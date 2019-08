Stiri pe aceeasi tema

- Un nou scandal urias vizeaza Politia Romana. O femeie ar fi fost omorata in timp ce agentii se aflau chiar la usa ei! S-a intamplat noaptea trecuta, in Capitala. Vecinii femeii care a fost ucisa de fiul sau sustin ca atunci cand au ajuns primele echipaje, femeia inca traia, iar tipetele ei se auzeau…

- Noi probe gasite in Caracal ar putea dovedi ca Gheorghe Dinca a facut mai multe victime. Din masina si locuinta ucigasului, anchetatorii au ridicat mai multe fire de par de culori diferite. Specialistii urmeaza sa stabileasca cui apartin.

- Medicii Spitalului Universitar de Urgenta din Bucuresti au anuntat ca au reusit extirparea unei tumori faciale, ce se dezvolta de mai bine de 50 de ani, a unei paciente in varsta de 95 de ani, veterana de razboi si fosta asistenta.

- Suparat ca a fost parasit de iubita, barbatul in varsta de 46 de ani și-a dat foc, sub privirile șocate ale celor 4 copii ai sai. Fetița cea mare a strigat disperata dupa ajutor. Barbatul a fost transportat de urgența la spital. Fata cea mare, in varsta de 12 ani a fost cea care a strigat dupa ajutor,…

- Multumire, incurajare si binecuvantare donatorilor de sange! Ziua de 14 iunie este celebrata in toata lumea ca Zi Mondiala a Donatorului de Sange, fiind una dintre cele opt campanii oficiale de sanatate publica marcate de Organizatia Mondiala a Sanatatii. Cu acest prilej, Patriarhia Romana multumeste…

- DSU si LIDL au lansat programul național “Punct de prim ajutor. Fii salvator!” Joi, 13 iunie, Departamentul pentru Situații de Urgența, cu sprijinul LIDL Romania și al Fundației pentru SMURD au lansat programul național “Punct de prim ajutor. Fii salvator!” pentru educarea populației in acordarea primului…

- O tumoare canceroasa parea singura explicatie plauzibila pentru simptomele ciudate pe care le experimenta o tanara americana de luni de zile, mai ales cand o tomografie a aratat o mica formatiune in lobul frontal stang. Dupa ce un timp s-a confruntat cu insomnii sau, dimpotriva, cosmaruri, Rachel Palma…

- Aplicația elevelor din Oradea pentru stimularea donarilor de sange a pornit de la realitatea ca doar 2% dintre romani doneaza sange și celule stem. Fetele și-au propus ca prin aplicația lor sa sporeasca numarul donatorilor și sa accelereze șansele de viața ale celor in suferința. Aplicația numita BlooDoChallenge…