- Vandut de Yahoo unei companii numite SmugMug, popularul serviciu de gazduire foto/video a devenit o capcana pentru utilizatorii care si-au arhivat albumele cu poze in conturi puse la dispozitie gratuit. Intr-o masura gandita sa creasca profitabilitatea business-ului achizitionat, noul proprietar a decis…

- Aproape jumatate dintrei cei 11,2 milioane de cubanezi detine un telefon celular, insa nu toti vor fi in masura sa plateasca pretul accesului la web. Pretul lunar al pachetelor anuntate in jurnalul televizat de marti seara de catre conducerea monopolului in telecomunicatii ETECSA este cuprins intre…

- Google ia in considerare introducerea pentru Google Search a unor functii specifice retelelor de socializare, utilizatorii motorului de cautare urmand sa aiba posibilitatea de lasa comentarii chiar in listele cu rezultate. Chiar daca reteaua Google+ a fost trecuta la capitolul experimente esuate si…

- Utilizatorii de Samsung au avut pana in prezent acces la o colectie vasta de teme pentru interfata TouchWiz/Samsung Experience intr-o aplicatie dedicata, care vine preinstalata pe telefoane. Se pare insa ca tranzitia la noul One UI, care va coincide cu actualizarea la Android 9.0 Pie a telefoanelor…

- Societatea APA CANAL 2000 S.A. reaminteste utilizatorilor serviciului de alimentare cu apa ca odata cu sosirea sezonului rece este necesar a se lua masuri de prevenire pentru preintampinarea inghetarii componentelor instalatiei de alimentare cu apa. Astfel, in conformitate cu Regulamentul consolidat…

- Navigarea in liniste a albumelor cu poze este de domeniul trecutului. Facebook permite acum atasarea unei coloane sonore pentru fiecare poza sau clip video incarcat de utilizatori. Teoretic, nu este un lucru rau, masura dand frau liber creativitatii si ajutand o mai buna exprimare a starii de spirit…

- Guvernul german a aprobat pana acum in acest an vanzari de arme in valoare de aproape 500 de milioane de dolari catre Arabia Saudita, releva un document al Ministerului german al Economiei citat vineri de agentia dpa, informeaza Agerpres. Astfel, intre 1 ianuarie si 30 septembrie, Berlinul a aprobat…

- Are sange romanesc, milioane de fani pe internet, un iaht de un milion de dolari si 25 de ani. Elena Carausu este una dintre cele mai de succes vloggerite din lume. Viata ei arata ca o vacanta continua si isi poate permite orice, din banii facuti cu videoclipurile de pe Youtube.