Fiul unui preot din Buzau vrea sa “atinga” stelele intr-un mod aparte fata de tatal sau! El este calificat la Etapa Nationala de Astronomie si Astrofizica, 2018

- Polițiștii din Teleorman au deschis un dosar penal, dupa ce o eleva din Alexandria a fost batuta de o colega, fara ca nimeni sa opreasa violențele. Dovada stau imaginile care au fost filmate pe o strada și publicate de martori pe rețelele de socializare. Cele doua adolescente sunt eleve in clasa a IX-a,…

- INTELIGENT…Razvan Honcu, elev in clasa a XII-a la Liceul “Stefan Procopiu”, va reprezenta judetul Vaslui la etapa nationala a Olimpiadei de Astronomie si Astrofizica. Aceasta se va desfasura in intervalul 2-5 februarie 2018, la Gura Humorului, judetul Suceava. Indrumat de prof. Leonas Dumitrascu, Razvan…

- Parca a intrat in pamant. O eleva in varsta de 17 ani, din municipiul Buzau, a fost data in urmarire generala dupa ce parinții au sesizat dispariția ei de la domiciliu in cursul zilei de ieri. Minora se numește Minea Nicoleta Daniela și este eleva in clasa a XI-a la Liceul Teoretic „Alexandru Marghiloman”…

- In fiecare unitate de invatamant din Buzau se va desfasura proiectul „Ora de istorie pentru Centenar”, pe parcursul intregului an scolar. Programul a debutatla Liceul Teoretic „Alexandru Marghiloman”. Ideea proiectului Ora de Istorie a pornit la Buzau si ca urmare a unui sondaj de opinie pentru stabilirea…

- Vineri, la ora 10:00, la Liceul Teoretic „Alexandru Marghiloman” din municipiu va avea loc prima „Ora de Istorie pentru Centenar”, parte a unui program amplu de sarbatorire a o suta de ani de la Marea Unire. Evenimentul este organizat de Primaria municipiului Buzau și se va desfașura, anul acesta, in…

- In perioada 2-5 februarie, Colegiul „Alexandru cel Bun" Gura Humorului va gazdui Olimpiada Nationala de Astronomie si Astrofizica, eveniment de amploare la care vor participa circa 200 de elevi de gimnaziu si liceu din toata tara, profesori insotitori, reprezentanti ai Ministerului ...

- La Colegiul "Alexandru cel Bun" din Gura Humorului, anul calendaristic nu se poate incheia oricum. Ca in fiecare an, luna decembrie traiește agitația, freamatul și pregatirile "Spectacolului Caritabil", inițiativa a Consiliului Elevilor, și ale spectacolului oferit ...

- Luna decembrie reprezinta un moment de bilant, un moment in care incercam sa fim mai buni, un moment in care oferirea de daruri aduce multa bucurie atat pentru cei care ofera, cat si pentru cei care primesc daruri. Toata lumea se pregateste pentru sarbatoarea de Craciun. Craciunul e credinta, ...

- Chiar inainte ca vacanta de iarna sa-si intre in drepturi, Colegiul „Alexandru cel Bun" Gura Humorului a gazduit cea de-a V-a editie a Concursului de Dezbateri Academice „Bucovina Open", competitie adresata elevilor de liceu din judetul Suceava.Fiecare dezbatere a presupus o ...

- Scoala Militara de Maistri Militari si Subofiteri a Fortelor Aeriene „Traian Vuia“ Boboc, cu sediul in Boboc, comuna Cochirleanca, judetul Buzau, din cadrul Ministerului Apararii Nationale organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiei contractuale de executie,…

- La Liceul teoretic cu predare in limba maghiara din Gherla s-a desfasurat marți, 19 decembrie, prima activitate din cadrul proiectului de parteneriat “Glasul prieteniei”. Proiectul implica elevi si profesori de la Scoala Gimnaziala Nr. 1, respectiv Liceul Teoretic cu Predare in Limba Maghiara. In activitate…

- La nivelul județului a fost declanșat planul roșu de intervenție, intrucat șase persoane au fost ranite, iar alte trei au suferit atacuri de panica. Momente de panica in aceasta dupa-amiaza la Scoala Generala Numarul 1 din Buzau, dupa ce o mașina a intrat in plin intr-un grup de parinți care iși…

- Marti, 12 decembrie 2017, in prezenta primarului Mircia Gutau si a viceprimarilor Carmen Preda si Eusebiu Veteleanu, a avut loc inaugurarea lucrarilor de modernizare a locului de joaca de la Gradinita ”Dumbrava Minunata” din zona Calea lui Traian – Sud. Pe o suprafata reabilitata de aproximativ 370…

- "Am crescut de mic cu acest instrument in casa pentru ca unchii mei sunt profesori de muzica. M-a atras clarinetul pentru sunetele armonioase pe care le poate scoate și de trei ani m-am inscris la Școala de Muzica și Arte Plastice 'Victor Karpis' din municipiul Giurgiu unde studiez clarinetul. Chiar…

- Cea de-a IV-a ediție a Targului de Craciun, eveniment caritabil organizat la Școala Gimnaziala Nr. 1 Suceava, a adunat laolalta zeci de mesageri ai generozitații, toți pledand pentru o cauza comuna, aceea de a ajuta copii nevoiași.Targul caritabil a avut loc marți, in aula colegiului, responsabili ...

