000 de locuitori, statele membre cu cea mai ridicata rata a mortalitatii fiind Bulgaria (1.660 de decese la 100.000 de locuitori), urmata de Romania (1.530 de decese la 100.000 de locuitori) si Ungaria (1.500 de…

- "Activitatea, care se va desfasura in perioada 12-14 martie, reprezinta o oportunitate pentru armonizarea pozitiilor nationale ale statelor membre ale formatului B9 pe subiectele ce se vor regasi pe agenda Summitului NATO din iulie 2018, in special pe consolidarea posturii NATO de descurajare si…

- Mai multe state, printre care si a noastra, s-au plans ca produsele vandute in Est sunt mai slabe calitativ decat cele din Occident. Testele facute de Ungaria si Bulgaria au confirmat acest lucru. Unele produse vandute in tari europene au acelasi ambalaj si ingrediente trecute pe eticheta, dar gust…

- Reuniunea ministrilor apararii din tarile participante la "Initiativa Bucharest 9 B9 " isi va deschide lucrarile marti, 13 martie, la ora 9.00, in sala "Drepturilor omului" din Palatul Parlamentului, informeaza MApN. La Reuniunea ministrilor apararii din tarile participante la "Initiativa Bucharest…

- Un seism de magnitudine ML 3.4 a fost inregistrat in Bulgaria, la cinci kilometri adancime, la 00.13 Ora Romaniei, aproape de granita cu judetul Constanta. Potrivit Centrului Seismologic Euro Mediteranea cutremurul, de intensitate epicentrala IV, a avut focarul la coordonatele 43.12 N ; 27.48 E, la…

- Ministrii apararii din statele membre ale "Initiativei Bucharest 9" se vor reuni, saptamana viitoare, la Palatul Parlamentului din Bucuresti, a anuntat, miercuri, printr-un comunicat de presa, Ministerul Apararii Nationale (MApN). Potrivit sursei citate, la reuniune vor participa ministrii…

- Zeci de perchezitii au loc in Romania si Germania, simultan, la persoane suspectate ca aduceau migranti din Orientul Mijlociu si ii calauzeau pana in Germania. Reteaua actiona pe ruta Turcia – Bulgaria – Serbia – Romania – Ungaria – Austria – Germania, traseu pe care, in 2017, au fost transportate mai…

- Agentia Pandorra Story Style anunta lansarea evenimentului international fenomen Legion Run in data de 16 iunie 2018 la Divertiland Waterpark. Legion Run este un brand care creste rapid in numar de evenimente si participanti, desfasurandu-se pana acum in Franta, Grecia, Ungaria, Bulgaria,…

- Pescuitul in Romania, un business in ape tulburi. Țara peștilor disparuți Braconajul cu curent electric, decimarea in masa a exemplarelor mari, microhidrocentralele și balastiere ce polueaza apele sunt principalele cauze ale dispariției speciilor valoroase și a celor neadaptate. Deși pescuitul…

- Premierul bulgar Boiko Borissov a cerut Bancii Centrale si serviciilor secrete sa cerceteze achizitionarea activelor din Bulgaria ale grupului ceh CEZ de catre o firma locala putin cunoscuta, dezmintind implicarea sau sprijinirea tranzactiei, transmite Reuters.

- In zilele de 23 - 24 februarie 2018, Romania a fost pentru prima oara gazda unei competiții de schi de nivel internațional, la care au participat peste 80 de atleți, copii și cadeți, din 10 țari cu tradiție in schiul alpin. Stațiunea montana Poiana Brașov a oferit partiile sale din masivul Postavaru,…

- CSM București a pierdut dureros meciul retur cu Gyor din grupele Ligii Campionilor. Romancele au fost invinse categoric in Ungaria, scor 24-28. Campioana Romaniei rateaza insa șansa de a obține prima victorie la Gyor, o sala in care puține echipe se pot lauda ca au caștiga, bifand a…

- In urma cu cateva luni, un ziar proguvernamental turc scria ca „Turcia poate invada Europa in trei zile“. Invelit in retorica belicoasa si nationalista, destinata mai ales consumului intern, sta un sambure de adevar: capitalul turcesc este in expansiune in Europa si domina in Europa de Est, unde…

- Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) acorda un imprumut de 278 de milioane de lei (60 de milioane de euro) pentru constructia unui nou gazoduct intre Romania, Bulgaria, Ungaria si Austria (BRUA), in vederea sprijinirii pietelor energetice regionale europene, se arata intr-un…

- „Situatia politica din Romania a intarziat si aderarea Bulgariei la Schengen. Sofia a inregistrat progrese mari, insa la Bucuresti exista o intarziere in combaterea coruptiei, ceea ce impiedica ambele tari sa devina parte a spatiului Schengen”, a declarat Manfred Weber, liderul Grupului Partidului Popular…

