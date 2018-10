Stiri pe aceeasi tema

- VIDEO! A dat foc vegetației, iar flacarile s-au extins. Intervenție de 5 ore a pompierilor argeșeni. 30 de tone de plante furajere au ars aseara in incendiul din comuna argeșeana Baiculești, in Valea lui Enache. Se pare ca proprietarul a dat foc vegetației uscate, iar flacarile s-au extins din cauza…

- Pompierii din cadrul Detașamentului ” Capitan Marchiș Adrian” Baia Mare au intervenit astazi in zorii zilei pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la acoperișul unei anexe gospodarești in localitatea Lapușel. Pentru lichidarea incendiului pompierii baimareni au intervenit cu trei autospeciale de lucru…

- Pompierii ISU Buzau intervin, la aceasta ora pentru stingerea unui incendiu de proportii care a cuprins o suta de tone de furaje, in apropierea unei stane. Focul si fumul pot fi observate de la iesirea din municipiul Buzau, aflat la o distanta de cativa kilometri. Focul se manifesta la depozitul de…

- Pompierii au intervenit luni cu sapte autospeciale pentru stingerea unui incendiu produs la acoperisul a doua locuinte lipite din localitatea Tunari, pe str. Mihai Eminescu, au anuntat oficiali ai ISU Bucuresti Ilfov citati de Agerpres.ro. Focul a afectat o suprafata de 500 mp. Momentan nu au fost identificate…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta al Judetului Prahova au fost solicitati in aceasta dupa amiaza sa intervina pentru stingerea unui incendiu ce a cuprins un depozit de cherestea din comuna Stefesti judetul Prahova. Potrivit ISU Prahova, incendiul se manifesta pe o suprafata…

- Doua gospodarii s-au facut scrum la Sudrias in noaptea de sambata spre duminica. Pompierii din Lugoj si Faget au fost solicitati sa intervina in jurul orei 1, astfel ca mai multe echipaje au plecat spre localitatea din comuna Traian Vuia. Focul se manifesta violent la sosirea salvatorilor si, in ciuda…

- Un incendiu violent a cuprins sediul Episcopiei Greco-Catolice din Oradea. Flacari uriașe au devastat acoperișul Palatului Episcopal din Piața Unirii. Pompierii au intervenit pentru a stinge focul. Focul a cuprins tot acoperișul Palatului Episcopal din Oradea, iar unul dintre turnurile cladirii, de…

- Pompierii intervin in aceasta dupa-amiaza (azi, 12 august) la stingerea unui incendiu de vegetatie. Focul se intinde pe aproximativ 1 ha. Interventia are loc in Bercu Rosu. Incendiul este localizat, iar in momentul de fata se actioneaza pentru identificarea eventualelor focare. Vom reveni cu detalii.