- O soferița din Buzau a pierdut controlul volanului și a ajuns cu roțile in sus chiar in rondul de la Orizont, la ieșirea din oraș spre Maracineni. Atat ea, cat și prietenul ei au iesit teferi din mașina. Revenim cu [...] citește mai mult Post-ul ULTIMA ORA! Accident spectaculos in rondul de la Orizont…

- Cateva mii de vizitatori au participat joi, intr-un mall din Buzau, la Expoziția interactiva Armata 2017 organizata cu ocazia sarbatoririi Zilei Naționale a Romaniei la inițiativa Diviziei 2 Infanterie "Getica". Participanții, în special copiii, au tras cu instalații…

- Avand in vedere ca județul Brașov se afla sub Cod Portocaliu de ninsori abundente si viscol, pompierii și autoritațile locale sunt pregatite sa intervina, daca va fi cazul. Potrivit Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta (IGSU), peste 3.500 de pompieri sunt pregatiti sa intervina in toate…

- Politistii locali au desfasurat pe raza municipiului Buzau, in perioada 20-26.11.2017, o serie de actiuni, in vederea asigurarii unui climat de ordine si liniste publica, respectarea curateniei pe domeniul public, precum si depistarea conducatorilor de autovehicule care nu manifesta o buna conduita…

- Potrivit ANM, in Maramureș, nordul Moldovei și al Transilvaniei și in zona de deal din regiunile vestice, trecator se vor semnala precipitații mixte. De asemenea, incepand de luni, de la ora 16:00, pana marți – ora 16:00, este Cod galben de ploi insemnate cantitativ, intensificari…

- Un numar de 26.830 de locuri de munca sunt vacante la nivel national, cele mai multe fiind in Bucuresti si in judetele Prahova, Arad si Sibiu, iar cele mai putine in Suceava, Vrancea si Bacau, potrivit datelor Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM). Citeste si Lidl face…

- Potrivit unitatii de invatamant, Sorina Andrei, eleva in clasa a XI-a, si Radu Zevri, elev in clasa a XII-a la Liceul Teoretic International de Informatica au obtinut punctajul maxim de 800 de puncte la probele sustinute in cadrul testelor SAT (Scholastic Assessment Test). Radu Zevri a sustinut…

- Polițiștii locali au depistat, in zona pieței centrale “Av.Stan Sararu” din municipiul Buzau, doua persoane, in timp ce transportau si intentionau sa comercializeze tigari nefiscalizate. In urma verificarilor efectuate de catre polițiștii locali, asupra celor doua persoane au fost gasite un numar de…

- Circulatia auto pe drumul national 2 C Buzau - Slobozia a fost inchis din cauza unui TIR rasturnat. Autocamionul este incarcat cu azot. Din TIR au loc scurgeri de combustibil si exista riscul producerii unui incendiu.

- Perfomanata pentru fotbalul judetean! Selecționata județului Buzau a reușit astazi calificarea in finala Cupei Regiunilor dupa ce a terminat la egalitate scor 1-1, cu selecționata județului Brașov. In jocul tur la Brașov scorul a fost 2-2.

- De la 2018 elevi in 2002, la 450, in 2017. De la o chirie a spațiului de 660 de dolari pe luna, la 110.000 de dolari pe an. Masa zilnica a elevilor, blocata la așa-zisa „vama transnistreana”. Șicanele separatiștilor, zilnice. Sunt cateva dintre problemele grave cu care Liceul Teoretic „Alexandru cel…

- Angajatorii spanioli ofera 800 de locuri de munca, in domeniul agricol, dintre care 200 de posturi pentru cupluri si 400 de locuri de munca pentru femei cu varsta cuprinsa intre 18-50 de ani. Durata contractelor de munca este de aproximativ 3 luni cu data estimata de incepere 15 februarie 2018 si salariul…

- Investitorul privat care construiește un nou magazin Kaufland in Bariera Ploiești a anunțat ca va amenaja un sens giratoriu, pe care il va dona, ulterior, municipalitații. Firma care realizeaza chiar in aceasta perioada construcția celui de-al doilea magazin Kaufland din [...] citește mai mult Post-ul…

- Potrivit AJF, in weekendul trecut s-au desfasurat meciurile de fotbal din Cupa Regiunilor faza semifinala, competiție destinata selecționatelor județene. In manșa tur selectionata judeteana a Brașovului a jucat cu echipa omoloaga din Buzau, scorul la finalul partidei fiind: 2-2.

