Flavia Mihășan și-a anunțat oficial sarcina Flavia Mihașan (33 ani), „vecina” din cadrul matinalului „Neatza cu Razvan și Dani”, și-a anunțat oficial sarcina, in cea de-a treia zi de Craciun. Deși toata lumea știa deja ca dansatoarea este insarcinata pentru prima data și urmeaza sa devina mamica in 2019, Flavia a facut anunțul abia acum, cu ocazia sarbatorilor. Pentru a da vestea cea mare, ea a ales rețeaua de socializare Instagram, unde a publicat o fotografie in care apare alaturi de iubitul sau, la randul lui dansator, Marius Moldovan (27 ani). Fotografia, insoțita de mesajul „De acum inainte, vom sarbatori totul altfel. Cel mai frumos… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

