- Klaus Iohannis participa vineri la sedinta CSM unde se va alege noua conducere Presedintele Klaus Iohannis participa vineri la sedinta Consiliului Superior al Magistraturii, in care se va discuta raportul de activitate al Consiliului si se va alege noua conducere. La sedinta de vineri, Consiliul…

- INS: Preturile din industrie, cu 4,4% mai mari in noiembrie 2017 fata de aceeasi luna din 2016 Preturile productiei industriale au crescut, in medie, cu 4,5% in luna noiembrie 2017 fata de aceeasi luna din 2016 si cu 0,5% fata de luna anterioara, reiese dintr-un comunicat transmis joi de Institutul…

- Fostul ministru, Elena Udrea, a transmis un mesaj, pe pagina sa de Facebook, pentru Florian Coldea si cei care au ramas „pe la butoanele puterii oculte din Romania”, ca abuzurile pe care le fac nu vor ramane neplatite, vorbind si despre fuga lui Sebastian Ghita si Radu Mazare.

- Elena Udrea lanseaza joi un nou atac pe Facebook impotriva fostului adjunct de la SRI Florian Coldea, a presei si se refera la plecarea din tara a lui Radu Mazare si a lui Sebastian Ghita, in cazul acestuia spunand ca nu exista un interes al fostului sef de la SRI si al justitiei de a-l readuce in tara,…

- LIVE - Dosarele penale care vor zgudui Clujul in 2018 2018 este anul in care democratia da batalia finala cu coruptia. Catti dintre politicienii clujeni sau sefii din administratie vor sfarsi in catuse? Aflam raspunsul in direct la Realitatea FM Cluj si pe Facebook, incepand cu ora 13:00. Jurnalistul…

- Directia Nationala Anticoruptie, mutare de ultim moment in dosarul TelDrum! Procurorii DNA i-au trimis șefului PSD o scrisoare prin care a fost convocat sa verifice documentele pe care magistrații le-au strans de-a lungul timpului, scrie EVZ. Procurorii anticoruptie au aprobat, astfel, cererea pe…

- Fostul primar de Constanța, Radu Mazare, a șocat pe toata lumea prin fuga sa in Madagascar. Judecatorii de la ICCJ ar putea decide miercuri arestarea in lipsa a lui Radu Mazare. Instanța suprema urmeaza sa stabileasca daca va analiza situatia fostului edil inainte de 23 ianuarie.Citește și: DOLIU…

- Mașina ta e mai veche de de 12 ani? 2018 incepe cu o veste proasta pentru tine Atenție, șoferi! Daca aveți mașini mai vechi de 12 ani veți trece mai des pe la Inspecția Tehnica Periodica. Legea a intrat in vigoare de la 1 ianuarie. Actul normativ prevede și beneficii pentru romanii cu mașini noi. Ei…

- Cresc pensiile, scad salariilor unor bugetari. Anuntul facut de Ministrul Muncii Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, aduce vestile inceputului de an: pensiile vor creste si in 2018, iar salariile unor bugetari vor scadea. In plus, persoanele cu pensii speciale care vor trebui sa renunte la una dintre…

- Sergiu Curca, un tanar in varsta de 22 de ani, interpret de muzica populara, s-a sinucis, luni, fiind gasit spanzurat in locuinta sa din orasul Lipova, judetul Arad.Citește și: SURSE - Radu Mazare nu a fugit singur in Madagascar: un alt GREU din dosar ar fi plecat cu el Tanarul in varsta…

- Radu Mazare este la un pas sa intre pe lista celor mai cautati fugari. Instanta suprema decide peste cateva zile daca emite mandat de arestare in lipsa pe numele lui. Fostul primar de la Constanta, judecat in mai multe dosare de coruptie, i-a anuntat pe politistii care il aveau in supraveghere ca a…

- Asemenea fostilor sai colaboratori in afaceri sau politica Elan Schwartzenberg sau Sebastian Ghita, si ei cercetati in mai multe dosare penale, si Radu Mazare a ales sa paraseasca tara, se pare, chiar in ziua de Craciun, acuzand ca este victima "statului paralel". Fostul primar al Constantei, in cazul…

- ”Constat ca statul roman ramane fara cetațeni iar statul paralel fara cercetați. A mai plecat și Sebastian Ghița sau Puiu Popoviciu. Asta denota o neincredere mare in sistemul de justiție”, e de parere analistul politic. Amintim ca Radu Mazare a parasit Romania și se afla in Madagascar unde…

- Fostul primar al municipiului Constanta, Radu Mazare, aflat sub control judiciar, s-ar afla in statul Madagascar, unde ar fi cerut azil politic, potrivit unor surse judiciare. IGPR a informat ca un barbat aflat sub control judiciar, care nu s-a prezentat la politia din Constanta pentru semnarea graficului…

