Stiri pe aceeasi tema

- Vaidotas Prunskus, fiul fostului premier lituanian Kazimira Prunskiene, a fost arestat in Lituania intr-un dosar de spionaj in favoarea Rusiei, informeaza presa locala, citata de agenția de știri Tass , potrivit Mediafax.

- Lituanieni avand legatura cu mici partide politice au fost arestati si acuzati de spionaj in favoarea Rusiei anul acesta, a declarat miercuri procurorul general al Lituaniei, Evaldas Pasilis, relateaza...

- Mai mulți activiști politici ai opoziției au fost reținuți in Lituania sub suspiciuni de spionaj in favoarea Rusiei, inclusiv fostul președinte al "Frontului Popular Socialist", Algirdas Paleckis, scrie timpul.md.

- Maria Butina, o fosta agenta rusa acuzata de infiltrare in grupuri politice si de a influenta politica Statelor Unite este asteptata sa pledeze vinovat, in urma unei intelegeri intre avocatii ei si procurorii americani, potrivit documentelor depuse luni in instanta, relateaza Reuters.

- Un inalt functionar al Senatului francez a fost arestat sub banuiala de spionaj in favoarea regimului dictatorial de la Phenian, relateaza marti AFP, informeaza Agerpres.Barbatul a fost retinut duminica seara in cadrul unei anchete lansate in martie de parchetul din Paris, pentru "primirea…

- Un agent de contrainformatii suspectat ca ar fi transmis Rusiei secrete de stat a fost arestat, relateaza cotidianul Kronen Zeitung, citat de Mediafax. Este al doilea caz de acest fel dezvaluit in ultimele zile, dupa ce un colonel in retragere al armatei austriece a fost reținut vineri sub acuzația…

- Parchetul de la Viena desfasoara o ancheta in legatura cu un angajat al Oficiului federal pentru protecția constituției și lupta impotriva terorismului (serviciul de contrainformații al Austriei, BVT) privind suspiciunea de spionaj, potrivit TASS. „Pot sa confirm ca Procuratura din Viena anchetea un…

- Autoritațile din Austria au anunțat reținerea sub acuzația de spionaj a unui colonel in retragere al armatei austriece. Potrivit reprezentantului oficial al Ministerului Apararii al Austriei, Michael Bauer, serviciul de contrainformații militare a descoperit cazul de spionaj cu ajutorul „serviciilor…