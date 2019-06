Stiri pe aceeasi tema

- Un copil de doi ani a supraviețuit miraculos dupa ce a cazut in veceul din curtea casei. Potrivit IGSU, fetita ar fi cazut la o adancime de patru metri. In urma incidentului copilul nu a avut de suferit.

- La data de 19 mai a.c., politisti din cadrul Sectiei 9 Politie Rurala Novaci au fost sesizati prin apelul 112 de un tanar de 26 de ani, din comuna Crasna, cu privire la faptul ca i-ar fi fost incendiat autoturismul, care se afla parcat in curtea gospodariei sale, fiind neasigurat. La fața locului s-au…

- „Primaria a dispus efectuarea unei anchete cu privire la evenimentul tragic ce a avut loc in urma cu doua zile. Familia baietelului a fost ajutata cu o suma de bani pentru inmormantare. Nu ne pronuntam asupra aspectelor de ordin juridic, acestea fiind atributele organelor de ancheta penala, care vor…

- MAI PUTIN…Pronuntat in apel, dosarul in care a fost trimis in judecata adminstratorul piscinei Paradis din Barlad si societatea condusa de acesta, ia o noua intorsatura. Si asta dupa ce Curtea de Apel decide reducerea cuantumului daunelor morale la care au fost obligati, in solidar, inculpatii. Initial,…

- O fetița de 6 ani a murit dupa ce fratele ei mai mic a impușcat-o accidental in cap. Copila statea in masina alaturi de fratele ei de patru ani, in drum spre casa lor din Paulding, Georgia.

- O fetita de 1 an si 7 luni si a pierdut luni viata dupa ce a fost acrosata de un tractor in curtea casei, a informat Inspectoratul de Politie Judetean IPJ Alba citat de Agerpres.roPotrivit sursei citate, o fetita a fost acrosata in timp ce un tanar de 32 de ani manevra un tractor cu remorca prin curtea…

- O fetița de un an și șapte luni, din localitatea Albac, județul Alba, a fost ranita grav, luni, de un tractor cu remorca, manevrat greșit in curtea casei. Medicii fac manevre de resuscitare in drum spre spital, transmite Mediafax.Fetița de un an și șapte a fost ranita grav, luni, intr-un accident…

- Un barbat din Racaciuni, Bacau, și-a dat foc in curtea casei și a ajuns la spital cu arsuri grave. Șansele sale de supraviețuire sunt extrem de reduse, pentru ca are arsuri pe 95% din corp. Barbatul de 60 de ani se zbate intre viața și moarte. Omul și-a dat foc in noaptea de marți spre miercuri in propria…