- Omul de afaceri Sorin Strutinsky, un apropiat al lui Radu Mazare, a fost condamnat vineri, de Tribunalul Constanta, la sapte ani si patru luni de inchisoare, pentru comiterea mai multor infractiuni, printre care trafic de influenta si fals in inscrisuri sub semnatura privata, scrie stiripesurse.ro.…

- Daca mai erau naivi care nu credeau ca dugheana zisa Infinit TV e noua trompeta a primarului Chirica, s-au putut convinge vizionind o emisiune cu trei tovarasi entelectoali, oameni de baza ai menajeriei micului napoleon protapit in fruntea orasului : Doru Tompea, Daniel Sandru si Florin Cintic. Rafinatul…

- El a adaugat ca nu s-a stabilit clar cand cele patru persoane vor fi audiate. "Noi am hotarat ca in perioada urmatoare, nu am stabilit un orizont de timp pentru ca depinde si de programul persoanelor pe care intentionam sa le invitam. Una dintre referiri a fost facuta inclusiv ieri in spatiul…

- Organizatia Cooperarii Islamice (OCI) a recomandat luni organizarea unui summit al sefilor de stat ai celor 57 de tari membre in cazul in care presedintele american, Donald Trump, va recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului, relateaza AFP.Donald Trump este pe punctul de a lua o decizie…

- Fostul primar al orasului Constanta, Radu Mazare, si actualul edil, Decebal Fagasou, sunt cercetati pentru abuz in serviciu de procurorii DNA. Ancheta are legatura cu modul in care au fost emise autorizatiile de constructie pentru imobilul „Riviera Residence” de pe plaja din Mamaia.

- Denisa de la Bambi, detalii despre nunta. Artista și sora ei au fost invitate in cadrul emisiunii de la Antena Stars unde au vorbit despre cel mai important eveniment din viața lor. Spre deosebire de Raluca Tanase, care vrea o nunta cu cel puțin 300 de invitați, sora ei Denisa ar vrea sa organizeze…

- Sportul romanesc este in stare de soc. Un celebru antrenor a incetat din viata la doar 49 de ani. Este vorba despre Dumitru Baluța, antrenor emerit de tenis de masa din cadrul CSU Craiova a incetat din viața care a murit dupa ce a suferit un atac de cord.Citeste si: Se negociaza aducerea lui…

- Naționala de fotbal a Italiei nu va juca în ediția din 2018 a Campionatului Mondial de Fotbal, din Rusia.Astfel, italienii au remizat pe teren propriu cu Suedia, 0-0, ratând primul campionat mondial din 1958 încoace. Italia a fost lasata acasa de Suedia, în…

- Piranda de pe scena iUmor, Antonia Boanta, a venit in fața juraților, cu gandul la... Delia: ”Aoleu! Ce frumoasa ești! Ptiu pe tine! Sa nu te superi pe ce zice lumea, dar știi ce am auzit...”

- Este durere mare in lumea cinematografica. Actorul John Hillerman, care a jucat rolul Higgins in serialul de televiziune "Magnum" și a aparut in "Chinatown" al lui Roman Polanski, a murit la varsta de 84 de ani, a anunțat agentul sau, conform Agerpres.

- Luvru Abu Dhabi, considerat primul "muzeu universal" din lumea araba, purtator al unui mesaj de toleranța și care aduce in Orient numele și brandul prestigiosului muzeu parizian omonim, a fost inaugurat miercuri, la 10 ani dupa lansarea acestui proiect, informeaza AFP. Președintele…

- Președintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a anunțat ca va sesiza Inspecția Judiciara cu privire la „abuzurile” președintei Inaltei Curți de Casație și Justiție, Cristina Tarcea, invocand declarațiile facute de aceasta pe 28 octombrie, in mediul virtual al forumului judecatorilor, cu referire…

- Aproape toti oamenii de pe planeta asociaza mental starea de fericire, de optimism cu zambetul. In fapt, acest simplu gest are o putere fantastica asupra creierului nostru, schimba doar in cateva secunde stari de suparare sau de depresie. In opinia psihologului Lenke Iuhos, atunci cand am dat drumul…

- Se remarca, in ultima vreme, o crestere a numarului de evenimente artistice organizate in aer liber. Lumea prefera acest gen de manifestari unde distractia si voia-buna fac casa buna chiar si cu partea caritabila, pentru ca o buna parte din incasari se intreapta catre sprijinirea unor cazuri sociale.…

- Gigi Becali a dezvaluit ca se afla in fata unei noi etape in fotbal. Finantatorul FCSB este sigur ca in viitor va reusi sa vanda un jucator pe o suma mai mare de 100 de milioane de euro si ca se va lupta de la egal la egal cu mari forte din Europa, ca Real Madrid si FC Barcelona, scrie digisport.ro.

