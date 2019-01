Stiri pe aceeasi tema

- Tudor Simionov, 33 de ani, fost canotor al clubului Dinamo, a fost injunghiat cu brutalitate in noaptea de Revelion la un club exclusivist din Londra. Madalina Anghel, cea care urma sa-i devina soție lui Simionov, a postat in cursul zilei un mesaj sfașietor pe contul sau de Facebook: "In noaptea dintre…

- Barbatul care a fost arestat miercuri, 2 ianuarie, fiind suspect de uciderea romanului Tudor Simionov, in noaptea de Revelion, intr-un club din Londra, se numește Imran Mostafa Kamel și are 26 de ani. Acesta este judecat și pentru deținerea de arme cu scopul de a crea panica, dupa ce a produs un alt…

- Imran Mostafa Kamel, in varsta de 26 de ani, a fost inculpat pentru detinere de arme de foc cu intentia de a genera temere. Arestarea sa intervine dupa un incident separat produs in fata Clubului "Fountain House", situat in zona Park Lane, Westminster, unde romanul Tudor S., in varsta de 33 de ani,…

- Imran Mostafa Kamel, fiul clericului islamist Abu Hamza, a fost arestat pentru detinere de arma de foc in una dintre investigatiile declansate dupa uciderea unui cetatean roman in fata unui club din Londra, informeaza postul Sky News.

- Imran Mostafa Kamel (26 de ani) a fost arestat miercuri, fiind suspect de uciderea romanului Tudor Simionov in noaptea de Revelion intr-un club din Londra. In plus, acesta e judecat și pentru deținerea de arme cu scopul de a crea panica, dupa ce a produs un alt incident in dimineața zilei de 1 ianuarie.…

- Sacrificiul unui roman care lucra in Londra i-a impresionat pe oamenii din Marea Britanie. Tudor Simionov, un tanar de 33 de ani, fost sportiv de performanța, lucra ca agent de paza in capitala Marii Britanii și a fost ucis chiar in noaptea de Revelion.

- Criminalul lui Tudor Simionov, romanul considerat erou dupa ce a murit aparandu-și colegii in timpul unui conflict violent in fața unui club din Londra, de Anul Nou, a fost prins, anunța poliția londoneza..Metropolitan Police anunța, intr-un comunicat, ca un tanar de 26 de ani a fost arestat,…

- Poliția britanica a anunțat ca l-a reținut pe principalul suspect al crimei careia i-a cazut victima romanul Tudor Simionov. Incidentul a avut loc in noaptea de Anul Nou, la un club exclusivist din londra, unde Tudor lucra la paza. Metropolitan Police a anunțat, intr-un comunicat, ca un tanar de 26…