- Daca nu ați vazut videoclipul de promovare a abonamentelor Rapidului pentru noul sezon, trebuie neaparat sa o faceți! Indiferent ca sunteți steliști, fecesebiști, dinamoviști sau petroliști! Este emoție pura! Cel mai varstnic suporter al „giuleștenilor", Ion Chivu, sau „nea Chivu" cum il știu fanii…

- Constanza, fiica in varsta de 14 ani a regretatei actrite mexicane Edith Gonzalez, a redactat o scrisoare emotionanta prin care si-a luat ramas bun de la mama ei, rapusa de cancer la varsta de 54 de ani.

- Flavia Mihașan, fosta „vecina” de la „Neatza cu Rzvan și Dani” de pe Antena 1 a devenit mamica pentru prima oara. Vedeta a adus pe lume un baiețel perfect sanatos. Anunțul a fost facut chiar de Flavia, pe contul ei de Instagram. ”Dintre toate intalnirile din vietile noastre, cea de acum cateva zile…

- Un angajat al unui centru de ecoturism din sudul Vietnamului si-a pierdut ambele brate dupa ce a fost atacat de un tigru caruia incercase sa ii faca o baie, transmite DPA, preluata de Agerpres. Vo Thanh Quoi, un angajat de 49 de ani al centrului de ecoturism Thanh Canh din provincia Binh Duong, a fost…

- Un barbat fara un picior a fost printre primii votanti la o sectie din satul Poienita, comuna valceana Golesti. Gestul sau de a veni in carje i-a impresionat pe toti cei prezenti, cu atat mai mult cu cat, data fiind situatia sa medicala, ar fi putut beneficia de urna mobila.

- Sambata, 18 mai, la Liceul ,,Grigore Moisil” s-a petrecut un eveniment cu o incarcatura emoționala deosebita: revederea absolvenților promoției 1979, adica o reintalnire dupa implinirea a 40 de ani de la absolvirea liceului. Revederi au mai fost, dar aceasta a avut ca moment unic lansarea unei carți…

- Au mai ramas doua saptamani pana la Pastele Blajinilor, iar moldovenii au luat cu asalt pietele pentru a cumpara pomeni. La mare cautare sunt vesela, prosoapele, lenjeria de pat si florile artificiale. "Cat costa acesta ? -50 de lei.

- Simona Halep (2 WTA) a adus Romaniei primul punct in confruntarea din Fed Cup cu Franța, de la Rouen, dupa victoria in fața Kristinei Mladenovic (66 WTA), scor 6-3, 6-1. Roxana Fleșeru, jurnalista experimentata a departamentului „Sporturi" GSP, a asistat la infruntare și s-a transpus in pielea Simonei…