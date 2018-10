Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de 18 ani din Chisinau, care este fiul unui sef de directie de la Politia de Frontiera, s-a impuscat mortal din arma tatalui sau in seara de miercuri, 24 octombrie, in apartamentul in care locuia, situat pe strada Albisoara.

- Caz incredibil aseara la Chișinau. Un tanar in varsta de numai 18 ani, baiatul unui șef de la Poliția de Frontiera, s-a sinucis accidental cu arma tatalui sau, a anunțat publika.md . Tragedia s-a petrecut intr-un apartament de pe strada Albișoara, din Chișinau. Arma era pusa intr-un seif și copiii știau…

- Un angajat al Poliției de Frontiera s-a sinucis in timp ce era la serviciu. Acesta a fost gasit intr-una dintre anexele de la vama Petea. Polițiștii de frontiera l-au cautat toata ziua și l-au gasit in jurul orei 16.00, conform presasm.ro. Se pare ca barbatul s-a sinucis din motive legate de serviciu,…

- Tragedie in Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) de la Petea, aflat in administrarea Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera (ITPF) Sighetu Marmatiei. Duminica, 14 octombrie, la orele dupa amiezii, un angajat civil in cadrul institutiei si-a pus capat zilelor. El s-a spanzurat in proximitatea…

- CLIPA de PANICA la FRONTIERA! Un politist de frontiera s-a sinucis in timp ce era in misiune. Barbatul de 44 de ani s-a impuscat in cap Un politist de frontiera a murit in noaptea de joi spre vineri, in timpul serviciului. Potrivit Romania TV , agentul de politie a decis sa isi puna capat zilelor,…

- Este nebunie, in acest sfarșit de saptamana, la punctele de trecere a frontierei din vestul țarii. Asta pentru ca mulți dintre romani se intorc la munca in strainatate, dupa concediul petrecut in țara. Potrivit aplicației de monitorizare a traficului la granița, realizata de Poliția de Frontiera, timpii…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere al Frontierei Giurgiu au descoperit peste 4.200 articole textile, incalțaminte și parfumiuri, susceptibile a fi contrafacute, pe care sase cetațeni au incercat sa le introduca ilegal in țara. In ultimele 24 de ore, polițiștii de frontiera din cadrul…

- Aseara, polițiștii de frontiera de la Sectorul Vicovu de Sus au confiscat mai multe colete care conțineau 5.740 de pachete de țigari, in cuantum de 67.100 de lei. Coletele au fost introduse in țara de trei persoane. La vederea polițiștilor de frontiera, contrabandiștii au abandonat marfa și au fugit…