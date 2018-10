Stiri pe aceeasi tema

- Accident teribil in localitatea Slatina din judetul Suceava, unde un bEiat de 17 ani a murit pe loc, dupE ce maxina in care se afla a ajuns intre un stalp xi un gard. Accidentul a avut loc sambEtE, la ora 11.30, potrivit presei locale.

- Accidentul s-a produs pe raza comunei Slatina. Un autoturism a intrat intr-un stalp. Pentru un tanar in varsta de 17 ani medicii nu am mai putut face nimic. Cel de-al doilea ranit a fost scos din masina constient si a primit ingrijiri medicale.

- Un tanar in varsta de 22 de ani si-a pierdut viata vineri seara dupa ce s-a izbit cu mopedul pe care-l conducea intr-o caruta. Accidentul a avut loc in jurul orei 19.40 pe drumul judetean 176 din comuna Vatra Moldovitei. Tanarul s-a urcat pe moped desi nu avea permis de conducere, iar ca toate ...

- TanEra de 29 de ani care a murit, sambEtE dimineatE, intr-un accident teribil, in judetul Constanta, se numexte Farida Iaia, xi locuia in Mangalia. TanEra lucra la xantierul naval xi se grEbea sE ajungE acasE la pErinti.

- Un tanar de 17 ani, fara permis, și-a pierdut viața dupa ce s-a rasturnat cu motocicleta la ieșirea din Suceava spre Moara. Accidentul a avut loc in noaptea de marți spre miercuri, in jurul orei 2:25, cand Poliția municipiului Suceava a fost sesizata despre faptul ca, pe strada Ion Irimescu din localitate,…

- Accidentul din municipiul Suceava in urma caruia trei persoane au murit a fost provocat de un tanar de 19 ani din comuna Șcheia, care nu avea permis de conducere. Un tanar de 19 ani din comuna Șcheia, care mergea dinspre comuna Ipotești spre centrul municipiului Suceava, nu a adaptat viteza la condițiile…

- Daniel Oniga este tanErul in varstE de 22 de ani, din Satu Mare, care a murit inecat chiar sub ochii prietenilor. Acextia il filmau crezand cE bEiatul nu este in pericol real, ci doar glumexte.

- Tragedia aviatica de astazi, de la Fratautii Vechi, din Suceava, a inlacrimat o tara intreaga. Dupa ce pilotul Florin Rotaru a murit in urma cu o luna la Baza 86 Aeriana Fetesti, o alta tragedie a indoliat aviatia din Romania. Un alt pilot a murit, iar altul este in stare grava la spital, dupa ciocnirea…