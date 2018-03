Stiri pe aceeasi tema

- Astrofizicianul britanic Stephen Hawking a murit la varsta de 76 de ani, a anuntat un purtator de cuvant al familiei, citat de agentiile internationale de presa. El a incetat din viata in liniste la locuinta sa din Cambridgew in primele ore ale zilei de miercuri.AGERPRES/(AS - editor:…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența Alba a fost solicitat sa intervina, marți in jurul orei 11.30, la un apartament de pe strada Arnsberg din Alba Iulia, unde locuiește o persoana in varsta. Aparținatorii acesteia au apelat serviciul de urgența dupa ce nu au mai reușit sa ia legatura cu ea. Revenim…

- Un grav accident de circulatie s-a produs pe DN 10, intre localitatile Viperesti si Ciuta. Din primele date, un barbat in varsta de 64 ani, din Galati, care se deplasa cu un autoturism pe DN 10, din directia Brasov catre Buzau, intr-o curba ar fi pierdut controlul asupta autovehiculului, moment in care…

- Actorul britanic de comedie Ken Dodd a decedat la varsta de 90 de ani, la doar doua zile dupa ce se casatorise, potrivit reprezentantului de presa al artistului, informeaza Press Association.

- Un clujean in varsta de 65 de ani a fost gasit inecat intr-un parau. Tragedia a avut loc in comuna clujeana Ciucea, unde un barbat a fost gasit fara viața in albia unui rau. Polițiștii și criminaliștii au efectuat cercetarea la fața locului și au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpa, potrivit…

- Anul acesta se implinesc 40 de ani de la lansarea serialului ''Dallas''. In data de 2 aprilie 1978, personajele legendare ''paseau'' in casele telespectatorilor din Statele Unite. Nu dupa mult timp, productia urma sa fie difuzata in numeroase tari de pe mapamond, inclusiv in Romania.

- Fotbalistul echipei FC Tours, Thomas Rodriguez, în vârsta de 18 ani, a decedat în somn, în noaptea de joi spre vineri, a anuntat site-ul gruparii din Ligue 2. Rodriguez, care evolua pe postul de mijlocas, se afla la FC Tours din sezonul 2016-2017 si juca la…

- Nascut la 18 aprilie 1929, Ion Voinescu a aparat in 20 de meciuri poarta echipei nationale a Romaniei. In cariera sa de senior a jucat pentru Metalul Bucuresti (1948-1950) si pentru CCA - Steaua Bucuresti (1950-1963), castigand de 6 ori titlul si de 5 ori Cupa Romaniei. Pentru meritele sale sportive…

- Joi, 8 martie, de la ora 22.00, la “Guess My Age – Ghicește varsta” este seara dedicata mamelor. O ediție speciala in ceea ce privește concurentele, mama, fiica și bunica, dar și a necunoscuților ai caror varsta va trebui ghicita.

- Ministrul de interne britanic a calificat otravirea fostului spion rus Sergei Skripal, in Salisbury, drept o tentativa de omor „nerusinata si iresponsabila”, scrie The Guardian. Intr-un discurs in Camera Comunelor, Rudd a spus ca Sergei Skripal, in varsta de 66 de ani si fiica sa, Yulia, in varsta…

- Ministrul Agriculturii l-a intalnit pe Raul Stefu, un baiat de 11 ani, in comuna Bradu, judetul Sibiu, unde a participat la o distributie de animale in cadrul programului "Porci gratis". Copilul i-a spus ministrului ca este cel mai tanar fan si, totodata, critic al sau. In acest context, Raul…

- (update 13:52) Un dintre victimele accidentului de pe Ștefan cel Mare a decedat in drum spre spital. Este vorba de o femeie in varsta de 54 de ani. Potrivit oamenilor legii, șoferul, in varsta de 38 de ani a fost spitalizat in stare grava cu multiple traumatisme. (12:47) Accident violent pe bulevardul…

- Munir Mohammed, solicitant de azil in Regatul Unit, a fost condamnat joi la inchisoare pe viata, din care va executa minimum 14 ani, iar Rowaida El Hassan, pe care o cunoscuse prin intermediul unui site matrimonial pentru musulmani, la 12 ani de inchisoare, pentru intentia de a comite un atentat…

- Celebrul violonist de jazz de origine franceza Didier Lockwood a murit duminica in urma unei crize cardiace, la Paris, la varsta de 62 de ani, lasand un mare gol mare pe scena muzicala din Franta si din strainatate, informeaza luni AFP. "Sotia sa, cele trei fiice, familia, agentul, colaboratorii si…

