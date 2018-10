Stiri pe aceeasi tema

- Anul acesta, Flanco organizeaza cel mai mare Black Friday din istoria companiei, in perioada 26 octombrie – 19 noiembrie. Retailerul va oferi reduceri de pana la 80% la peste 700.000 de produse, in 131 de magazine din 93 de orașe ale Romaniei, precum și online, pe www.flanco.ro. “Și in aceasta ediție…

- Campionul de Formula 1, Michael Schumacher, va implini in luna decembrie cinci ani de cand a suferit accidentul de la ski, din cauza caruia a paralizat. Fostul sau manager, Willi Weber, a vorbit despre situatia in care se afla marele pilot si a declarat ca nu mai crede in revenirea...

- Pentru agricultori este o perioada grea. Campania de toamna are nevoie nu doar de personalul propriu, ci și de ajutorul unor zilieri. Aceștia din urma se gasesc in general greu, din mai multe motive. „In perioada asta sunt greu de gasit pentru ca au... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Campioana României a întrerupt seria partidelor fara victorie și s-a impus din singurul șut pe spațiul porții. Tucudean a fost din nou salvator si a înscris în minutul 69 singurul gol al partidei. A fost singura ocazie a campioanei, în timp ce sibienii au ratat din aproape…

- Desi Ministerul Sanatatii anunta ca incepand cu 15 septembrie, vaccinul antigripal va fi distribuit catre directiile de sanatate publica, medicii de familie sustin ca abia ce au primit solicitarea de a face cartografierea persoanelor care urmeaza sa fie imunizate gratuit.

- Capitanul nationalei de fotbal a Romaniei, Vlad Chiriches, accidentat in meciul cu Muntenegru, din Liga Natiunilor, va fi indisponibil circa sase luni din cauza unei rupturi a ligamentului incrucisat anterior de la genunchiul stang, a anuntat clubul italian Napoli, la care joaca fundasul. …

- Vreme instabila in toata țara: pe cat de cald va fi, pe atat de violente vor fi și ploile care vor aparea ca din senin! Meteorologii ne anunța ca aceasta instabilitate atmosferica se va menține pe parcursul intregii zile, mai ales ca avem deja o avertizare meteo de ploi, vijelii și caderi de grindina,…