- O noua echipa de club din Romania, Alba Blaj, face senzatie in cupele europene. Formatia din micuta localitate ardeleana s-a calificat in faza Play-Off 6 a Ligii Campionilor, penultima a competitiei, dupa ce a obtinut a 5-a victorie in grupe din tot atatea meciuri disputate. Alba Blaj a…

- Comisarul pentru politica regionala Corina Crețu a declarat ca 1,3 miliarde de euro din Fondul de coeziune vor fi investite pentru modernizarea unei secțiuni din coridorul feroviar care leaga localitatea Curtici, aflata la granița cu Ungaria, de municipiul Constanța, subliniind importanța strategica…

- Seismul s-a petrecut in jurul orei 1:40, la o adincime de doar 10 kilometri, destul de aproape de suprafata. Potrivit Centrului Seismologic Euro-Mediteranean, miscarea de pamint s-a resimtit la Sofia, la Ruse, la Alexandria, in Rominia, dar si in citeva localitati din nordul Greciei. Reprezentantii…

- Un cutremur cu magnitudinea epicentrala de moment 5, reevaluat la 4.8 grade a avut loc, la 01.41 Ora Romaniei, in Bulgaria, la numai 10 kilometri adancime.Potrivit Centrului Seismologic Euro Mediteranean, cutremurul a fost localizat la coordonatele 42.03 N ; 24.88 E la 148 km SE de Sofia pop: 1,153,000…

- OMV Petrom a participat la licitatia organizata de companiile de transport al gazelor din Romania si Ungaria (Transgaz si FGSZ) pentru rezervarea unei capacitati de transport al gazelor de aproximativ 4 miliarde mc gaze/an, prin conducta BRUA, insa a pierdut in fata a trei companii unguresti. In acest…

- Romania este al treilea producator european de gaz, al treilea de petrol si ocupa locul cinci la productia de carbune si cu toate acestea, ocupa abia locul 13 ca producator de energie electrica. Anul trecut, pe fondul unui consum de energie ridicat, s-a importat energie electrica. Este clar ca avem…

- Presedintia bulgara a Consiliului UE se afla in fata unei provocari istorice, intrucat Uniunea Europeana are sansa de a face un pas decisiv in directia integrarii regiunii Balcanilor, a declarat luni premierul ungar Viktor Orban, dupa o intrevedere la Sofia cu omologul sau bulgar Boiko Borisov, relateaza…

- Theranova Oradea este un Centru Medical de Protezare și Ortezare din Romania ce difera de ceilalți competitori din acest domeniu. La Theranova, credem ca oamenii pe care ii ajutam sa pașeasca din nou, reprezinta povești inspiraționale, ce merita impartașite.…

- Sofia, 18 feb /Agerpres/ - Mai multe sute de militanti de extrema-dreapta imbracati in negru au manifestat sambata seara pe strazile orasului Sofia, aprinzand torte in memoria unui general bulgar pro-nazist, relateaza AFP. Autoritatile locale au incercat sa interzica marsul, care a avut…

- Autoritatile din Bulgaria au pus sub acuzare zece membri bulgari ai unei grupari de crima organizata care producea droguri ilegale si le distribuia la Viena, informeaza miercuri BTA. Gruparea a fost destructurata marti, prin operatiuni simultane efectuate de Directoratul principal bulgar pentru combaterea…

- Constantin Brancusi va fi omagiat printr-o expozitie care va fi vernisata, luni, 19 februarie, la ora 18.00, in Spatiile medievale ale Muzeului National Cotroceni din Bucuresti, la implinirea a 142 de ani de la nasterea sculptorului. Expozitia „Ex-Libris Brancusi” va reuni lucrarile a peste 200 de…

- Premierul Olandei, Mark Rutte, a exprimat intregul sprijin al tarii sale pentru aderarea Bulgariei la Spatiul Schengen. In același timp Olanda se opune aderarii Romaniei la Schengen, potrivit flux24.ro El a laudat eforturile guvernului bulgar, insa a subliniat ca inca mai sunt multe de facut. Rutte…

- Aeronava era programata sa aterizeze, sambata, la ora locala 22.00, la Sofia, dar dupa doua incercari esuate de a ateriza, pilotii au decis sa se indrepte spre Bucuresti, scrie antena3.ro. Citeste si Un comisar european afirma ca Bulgaria este un exemplu bun privind protectia frontierelor…

- Opt tari est-europene, inclusiv Romania, vor suplimenta sumele alocate bugetului comunitar in viitorul cadru financiar multianual al UE, pentru a contribui astfel la acoperirea golului creat de Brexit in acest buget. Anuntul a fost facut, vineri, de seful de cabinet al prim-ministrului ungar…

- Ceva urat se intampla in Anul Centenar al Marii Uniri, și cu doar 11 luni inainte de preluarea de catre Romania a președinției rotative a Uniunii Europene: coaliția și guvernul PSD-ALDE, prin reprezentanții sai la varf, dau de pamant cu Europa. Cu exigențele europene, cu pretențiile europene, cu angajamentele…

