- Regizorul Alexandru Darie este internat in stare grava la Spitalul Fundeni. Fiul regretatului actor Iurie Darie se afla la terapie intensiva. Alexandru Darie este internat de zece zile la Terapie Intensiva la Institutul Clinic Fundeni din Bucuresti. Starea regizorului, care ar suferi de ciroza si ar…

- Mario Iorgulescu, fiul lui Gino Iorgulescu, președintele Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF), este in continuare in stare critica, la sectia de Terapie Intensiva a Spitalui Elias din București, unde este ținut sub observație de medici.

- Starea lui Mario Iorgulescu este in continuare grava, tanarul fiind internat tot la Terapie Intensiva, a precizat purtatorul de cuvant al Spitalului Elias, Silvius Negoita, pentru Mediafax. „Au aparut niste zvonuri ca, de fapt, el ar fi in stare buna. Nu. Este in stare grava, riscul vital nu a trecut”…

- Ministerul Sanatatii a transmis luni ca doua victime ale atacului de la Spitalul de Psihiatrie Sapoca, dintre cele duse in unitati medicale din Bucuresti, se afla in stare grava. Doua femei se afla la Spitalul Universitar, ambele in Sectia de Terapie Intensiva. Pacienta operata duminica este intubata,…

- ■ starea lui Razvan Cuc nu este grava Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, a fost transportat, luni, la Spitalul Clinic de Urgenta Floreasca, dupa ce a fost implicat intr-un accident rutier, starea sa nefiind insa una grava, au precizat reprezentantii Politiei Capitalei. Ministrul Transporturilor,…

- Cornelia Catanga a fost se afla internata de urgenta la Spitalul Floreasca din Bucuresti, ca urmare a unui stop cardio-respirator, potrivit Romania TV. Sursa citata l-a contactat pe soțul Cornel...