Stiri pe aceeasi tema

- Principalul suspect al uciderii romanului Tudor Simionov la Londra este Imran Mostafa Kamel, fiul lui Abu Hamza. Pe langa acuzatiile de omor, Kamel mai este cercetat de Politia Metropolitana de incalare a regimului armelor.

- Principatul suspect in cazul uciderii lui Tudor Simionov, romanul care a devenit erou la Londra, dupa ce s-a luptat cu noua atacatori, a fost arestat astazi. Noi detalii au cutremurat intreaga lume. Presupusul agresor este Imran Mostafa Kamel, fiul lui Abu Hamza, un celebru terorist.

- Pentru un roman de 33 de ani, noaptea de Revelion a fost ultima. Tanarul, fost sportiv de performanta, era agent de securitate in Londra de cateva luni si a fost injunghiat de mai multi barbati care incercau sa intre neinvitati la o petrecere privata. “A fost un erou”, titreaza presa engleza pentru…

- Politia antiterorista britanica a initiat o investigatie dupa ce doua dispozitive explozive improvizate au fost descoperite miercuri intr-un apartament nelocuit din nord-vestul Londrei, informeaza postul Sky News, citeaza mediafax.ro.

- Poliția antiterorista britanica a inițiat o investigație dupa ce doua dispozitive explozive improvizate au descoperite miercuri intr-un apartament nelocuit din nord-vestul Londrei, informeaza postul Sky News. Un bloc de apartamente din zona Harlesden a fost evacuat in cursul operațiunii de…

- Politia antiterorista britanica a initiat o investigatie dupa ce doua dispozitive explozive improvizate au descoperite miercuri intr-un apartament nelocuit din nord-vestul Londrei, informeaza postul Sky News.

- Azi, la emisiunea GSP Live, fostul impresar Bogdan Apostu a relatat cea mai terifianta intamplare din cariera: momentul in care a fost arestat in Israel. "Aveam o viza de munca din precedenta experiența la echipa respectiva care era expirata. Am fost vazut in echipamentul echipei și m-au bagat la…

- Politia bulgara a anuntat ca a retinut pentru 24 de ore un cetatean roman pentru uciderea unei jurnaliste, transmite Reuters. Persoana retinuta in cazul uciderii jurnalistei bulgare Viktoria Marinova nu are calitatea de suspect, transmite Reuters. Jurnalista bulgara de investigatii Victoria Marinova,…