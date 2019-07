Stiri pe aceeasi tema

- Flavia Mihașan a nascut in urma cu trei saptamani și deși cele mai multe femei raman cu burtica o perioada mai lunga de timp, vedeta arata perfect. Fosta vecina de la „Neatza cu Razvan și Dani” de pe Antena 1 a postat o imagine pe Instagram in care iși etaleaza silueta de dupa naștere. View this post…

- Gabriela Cristea a devenit mamica pentru prima data, și cum cu toții știm ca nicio graviduța nu este ferita de kilogramele in plus, și frumoasa moderatoare a acumulat cateva, in timpul celei de-a doua sarcini.

- Flavia Mihașan a nascut primul copil. Dansatoarea a adus pe lume un baiețel perfect sanatos. Vedeta și iubitul ei, Marius Moldovan, au devenit parinți. BGaiețelul celor doi a venit pe lume la o clinica din Capitala. Flavia Mihașan a facut publica prima imagine cu bebelușul pe contul ei de Instagram.…

- In urma cu 3 zile, Flavia Mihașan a devenit mamica unui baiețel perfect sanatos, iar azi a dat marea veste, pe rețelele de socializare! Mai mult, din ultima postare facuta de vedeta tv pe Instagram reiese faptul ca s-a și externat și totul este așa cum trebuie!

- Dieta de 3 zile, secretul siluetei perfecte a Andreei Marin! Andreea Marin este adepta unui stil de viata sanatos si are o silueta de invidiat, insa are un secret la care apeleaza atunci cand doreste o solutie rapida pentru o forma fizica perfecta inaintea unui eveniment important. „Exista diete pe…

- Antrenorul de fitness Razvan Stratulat a explicat, joi, la „Neatza cu Razvan și Dani”, ce trebuie sa faci pentru a slabi dupa vacanța de Paști. Rezultatele se pot vedea in mai puțin de doua saptamani.