- "Majestatea Sa printul Henrik a decedat in somn, marti 13 februarie, la ora 11.18 pm, la Palatul Fredensborg. Majestatea Sa Regina si cei doi fii i-au fost alaturi", arata comunicatul publicat de Casa Regala a Danemarcei. Printul Henrik s-a casatorit cu Margrethe in 1967, convertindu-se la literanism.…

- Tanara in varsta de 17 ani care a suferit luni dupa-amiaza arsuri pe 90% din suprafata corpului in urma unui incendiu a decedat la Sectia UPU a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Brasov, a declarat prefectul Brasovului, Marian Rasaliu pentru Agerpres. Initial, s-a solicitat interventia unui elicopter…

- F. T. Opt indivizi au fost reținuți de catre polițiștii de la IPJ Prahova, fiind cercetați pentru tulburarea ordinii și liniștii publice, in urma unei incaierari generale in care protagoniste au fost doua familii de romi, care a avut loc la Dumbravești, in seara zilei de duminica. De altfel, in altercația…

- Jucatorul echipei Indianapolis Colts Edwin Jackson a decedat la varsta de 26 de ani, dupa ce a fost lovit, duminca, de o masina condusa de un sofer fara permis si banuit a fi fost baut, informeaza nfl.com.Politia statului Indiana a anuntat ca Jackson era pasager intr-un autovehicul Lincoln…

- Fostul baschetbalist american Rasual Butler, care a purtat culorile echipelor Miami Heat si San Antonio Spurs, in NBA, si sotia sa, cantareata Leah LaBelle, si-au pierdut viata intr-un accident rutier, miercuri dimineata, la Los Angeles, au anuntat autoritatile, citate de AFP. Butler,…

- Fondatorul celebrei companii Ikea, Ingvar Kamprad, a murit , sâmbata, la vârsta de 91 de ani, în casa sa din Smaland, a anuntat compania, citata de BBC.Compania a transmis ca Ingvar Kamprad "a murit pasnic la domiciliu, în data de 27 ianuarie", adaugând ca…

- Verestoy Attila, patronul echipei de handbal HC Odorhei, a decedat azi, la varsta de 63 de ani, din cauza unor probleme medicale severe. Senatorul UDMR era internat de cateva zile intr-un spital din Capitala. Verestoy Attila era unul dintre cei mai bogati politicieni din Romania. El a sustinut in ultimul…

- Romanciera americana Ursula K. Le Guin, considerata unul dintre cei mai importanti autori de literatura SF din lume, a murit luni, la varsta de 88 de ani, a anuntat, marti, familia ei pe contul sau oficial de Twitter, transmite AFP.

- Americanca Naomi Parker Fraley, care a inspirat cu bandana sa rosie in buline posterul ''We Can Do It!'', devenit emblema mai multor generatii de lupta feminista, a decedat sambata la varsta de 96 de ani, informeaza AFP. Dedicat muncii femeilor in timpul celui de-al Doilea…

- In varsta de 18 ani, acesta era un consumator cronic de astfel de substanțe, parinții marturisindu-le medicilor ca deprinsese acest viciu inca de la varsta de 14 ani. Personalul medical al Spitalului Județean de Urgența Buzau a fost martor neputincios al unei noi drame provocate de consumul de etnobotanice.…

- Scriitorul britanic Peter Mayle, autorul best-sellerului ''Une annee en Provence'' (''Un an in Provence''), a incetat din viata joi, al varsta de 78 de ani, a precizat editorul sau francez, potrivit AFP. ''Anuntam cu imensa tristete moartea lui Peter…

- Paul Bocuse, supranumit "papa" gastronomiei franceze pe care a reprezentat-o cu atata maiestrie in intreaga lumea, a murit la 91 de ani, potrivit unui mesaj postat sambata pe Twitter de ministrul francez de interne Gerard Collomb si citat de AFP, transmite Agerpres.

- Carla Marangoni, cea mai batrana medaliata olimpica din lume, a incetat joi din viata la Pavia, in nordul Italiei, la varsta de 102 ani, a anuntat Comitetul olimpic italian (CONI), potrivit Agerpres.Marangoni a cucerit o medalie de argint la gimnastica artistica cu prilejul JO 1928 de la Amsterdam,…

- Doua persoane, printre care un copil in varsta de cinci ani, a murit in luna ianuarie din cauza rujeolei in Ucraina, o tara afectata de un focar al acestei maladii, unde rata de vaccinare ramane printre cele mai scazute din Europa, au declarat miercuri autoritatile locale, citate de AFP. …

