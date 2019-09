Stiri pe aceeasi tema

- Braysen, un baiețel de patru ani care sufera de autism, iubește sa calatoreasca cu avionul. Insa in timp ce avionul in care se afla se pregatea de decolare, baiețelul a suferit o criza. Cu toate acestea, atat echipajul avionul cat și pasagerii l-au facut pe baiețel sa se simta mai bine.

- Mișcarea este importanta și te ține in forma la orice varsta. Știu acest lucru, poate mai bine ca oricine, cei care au ajuns la o varsta inaintata. Batranii de la un centru de zi din Timișoara au fost intr-un parc din oraș pentru a face exerciții fizice pe aparatele amplasate acolo, in era liber.

- Studiile arata ca tinerii care practica un sport sunt nu doar mai sanatosi, ci si mai echilibrati emotional, cu o mai buna functionare mentala si cognitiva decat cei sedentari. Copii si adolescentii trebuie, asadar, incurajati de catre parinti sa faca miscare in mod regulat, prevenind tendinta…

- Huawei Technologies Co Ltd, compania chineza pusa pe lista neagra a SUA din cauza unor preocupari de securitate nationala, a ajutat in secret Coreea de Nord sa creeze si sa intretina o retea comerciala wireless, relateaza luni Washington Post, citand surse si documente interne, relateaza Reuters, informeaza…

- Fie ca te oprești pentru a observa copacii, fie ca instalezi casuțe pentru pasari chiar langa fereastra, petrecerea mai multor ore in natura poate spori sanatatea și bunastarea Minim doua ore pe saptamana petrecute in natura Chiar daca vi se par episoade verzi atat de scurte – s-a dovedit ca ofera sanatații…

- Presedintele Adunarii Populare Nationale (APN), Moad Bouchareb, una dintre tintele miscarii de contestare care are loc in Algeria din februarie, a demisionat marti, a anuntat un responsabil parlamentar, informeaza AFP. "Moad Bouchareb a demisionat dimineata aceasta din postul de presedinte…