Stiri pe aceeasi tema

- Flavia Mihasan se bucura din plin de aceasta perioada a vietii. Este insarcinata si urmeaza sa devina mama pentru prima data, insa pana la marele moment se pozeaza tot mai des su burta de gravida la vedere.

- Alina Pușcaș a publicat pe contul de socializare, prima imagine cu burtica de gravida. Vedeta așteapta cu nerabdare și iși țina in brațe cel de-al treilea copil. Alina Puscas mai are doi copii, o fetita si un baietel, iar cei doi urmeaza sa primeasca in viata lor si pe cel de-al treilea copil al familiei.…

- Andreea Balan și-a etalat burtica de gravida intr-o fotografie postata pe contul sau de Instagram. Artista este insarcinata cu cel de-al doilea copil al sau. Cantareața Andreea Balan urmeaza sa devina mamica pentru a doua oara peste doar cateva luni. Vedeta se afla in cea de-a 32-a saptamana de sarcina.…

- Lavinia Pirva urmeaza sa devina mama pentru prima data și este cum nu se poate mai fericita. Vedeta se bucura de o vacanța de vis alaturi de soțul ei, Ștefan Banica, iar astazi, bruneta le-a aratat fanilor sai pentru prima data, burtica de gravida.

- De cand a aflat ca urmeaza sa devina mama, Carmen Simionescu este in culmea fericirii. Vedeta s-a pozat recent intr-o costumație care ii ascunde burtica. Carmen Simionescu face pași spre al doilea trimestru de sarcina, cel in care burtica se face tot mai mare și vizibila. Ea s-a pozat recent cu o ținuta…