- Numarul lui de magia, insa, nu le-a prea placut juratilor nostri. “Imi pare rau ca nu am rezistat pana la final si am plecat din sala. Am pierdut sansa unica de a sta de vorba cu un om care nu are ce cauta pe scena iUmor”, spune Cheloo.

- Vasile Blaga a fost achitat de judecatorii de la Tribunalul Bucuresti, in dosarul in care a fost trimis in judecata sub acuzatia de trafic de influenta, sentinta in cazul sau nefiind definitiva. "Achita inculpatul Blaga Vasile sub aspectul savarsirii infractiunii de trafic de influenta. Ridica…

- Tony Madigan, unul dintre pionierii boxului amator australian, a murit duminica, la varsta de 87 de ani. In palmaresul sau figureaza un bronz la Olimpiada de la Roma, din 1960, dar si doua titluri de campion al Commonwealthului, in 1958 si 1962. Tony Madigan s-a nascut pe 4 februarie 1930, la Sydney,…

- Prezent la Timisoara pentru sustinerea candidatului PMP la alegerile locale partiale din comuna Checea, fostul presedinte al Romaniei a declarat ca pensia sa a crescut in ultimii trei ani cu aproximativ 300 de lei, urmand ca pensionarul Traian Basescu sa mai primeasca inca aproximativ 300 de lei la…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, liderul PSD, a declarat, joi, ca presedintele Klaus Iohannis ar trebui sa numeasca in functie pe „toata lumea“, intrebat de jurnalisti daca seful statului ar trebui eliminat din procedura de numire a procurorilor-sefi.

- Sunt in miezul oricarei actiuni importante. Sunt factorul de decizie, creierul care rezolva cele mai dificile situatii. Fara ele, lumea ar fi o adevarata degringolada. Vorbim despre zodiile care nu se cred buricul pamantului, ci chiar sunt!

- Șeful Serviciului de Medicina Legala este suspectat ca ar fi facut afaceri din transportul mortilor. El a fost retinut alaturi de un alt angajat, in urma mai multor perchezitii facute ieri de Directia Generala Anticoruptie, iar astazi, barbatul este dus la Tribunalul Galati cu propunerea de arestare…

- Ministrul Finanțelor, Ionuț Mișa, a declarat, miercuri, ca masura anunțata de PSD în campania electorala privind impozitarea cu 0% a salariilor sub 2.000 de lei nu va fi implementata.Ba mai mult, acesta a explicat ca, începând de la 1 ianuarie 2018, toți angajatorii…

- Un caz șocant a cutremurat presa internaționala. O femeie este acuzata de uciderea propriilor sai copii. Americanca i-a bagat cu forța pe micuți în cuptor și a dat drumul la foc, scrie The Independent. Potrivit autoritaților, atacul asupra copiilor în vârsta de doi și respectiv…

- Un lucru util pe care il poti face este sa transformi lectura cartilor pentru copii intr-o experienta pentru toate simturile. Este minunat ca o carte sa prinda viata intr-un mod senzorial. Spre exemplu daca personajul principal din poveste mananca o banana sau bea un suc, in momentul in care face aceste…

- Viceprimarul localitatii Cumpana, din judetul Constanta, Florin Neagu, spune ca strada „Felix Stroe” a primit acest nume in octombrie 2009, in urma unei sedinte de Consiliu Local.La acel moment, directorului Regiei de Apa, Felix Stroe, i-au fost recunoscute „meritele si implicarea in dezvoltarea…

- Premierul Mihai Tudose a declarat ca in privința TVA split se va ține cont de anumite propuneri ale patronatelor și se va interveni cu amendamente in Parlament, afirmand ca masura ar urma sa vizeze, in primul rand, firmele aflate in insolvența și faliment. El a spus ca se are in vedere introducerea…

- Numeroși utilizatori de Facebook sau Instagram din intreaga lume au raportat miercuri ca nu se mai pot conecta la cele doua mari rețele de socializare, conform publicațiilor britanice Daily Mail, Daily Mirror, Daily Express și The Independent.

- Adolescenții care incep cursurile la școala inainte de 08.30 sunt mai expuși riscului de a dezvolta probleme mentale din cauza unei calitați scazute a somnului, se arata intr-un nou studiu realizat de cercetatori.

- Centenarul este o sarbatoare a tuturor romanilor, a afirmat ministrul Culturii și Identitații Naționale (MCIN), Lucian Romașcanu, care a informat ca au fost centralizate 2.170 de proiecte dedicate evenimentului, dintre care urmeaza sa fie selectate cele care vor fi propuse Guvernului pentru finanțare…