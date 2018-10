Stiri pe aceeasi tema

- Acesta este firul vietii, implacabil, mai devreme sau mai tarziu! Niciodata nu esti pregatit, tot timpul, ceilalti vor avea regrete! Ieri a murit si Ilie Balaci, unul dintre cei mai mari fotbaliști din istoria Romaniei! A incetat din viața la varsta de doar 62 de ani, zambetul sau “blocandu-se” in mintile…

- In ziua in care Ilie Balaci a murit, Craiova a jucat acasa cu FCSB, iar intreg stadionul i-a adus un ultim omagiu mareului fotbalist roman. Oltenii au primit gol chiar in minutul 8, cand aveau pregatit un moment special in memoria lui Balaci.

- Ilie Balaci s-a stins din viața duminica dimineața, in urma unui atac cerebral. ”Minunea blonda” a Științei Maxima venise la Craiova pentru a urmari, pe viu, meciul dintre Universitatea, echipa unde a facut istorie, și FCSB. Nu l-a mai apucat. Avea 62 de ani. Ladislau Boloni, colegul de camera al lui…

- Decesul lui Ilie Balaci a indoliat intreaga lume a fotbalului . Flavius Stoican, unul dintre finii lui Ilie Balaci, e devastat de durere dupa pierderea nașului sau. „A fost un om cu suflet mare, a fost omul care m-a placut de cand aveam 13 ani, iar la 14 ani m-a debutat in fotbalul profesionist. Si-a…

- Fosta gimnasta Nadia Comaneci a postat, duminica, un mesaj dupa decesul lui Ilie Balaci, ea notand ca acesta a fost “o mare legenda”, informeaza News.ro.“O mare legenda s-a stins din viata. Unul dintre cei mai mari jucatori din istoria fotbalului romanesc! Odihneste-te in pace, Ilie Balaci!”,…

- Antrenorul Flavius Stoican este devastat de durere. Putina lume stie, tehnicianul Politehnicii Iasi este finul de cununie al regretatului Ilie Balaci, iar fiica actualului antrenor al Iasiului a fost botezata de "Minunea blonda". Ravasit de durere dupa aflarea vestii mortii marelui...

- Legenda fotbalului romanesc, „perla” Olteniei, Ilie Balaci, a murit, duminica, intr-un spital din Craiova, la varsta de numai 62 de ani. Potrivit primelor informații, el ar fi suferit un atac cerebral. „Minunea blonda”, cum i se mai spunea, s-a nascut la data de 13 septembrie 1956, a evoluat ca mijlocas…