- Un barbat in varsta de 69 de ani din localitatea bistriteana Suplai si-a pierdut viata, in noaptea de luni spre marti, in urma unui incendiu care i-a cuprins casa de lemn in care locuia, dar si imobilul invecinat, potrivit datelor comunicate de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bistrita-Nasaud.…

- Solista formatiei irlandeze de muzica rock The Cranberries, Dolores O’Riordan, a decedat la varsta de 46 de ani, conform postului de televiziune irlandez RTE, informeaza luni Reuters. Decesul artistei a survenit brusc in Londra, noteaza RTE. Agentul ei de presa a confirmat stirea in cadrul unei comunicat…

- Stephen Hawking, care a implinit luni 76 de ani, a facut o paralela poetica intre depresie si gaurile negre in urma cu doi ani. Fizicianul i-a incurajat pe toti cei care se confrunta cu aceasta boala afirmand ca nu reprezinta „o inchisoare eterna“ si ca nu trebuie sa renunte, pentru ca intotdeauna exista…

- Muzicianul Ray Thomas, unul dintre membrii fondatori ai formatiei britanice The Moody Blues, a decedat la vârsta de 76 de ani, conform unui anunt dat publicitatii duminica de casa sa discuri, citat de AFP. Flautist, solist si compozitor, Ray Thomas a murit joi în locuinta sa din Surrey,…

- Copilul in varsta de doi ani si patru luni disparut de acasa a fost gasit decedat la aproximativ 1.200 de metri de casa, a declarat pentru AGERPRES, sambata, purtatorul de cuvant al IPJ Suceava, Ionut Epureanu. ”Am gasit acum copilul, decedat. N-are nicio urma, nu-i muscat de nimic. Cred ca-i mort din…

- Un copil in varsta de de 2 ani din localitatea suceveana Mitocu Dragomirnei a decedat in Sectia de Anestezie Terapie Intensiva (ATI) din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) Suceava. Purtatorul de cuvant al SJU Suceava, Mihai Ardeleanu, a declarat pentru AGERPRES, vineri, ca exista suspiciuni…

- Scriitorul israelian de origine romana Aharon Appelfeld, una dintre vocile cele mai importante ale literaturii israeliene, supravietuitor al Holocaustului, a decedat in timpul noptii la varsta de 85...

- O serie de atacuri cu cuțitul care au avut loc miercuri într-un oraș irlandez s-au soldat cu moartea unui om și ranirea altor doi. Poliția suspecteaza un atac terorist. Autoritatile irlandeze investigheaza daca înjunghierea mortala a unui japonez, într-o serie de atacuri…

- Politistii efectueaza cercetari intr-un dosar penal pentru ucidere din culpa, braconaj cinegetic si nerespectarea regimului armelor si munitiilor, dupa ce un barbat in varsta de 51 de ani din Giurgiu a fost gasit decedat pe un lac din localitatea Stanesti."Un barbat civil, in varsta de 51…

- Un tanar in varsta de 24 de ani, din Capreni, nu a adaptat viteza și intr-o curba a pierdut controlul direcției, a intrat cu autoturismul pe contrasens și a acroșat doi pietoni care mergeau pe marginea drumului. Unul dintre aceștia, un barbat, in varsta de 49 de ani a murit pe loc, iar o batrana…

- UPDATE: Soferul Opelului este un barbat de 35 de ani, fratele preotului din localitate. Range Roverul era condusnde o șoferița in varsta de aproximativ 30 de ani. UPDATE 14:46: In eveniment sunt implicate un Opel și un Range Rover. Barbatul [...] citește mai mult Post-ul UPDATE: Imagini de la accident…

- Ralph Carney a murit pe 16 decembrie, in Portland. El si-a inceput cariera la mijlocul anilor 1970 si a colaborat, pe langa Tom Waits, cu nume ca B-52s, St. Vincent, The Black Keys si a intrepretat tema din serialul animat „Bojack Horseman", produs de Netflix, pe care a compus-o impreuna cu nepotul…

- Un biciclist din Liesti, in varsta de 56 de ani a fost accidentat de un autoturism si a decedat. S-a intamplat la Liesti, duminica seara, 17 decembrie 2017. Un echipaj al Serviciului Judetean de Ambulanta Galati a intervenit. "Din pacate leziunile suferite in urma impactului au fost incompatibile cu…

- Barbatul in varsta de 67 de ani accidentat la Barsesti in aceasta dupa-amiaza a murit in urma cu putin timp la spital. Articolul Barbatul accidentat la Barsești a DECEDAT! apare prima data in GorjDomino - cotidian local! .