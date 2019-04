Stiri pe aceeasi tema

- Poli Iași și Concordia Chiajna se infrunta in etapa cu numarul 6 din play-out. Partida e astazi, de la 18:00, liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe TV Telekom Sport 3, TV Digi Sport 1 și Look Sport. live de la 18:00 » Poli Iași - Concordia Vezi AICI statistici Echipele probabile Poli Iași: Rusu - L. Rus,…

- Antrenorul echipei de fotbal CSM Poli Iasi, Flavius Stoican, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca formatia sa este datoare in fata suporterilor si a precizat ca in partida cu Concordia Chiajna are ocazia sa castige primul meci din play-out pe teren propriu. "Ne asteapta o…

- Adrian Ambrosie a dezvaluit pentru Gazeta ca Flavius Stoican, tehnicianul in varsta de 42 de ani, aflat la un moment dat și pe lista Craiovei, și-a dat acordul pentru un nou contract, pana-n 2021. Poli Iași ține cu dinții de Flavius Stoican. Chiar daca a ratat o a doua calificare consecutiva in play-off,…

- ​Dinamo București a câștigat meciul disputat în deplasare, în etapa a cincea a play-out-ului Ligii 1, scor 1-0, împotriva celor de la Poli Iași. Echipa antrenata de Mircea Rednic a adunat 28 de puncte, în timp ce trupa lui Flavius Stoican a ramas cu 23.Dan Nistor…

- Flavius Stoican, tehnicianul de 42 de ani al lui Poli Iași, a decis ca incepand de luni sa nu mai conteze pe fotbaliștii ale caror contracte expira in vara și nu vor mai continua in Copou fie pentru ca nu mai vor, fie pentru ca nu mai sunt doriți. Dintre antrenorii Ligii 1, probabil ca Flavius Stoican…

- Flavius Stoican, antrenorul lui Poli Iași, le-a transmis un mesaj propriilor suporteri dupa infrangerea cu Voluntari, scor 0-2. Tehnicianul i-a raspuns și lui Horia Sabo, care a cerut demisia antrenorului. „A inceput un campionat nou și e normal sa existe un recul dupa tot consumul psihic și fizic…

- Flavius Stoican (42 de ani), antrenorul lui Poli Iași, nu exclude o colaborare cu Gigi Becali. Dinamo - Poli Iași, ultimul meci al etapei cu numarul 22, se joaca luni, de la 20:00, liveTEXT cu video și foto pe GSP.ro și in direct pe TV Telekom Sport 1, TV Digi Sport 1 și Look Sport. „Eu il apreciez…

- Politehnica Iasi a organizat ieri o conferinta de presa la care au participat presedintele executiv Adrian Ambrosie, antrenorul Flavius Stoican si patru dintre jucatorii adusi in aceasta iarna, Florin Gardos, Andrei Burlacu, Ruben Mino si Boris Garros. Ambrosie s-a aratat multumit de campania de achizitii,…