- Noul ministru al energiei, Anton Anton, sustine ca toate prioritatile sale sunt legate de investitii. "Hai sa ne apucam de treaba! Orice banut pe care il am il voi baga in investitii", a declarat joi ministrul, cu ocazia conferintei "Finantarea eficientei energetice in Romania, Ungaria si Bulgaria",…

- Valoarea tranzactiei nu a fost data publicitatii. Aceasta operatiune este cea mai recenta dintr-o serie de tranzactii din domeniul producerii inghetatei, care includ achizitionarea Talenti Gelato in 2014 si a Grom in 2015. Unilever, producatorul inghetatei Wall si Ben Jerry, a anuntat…

- Clujenii comanda pe Emag de pe mobil. Produsele de copii, electrocasnicele și accesoriile de telefoane, cele mai cautate 51% dintre comenzile pe magazinul pe internet au fost plasate de pe dispozitive mobile in 2017, primul an in care traficul de pe acestea a depașit lunar pragul de 60%. Cele mai multe…

- Angajatori din 15 state europene au aproape 700 de posturi vacante in reteaua Eures, cele mai multe fiind in Spania, Germania si Danemarca. In Spania sunt disponibile 164 de locuri de munca pentru agricultori, sudori si tehnicieni, in timp ce in Germania sunt 105 locuri de munca pentru soferi de…

- Numarul anunturilor pentru locuri de munca in domeniul financiar a crescut cu 59%, cele mai multe posturi fiind disponibile pentru contabil, economist si director economic, arata o statistica intocmita si publicata recent de o platforma de recrutare online. Potrivit datelor centralizate, orasele…

- Cancelarul german Angela Merkel va merge sambata, 20 ianuarie, in vizita la Sofia pentru discutii cu premierul bulgar Boiko Borisov in legatura cu prioritatile presedintiei bulgare a Consiliului UE, relateaza miercuri DPA si MTI. Premierul Boiko Borisov considera relatiile Uniunii Europene cu Balcanii…

- Shinzo Abe a devenit primul premier japonez care a efectuat o vizita oficiala la Bucuresti. "Dar momentul a fost nepotrivit: el a venit dupa ce fostul premier Mihai Tudose a demisionat, luni, dupa ce a pierdut sprijinul partidului sau. Demisia lui Tudose a afectat programul lui Abe, care a…

- Crearea unei legaturi intre tarile din Balcanii de Vest si Uniunea Europeana este una dintre prioritatile presedintiei bulgare a Consiliului Uniunii Europene, a declarat, luni, ambasadorul Bulgariei la Bucuresti, Todor Churov. Acesta a participat la evenimentul de lansare la Bucuresti a presedintiei…

- Echipa Germaniei, detinatoarea titlului continental, a surclasat formatia Muntenegrului cu scorul de 32-19, sambata, intr-un meci din Grupa C a Campionatului European de handbal masculin - EURO 2018 - din Croatia. In alta partida, Macedonia a invins neasteptat Slovenia, cu scorul de 25-24,…

- A fost un adevarat maraton, concursul incepand la ora 8,30, terminandu-se la ora 19,00. La final, a avut loc o premiere locala si una la nivel national. La premierea locala au fost inmanate un numar de 19 medalii de aur, 10 de argint si 9 de bronz. La premierea nationala, unde au fost comparate…

- Premierul Nipon Shinzo Abe urmeaza sa intreprinda, la mijlocul lunii ianuarie, vizite oficiale in sase state europene, printre care si Romania, informeaza agentia japoneza de stiri Kyodo. Abe urmeaza sa viziteze Romania, Bulgaria, Serbia si cele trei state baltice. In conditiile in care Bulgaria a preluat…

- Bulgaria, cea mai saraca membra a Uniunii Europene, criticata din cauza ineficientei sale in fata coruptiei endemice, va prelua in premiera, incepand de astazi, 1 ianuarie 2018, presedintia Consiliului UE. Bulgaria – care a intrat in Uniunea Europeana in 2007 – aspira sa arunce punti intre Estul si…

- Deși pare incredibil, in Romania exista un oraș care a reușit sa surclaseze metropole celebre la capitolul nivel de trai, și nu e vorba de București! In topul alcatuit de catre site-ul numbeo.com se afla destul de sus si o metropola din Romania. Criteriile luate in calcul la realizarea acestui…

- In trimestrul III 2016, Romania s-a situat pe primul loc intre statele membre UE in ceea ce priveste cresterea costului orar al muncii (+16,5% nominal fata de aceeasi perioada a anului precedent), potrivit datelor publicate de Eurostat. Podiumul a fost completat de vecinele noastre Ungaria (+12,6%)…

- Dupa excelenta primire din partea publicului la prima ediție SoundArt de la București, cei de la Stoned Jesus vor fi prezenți, in 2018, la prima ediție SoundArt Timișoara, ediție ce se va desfașura intre 10 și 12 mai 2018. Daca anul acesta, cei de la Stoned Jesus au cantat in intregime albumul…