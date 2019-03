Flavia Mihașan inca se bucura de statutul de vedeta obținut dupa ce a fost angajata pentru postul de asistenta in emisiunea „Neatza cu Razvan și Dani” de la Antena 1. Tanara, care urmeaza sa nasca, a primit gratis o mulțime de lucruri pentru bebelușul ei. Imediat dupa ce a intrat in concediu prenatal, pe 1 martie, Flavia a inceput sa umble dupa lucruri pentru baiețelul ei ce urmeaza sa vina pe lume in scurt timp. Blonda nu a avut nevoie de un buget mare pentru ca cele mai costisitoare lucruri au fost primite de vedeta pe gratis. Mai exact pe barter: ea primește lucrurile și le face puțina reclama…