Flaviu Predescu renunță. Decizie radicală: Îmi SUSPEND... Flaviu Predescu iși suspenda contul de Facebook. Decizia este explicata pe rețeaua sociala. ”Intre 1 iulie 2019 și 1 ianuarie 2020 o sa-mi suspend contul de Facebook. Fac un experiment pe mine insumi. In schimb, o sa mai comunic pe batranul meu blog, ca pe vremuri. Pe „celebrul" „Flaviu Predescu Blog poetic". Nicio porcarie nu e de nesuportat atata timp cat nu e repetitiva. Dar prostia, cum zicea chiar tov. Pleșu e o blocare, o incremenire in ceva, o inflexibilitate, un refuz de a ieși dintr-o idee fixa. Și ce ma mai enerveaza pe Facebook este cultivarea ideii de reciprocitate… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ”Eu, cand au fost protestele acelea #rezist, am vrut sa merg in mijlocul oamenilor și am vrut sa ii intreb de ce sunt in strada. Am vorbit cu cei din margine. 10 oameni din 15 habar nu aveau de ce sunt acolo. Mi-au spus pentru ca trebuie. Ura și cinismul care ii caracterizeaza, și imi pare rau sa…

- Decizie finala la Curtea de Apel pentru un barbat din Alba, care a intrat ilegal pe contul de Facebook al unei foste prietene. In prima instanța, Tribunalul Alba l-a condamnat la doi ani de inchisoare cu suspendare, dar barbatul a atacat decizia la instanța superioara. La apel, barbatul a invocat ca…

- O postare in care ministrul de Externe Teodor Melescanu preciza ca nu s-a luat o decizie privind mutarea ambasadei Romaniei in Israel de la Tel Aviv la Ierusalim si ca se face o analiza a fost stearsa joi seara de pe contul de Facebook a ministrului.

- Europarlamentarul Victor Boștinaru a anunțat sambata ca renunța la a mai merge la Bruxelles. "In urma unei evaluari personale și a discuțiilor cu familia mea, care a platit cel mai mare preț pentru...

- Directorul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta (SCJU) din Sibiu, Cornel Benchea, anunța ca angajatii nu mai au voie in timpul programului sa stea pe canalele de YouTube si de Facebook de pe calculatoarele de serviciu. Ei vor continua sa aiba acces in continuare la Internet, dar doar pe site-urile…

- Cancelarul german Angela Merkel a anunțat vineri ca iși inchide contul personal de Facebook intr-un clip video postat pe platforma de socializare online, in contextul in care nu mai este președinte al partidului Uniunea Creștin Democrata din Germania (CDU).In filmuleț, Angela Merkel le-a mulțumit…