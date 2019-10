Braconaj în Delta Dunării. Cătălin Ţibuleac: Apelăm la populația locală. Braconierii există

”Din păcate am ajuns în 2019 unde resursa piscicolă a scăzut și până la urmă viața îți arată că nu e ok ce se întâmplă și trebuie să schimbi ceva. Am avut discuții cu asociațiile de pescari și federațiile… [citeste mai departe]