- Trei accidente rutiere s-au produs simultan, doua pe raza municipiului Buzau, iar cel de-al treilea, pe DN 2 C, intre Costesti si Gheraseni, vineri seara. Primul accident s-a produs la iesirea din Buzau catre Ploiesti, in apropierea benzinariei Lukoil. Se pare ca o soferita a derapat si a provocat un…

- In perioada 29.10 – 4.11.2017, un grup de 4 cadre didactice de la Scoala Gimnaziala Nr. 1 Lunca Cetatuii a participat la cursul Preventing Early School Leaving, derulat in Ljubljana, Slovenia. Acesta constituie al doilea flux, din cele 4, implementate in cadrul proiectului de mobilitate pentru cadrele…

- In data de 8 noiembrie, la Scoala Gimnaziala Nr. 1 din Suceava s-a desfasurat una dintre etapele proiectului „Capcanele micului ecran", in care au fost implicati aproximativ 100 de elevi, coordonati de prof. Mihaela Rusu, prof. Anca Caldarus, prof. Maria Ienache, prof. Liliana ...

- Cei noua elevi humoreni bursieri ai programului "Rugby pentru toti copiii" 2017, care beneficiaza de finantare pe perioada unui an pentru taxele de Cazare si masa in cadrul Colegiului "Alexandru cel Bun" Gura Humorului, s-au intalnit, pe 2 noiembrie, intr-o locatie plina de ...

- Internetul i-a ajutat pe elevii si profesorii Liceului de Arta din Buzau sa realizeze ceea ce niciun sofer n-a mai vazut vreodata in Romania! Mai precis, o trecere de pietoni tridimensionala!

- Un grav accident rutier produs marți dimineața, in Buzau, s-a soldat cu moartea unui biciclist in varsta de 45 de ani, tatal a trei copii minori. Șoferul vinovat a primit mandat de arestare pentru o perioada de 30 de zile. Stranie coincidența, spun apropiații victimei: Nicolae Prahoveanu a murit la…

- Fostul ministru al Internelor, Cristian David, așteapta, marți, prima decizie in dosarul in care este judecat pentru ca ar fi primit 500.000 de euro mita pentru a-și folosi influența in emiterea unui titlu de proprietate asupra unui teren de 15 hectare in Buzau. Instanța suprema a amanat pentru , marți,…

- O eleva de clasa a IX-a, din Gura Humorului, a fost batuta de patru colege de liceu, care au lovit-o cu pumnii și picioarele. Filmarea a fost postata pe Facebook și preluata de cotidianul local Monitorul de Suceava. Potrivit acestuia, incidentul violent a avut loc la Colegiul „Alexandru cel Bun”. In…

- Trei persoane, intre care si doi copii, au fost ranite luni dimineata pe DN2B, in zona comunei Galbinasi, dupa coliziunea unui autoturism cu o autocisterna. Conform politiei, de vina este o femeie de 32 ani, din Galbinasi, aflata la volanul autoturismului, care circula cu viteza pe carosabil umed.

- Cristian Ardeleanu, elev la Școala nr. 11 din Buzau, a obținut locul trei și medalia de bronz la junior la Olimpiada Internaționala de Astronomie care s-a desfașurat in perioada 27 octombrie – 4 noiembrie, in China. Cristian a fost coordonat de profesorii Ilie Danuț și Ticuța Iftime. La olimpiada, echipa…

- Scandal cu pumni si picioare la un liceu din Gura Humorului. O eleva a fost rupta in bataie de colegele sale in plina strada. Incidentul incredibil s-a petrecut in fata Colegiului 'Alexandru cel Bun' din Gura Humorului.

- O acțiune a polițiștilor locali din Buzau prin barurile și salile de joc a dus la depistarea mai multor elevi chiulangii. Este vorba despre 24 elevi dintre care 9 elevi absentau de la cursuri nejustificat. Polițiștii locali urmeaza sa anunțe conducerea școlilor unde invața chiulangii. Totodata, și parinții…

- Asociatia “ViitorPlus”, cu sustinerea TenarisSilcotub, a anuntat inceperea celei de-a VIII-a editii a programului de educatie non-formala si extrascolara ecOprovocarea, care incurajeaza leadership-ului si protejarea naturii in randul tinerilor. Programul continua și in anul școlar 2017-2018 in sase…